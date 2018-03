DGAP-News: Harte Gold Corporation: Bohrungen der Harte Gold treffen auf neue signifikante 23m mächtige vererzte Footwall Zone (deutsch)

Harte Gold Corporation: Bohrungen der Harte Gold treffen auf neue signifikante 23m mächtige vererzte Footwall Zone

^

Update

Harte Gold Corporation: Bohrungen der Harte Gold treffen auf neue

signifikante 23m mächtige vererzte Footwall Zone

19.03.2018 / 14:57

Toronto - 19. März 2018 - HARTE GOLD CORP. ("Harte Gold" oder das

"Unternehmen") (TSX: HRT / OTC: HRTFF / Frankfurt: H4O) berichtet die

Entdeckung einer signifikanten 23m mächtigen "Footwall Zone" parallel zu und

50m östlich der Lagerstätte Middle Zone.

Die 23m mächtige Footwall Zone beherbergt eine anomale Goldvererzung über

ihre gesamte Mächtigkeit mit einem hochgradigen Abschnitt von 5,41 g/t über

7,66m einschließlich 14,80 g/t über 2,12m. Die Footwall Zone wurde

ursprünglich am Südende der Lagerstätte Sugar Zone Anfang 2017 entdeckt. Der

heute bekannt gegebene signifikante Abschnitt deutet auf eine völlig neue

Zone mit mächtiger Vererzung, die sich über einen großen Bereich erstrecken

könnte.

Stephen G. Roman, President und CEO von Harte Gold, sagte: "Diese neue

Entdeckung östlich der Middle Zone besitzt das Potenzial, signifikante neue

Unzen Gold zu unserer vor Kurzem aktualisierten 1,5 Millionen Unzen

umfassenden Ressource hinzuzufügen. Sie ist viel mächtiger als die Sugar

Zone, und da sie in relativ geringer Tiefe durchteuft wurde, glauben wir,

dass tiefere Bohrungen sie weiter verbessern könnten."

Herr Roman sagte weiter: "Ferner zeigen die in dieser Pressemitteilung

veröffentlichten Ergebnisse deutlich höhere Gehalte mit zunehmenden

Mächtigkeiten. Diese Ergebnisse sind Teil unseres Programms, die

geschlussfolgerten Ressourcen der Middle Zone in die Kategorie angezeigte

Ressourcen aufzuwerten. Dies wird insgesamt eine wesentliche positive

Auswirkung auf die Goldgehalte der berichteten geschlussfolgerten Ressourcen

haben, während wir die Infill-Bohrungen fortsetzen."

Die wichtigsten Punkte:

- Wichtige neue Entdeckung, "Footwall Zone", östlich der Middle Zone, 23m

mit anomalen Goldgehalten von bis zu 1 g/t einschließlich eines hochgradigen

Kernbereichs von 5,41 g/t über 7,66m und 14,80 g/t über 2,12m in Bohrung

WZ-18-129. Das aktuelle Infill-Bohrprogramm in der Middle Zone wird durch

Hinzunahme tieferer Bohrungen modifiziert, um diese neue Zone weiter

abzugrenzen.

- Die Bohrungen zwischen der Sugar Zone und Middle Zone bestätigen das

Potenzial für ein Zusammenlaufen der zwei Zonen in der Tiefe. Die Bohrung

SZ-18-241 lieferte 4,43 g/t über 1,96m einschließlich 8,58 g/t über 1,00m.

- Die Bohrungen in der Wolf Zone bestätigen erneut eine Vererzung nördlich

der Gabbrointrusion, 3,04 g/t über 6,07m einschließlich eines hochgradigen

Kernbereichs von 8,87 g/t über 1,87m.

- Analysenergebnisse für die Middle Zone aus Bohrung WZ-18-142 zeigten 21,16

g/t über 4,78m und WZ-18-138 lieferte 16,46 g/t über 6,55m, was auf das

Potenzial für eine wesentliche Verbesserung der Gehalte der aktuellen

geschlussfolgerten Ressourcen deutet.

- Die Konstruktion der Mühle ist zu 60% abgeschlossen und liegt im Zeitplan

für eine Inbetriebnahme zu Beginn des dritten Quartals 2018.

- Siehe Video über das Minengelände vom 15. März 2017 auf der Webseite des

Unternehmens: www.hartegold.com.

Abbildungen und Analysenergebnisse, die in folgenden Tabellen

zusammengefasst wurden, können Sie in der originalen englischen

Pressemitteilung ansehen.

