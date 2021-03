DGAP-News: Hapag-Lloyd veröffentlicht Jahresabschluss und bestätigt deutlichen Ergebnisanstieg für 2020 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Hapag-Lloyd veröffentlicht Jahresabschluss und bestätigt deutlichen Ergebnisanstieg für 2020

Hapag-Lloyd veröffentlicht Jahresabschluss und bestätigt deutlichen

Ergebnisanstieg für 2020

18.03.2021 / 07:26

Hamburg, 18. März 2021

Hapag-Lloyd veröffentlicht Jahresabschluss und bestätigt deutlichen

Ergebnisanstieg für 2020

- Ergebnis trotz Coronavirus-Pandemie deutlich gesteigert

- Erfolgreiche Kostensenkung durch Performance Safeguarding Program

- 3,50 Euro Dividendenvorschlag je Aktie

- Deutlicher Ergebnisanstieg auch für 2021 erwartet

- Risiken der Pandemie bleiben vorerst bestehen

Hapag-Lloyd hat heute seinen Jahresabschluss mit den testierten Zahlen für

das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Im Berichtsjahr konnte das Ergebnis

vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und

Sachanlagen (EBITDA) auf gut 3 Milliarden US-Dollar (rund 2,7 Milliarden

Euro) gesteigert werden. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs

auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar (rund 1,3 Milliarden Euro). Das

Konzernergebnis verbesserte sich auf rund 1,1 Milliarden US-Dollar (935

Millionen Euro). Wesentliche Erfolgstreiber waren Kosteneinsparungen in Höhe

von gut 500 Millionen US-Dollar (etwa 450 Millionen Euro) sowie leicht

verbesserte Frachtraten und niedrigere Bunkerpreise.

"Die Coronavirus-Pandemie hat unser Geschäft im Jahr 2020 stark bestimmt.

Wir haben jedoch frühzeitig auf der Kostenseite gegengesteuert und unser

Performance Safeguarding Program erfolgreich umgesetzt. Nachdem die

Transportmengen im zweiten Quartal deutlich eingebrochen waren, konnten wir

im zweiten Halbjahr von einer unerwartet starken Nachfrage nach

Containertransporten profitieren. Dadurch schließen wir im Vergleich zu 2019

mit einem deutlich besseren Ergebnis ab und haben nach deutlichen

Fortschritten auch in den Vorjahren erstmals seit einer Dekade unsere

Kapitalkosten verdienen können", sagte Rolf Habben Jansen,

Vorstandsvorsitzender der Hapag-Lloyd AG.

Die Umsätze erhöhten sich im Geschäftsjahr 2020 um etwa 3 Prozent auf rund

14,6 Milliarden US-Dollar (circa 12,8 Milliarden Euro). Grund dafür ist

insbesondere eine um rund 4 Prozent bessere durchschnittliche Frachtrate von

1.115 USD/TEU (2019: 1.072 USD/TEU). Die Transportvolumina lagen zum

Jahresende mit 11,8 Millionen TEU und einem Minus von 1,6 Prozent zwar

leicht unter dem Niveau des Vorjahres (2019: 12,0 Millionen TEU), allerdings

deutlich über dem zu Beginn der Pandemie angenommenen Niveau.

Im Jahr 2020 wurden zudem im Saldo rund 1,3 Milliarden US-Dollar an

Finanzschulden zurückgeführt (exklusive IFRS 16). Der Verschuldungsgrad

(Nettoverschuldung zu EBITDA) verringerte sich auf 1,8x und liegt damit

deutlich unter dem Vorjahreswert von 3,0x.

Aufgrund des sehr erfolgreich verlaufenen Geschäftsjahres haben der Vorstand

und der Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd AG beschlossen, der Hauptversammlung

für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividendenzahlung in Höhe von 3,50 Euro pro

Aktie vorzuschlagen.