Tabelle: Entdeckung Footwall Zone

Tabelle: Bereich des Zusammenlaufens der Sugar Zone und Middle Zone

Tabelle: Wolf Zone

Tabelle: Infill-Bohrungen Middle Zone

Die Bohrkernlängen in obigen Tabellen entsprechen ungefähr 80% der wahren

Mächtigkeit, Analysenergebnisse sind nicht gedeckelt. Proben mit über 10 g/t

Gold wurden nach dem Sieben mit Metallsieben durch Brandprobe analysiert.

Abbildung in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt:

Zusammenfassender Längssschnitt

Abbildung in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Entdeckung

Footwall Zone

Neuester Stand der Konstruktionsarbeiten

Die Konstruktionsarbeiten verlaufen nach Plan und liegen im Zeitplan für

eine Inbetriebnahme zu Beginn des dritten Quartals 2018. Die

Mühlenkonstruktion ist insgesamt zu 60% abgeschlossen, die Erdarbeiten und

die Errichtung des Gebäudes wurden beendet. Die Installation der

Mühlengerätschaften ist weit fortgeschritten. Alle Mühlenbestandteile sind

vor Ort eingetroffen einschließlich der Kugelmühle.

Neuester Stand der Genehmigungsverfahren

Harte Gold arbeitet mit dem Ministry of Northern Development and Mines und

dem Ministry of Environment and Climate Change an der Finalisierung der

restlichen notwendigen Genehmigungen, damit man im Juli mit der

Inbetriebnahme der Mühle beginnen und die kommerzielle Produktion zu Beginn

des dritten Quartals 2018 berichten kann.

QA/QC Statement

Das Unternehmen hat ein Programm zur Qualitätssicherung und

Qualitätskontrolle (Quality Assurance and Control, "QA/QC") implementiert,

um zu gewährleisten, dass die Probennahme und die Analyse der Bergbau- und

Explorationsarbeiten gemäß der Branchenstandards durchgeführt werden.

Bohrkerne werden halbiert. Eine Kernhälfte wird an Actlabs Laboratories in

Thunderbay, Ontario, geschickt, während die andere Hälfte für zukünftige

Nachprüfungen im Kernlager des Unternehmens in White River, Ontario,

verbleibt. Zertifizierte Referenzstandards und Leerproben werden dem

Probenstrom in regelmäßigen Abständen zugegeben und als Teil des

QA/QC-Programms kontrolliert. Die Goldanalyse erfolgt mittels der Brandprobe

mit anschließender Atomabsorptionsanalyse, Gewichtsanalyse oder Pulp

Metallics. Die Mineralressource wurde in Übereinstimmung mit den NI 43-101

Richtlinien ausgewiesen. Robert Kusins, P. Geo., Harte Golds

Senior-Ressourcengeologe, ist die qualifizierte Person des Unternehmens. Er

hat die wissenschaftliche und technische Information in dieser

Pressemitteilung vorbereitet, die Zusammenstellung überwacht oder genehmigt.

Über Harte Gold Corp.

Harte Gold Corp. konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung ihrer

Liegenschaft Sugar Zone (100% Harte Gold), wo das Unternehmen die Entnahme

einer 70.000-Tonnen-Großprobe in der Lagerstätte Sugar Zone abgeschlossen

und gemäß der Abbaugenehmigung für Phase 1 30.000 Tonnen Erz abgebaut hat.

Die Liegenschaft Sugar Zone befindet sich 80km östlich des Hemlo Gold Camp.

Unter Verwendung eines Cut-off-Gehalts von 3,0 g/t Au umfasst die

Mineralressourcenschätzung, datiert den 15. Februar 2018, eine angezeigte

Mineralressource von 2.607.000 Tonnen Erz mit einem Gehalt von 8,52 g/t für

714.200 Unzen enthaltenem Gold und eine geschlussfolgerte Mineralressource

von 3.590.000 Tonnen mit einem Gehalt von 6,59 g/t für 760.800 Unzen

enthaltenes Gold.

Harte Gold besitzt ebenfalls die Liegenschaft Stoughton-Abitibi, die an der

Verwerfungszone Destor-Porcupine neben und im Streichen der Goldmine

Holloway liegt.

Für weitere Informationen:

Stephen G. Roman

President and CEO

Tel. +1-416-368 0999

E-Mail: sgr@hartegold.com

Shawn Howarth

VP Corporate Development

Tel. +1-416-368 0999

E-Mail: sh@hartegold.com

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Neckarstraße 45

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