Ausblickend erwartet Hapag-Lloyd, dass das EBITDA ebenso wie das EBIT für

das Jahr 2021 deutlich über dem Vorjahresniveau liegen werden. Dabei wird

angenommen, dass die Transportmenge leicht und die durchschnittliche

Frachtrate deutlich gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden können. Darüber

hinaus wird ein deutlicher Anstieg des durchschnittlichen

Bunkerverbrauchspreises erwartet. Die Prognose bleibt mit erheblichen

Unsicherheiten behaftet. Gründe dafür sind die derzeit überdurchschnittlich

hohe Volatilität der Frachtraten und operative Herausforderungen, zum

Beispiel durch infrastrukturelle Engpässe. Zudem sind der weitere Verlauf

der Coronavirus-Pandemie und die entsprechenden ökonomischen Auswirkungen

derzeit nicht vorhersehbar. Entsprechend ist ein detaillierter

Ergebnisausblick zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich.

"Auch das Jahr 2021 steht im Zeichen der weltweiten Coronavirus-Pandemie und

die gegenwärtigen Engpässe in den Lieferketten werden sich vermutlich erst

in der zweiten Jahreshälfte deutlich abschwächen. Aufgrund der anhaltend

starken Nachfrage nach Konsumgütern sind wir zwar sehr positiv in das

aktuelle Geschäftsjahr gestartet, die Risiken der Pandemie bleiben aber

vorerst bestehen, auch wenn die weltweiten Impfkampagnen erste Schritte in

Richtung einer Normalisierung andeuten. Insgesamt halten wir an unserem

bestehenden Kurs fest: unseren Kunden eine bestmögliche Servicequalität zu

bieten und weiter profitabel zu wachsen." so Rolf Habben Jansen.

Die vollständigen Geschäftszahlen für das Jahr 2020 inklusive der

Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen EBITDA und EBIT finden Sie als

Download im neuen digitalen Geschäftsbericht:

https://hlag-2020.corporate-report.net

KENNZAHLEN (USD)

Q4 2020 Q4 2019 2020 2019 2020 versus

2019

Transportmenge (TTEU) 3.142 3.026 11.838 12.037 -1,6%

Frachtrate (USD/TEU) 1.163 1.062 1.115 1.072 4,0%

Umsatz (Mio. USD) 4.052 3.460 14.577 14.115 3,3%

EBITDA (Mio. USD) 1.038 526 3.082 2.223 38,6%

EBIT (Mio. USD) 536 186 1.501 908 65,3%

EBITDA-Marge 25,6% 15,2% 21,1% 15,8% 5,4 Ppt

EBIT-Marge 13,2% 5,4% 10,3% 6,4% 3,9 Ppt

Konzernergebnis (Mio. USD) 463 85 1.068 418 155,4%

KENNZAHLEN (EURO)

Q4 Q4 2020 2019 2020 versus

2020 2019 2019

Umsatz (Mio. EUR) 3.410 3.126 12.772 12.608 1,3%

EBITDA (Mio. EUR) 883 475 2.700 1.986 36,0%

EBIT (Mio. EUR) 457 169 1.315 811 62,1%

Konzernergebnis (Mio. EUR) 397 77 935 373 150,5%

Durchschnittskurs USD/EUR n.a. n.a. 1,14 1,12 1,8%

Stichtagskurs zum n.a. n.a. 1,23 1,12 9,8%

Periodenende USD/EUR

Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 237 modernen Containerschiffen und einer

Gesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der

weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 13.100

Mitarbeitern an Standorten in 129 Ländern in 395 Büros präsent. Hapag-Lloyd

verfügt über einen Containerbestand von rund 2,7 Millionen TEU - inklusive

einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 122

Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen

mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den

Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie

Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer

Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen

sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die

ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten

unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den

zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen

abweichen.

Kontakt:

Heiko Hoffmann

Senior Director Investor Relations

Hapag-Lloyd AG

Ballindamm 25

20095 Hamburg

Telefon +49 40 3001-2896

Fax +49 40 3001-72896

Mobil +49 172 875-2126

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Hapag-Lloyd AG

Ballindamm 25

20095 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 (0) 40 3001 - 2896

Fax: +49 (0) 40 3001 - 72896

E-Mail: ir@hlag.com

Internet: www.hapag-lloyd.com

ISIN: DE000HLAG475

WKN: HLAG47

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

°