DGAP-News: Hapag-Lloyd mit starkem Jahresauftakt im ersten Quartal (deutsch)

Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

12.05.2021 / 07:25

- Ergebnis gegenüber Vorjahr deutlich gesteigert

- Transportmenge leicht unter Vorjahresniveau

- Ausblick für 2021 bestätigt

Hapag-Lloyd hat das erste Quartal 2021 mit einem Ergebnis vor Zinsen,

Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

(EBITDA) in Höhe von rund 1,9 Milliarden US-Dollar (rund 1,6 Milliarden

Euro) abgeschlossen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs auf

rund 1,5 Milliarden US-Dollar (rund 1,3 Milliarden Euro). Das

Konzernergebnis verbesserte sich auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar (1,2

Milliarden Euro).

"Entlang der hohen Nachfrage nach Containertransporten haben wir von

besseren Frachtraten profitiert, insbesondere im Spot-Markt. Hinzu kamen

niedrigere Bunkerpreise als im Jahr 2020. Dadurch haben wir das erste

Quartal mit einem sehr guten finanziellen Ergebnis abgeschlossen und blicken

insgesamt auf einen starken Jahresauftakt", sagte Rolf Habben Jansen, CEO

von Hapag-Lloyd.

Die Umsätze erhöhten sich im ersten Quartal 2021 um etwa 33 Prozent auf rund

4,9 Milliarden US-Dollar (rund 4,1 Milliarden Euro), insbesondere aufgrund

einer um rund 38 Prozent höheren durchschnittlichen Frachtrate von 1.509

USD/TEU (Q1 2020: 1.094 USD/TEU). Aufgrund der vielerorts nachfragebedingten

Überlastung der Hafen- und Hinterlandinfrastruktur und einem daraus

resultierenden Mangel an frei verfügbaren Schiffen und Containern, lag die

Transportmenge mit rund 3,0 Millionen TEU und einem Minus von 2,6 Prozent

jedoch leicht unter dem Niveau des Vorjahresquartals (Q1 2020: rund 3,1

Millionen TEU). Positiv auf die Ertragslage hingegen wirkte ein um rund 27

Prozent niedrigerer durchschnittlicher Bunkerverbrauchspreis, der in den

ersten drei Monaten des Geschäftsjahres bei 384 USD/t lag (Q1 2020: 523

USD/t).

Hapag-Lloyd erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2021, dass das EBITDA

und das EBIT deutlich über dem Vorjahresniveau liegen werden. Während sich

die positive Ergebnisentwicklung auch im zweiten Quartal 2021 fortsetzen

dürfte, wird derzeit eine graduelle Normalisierung in der zweiten

Jahreshälfte erwartet. Angesichts einer derzeit überdurchschnittlich hohen

Volatilität der Frachtraten, operativer Herausforderungen wie beispielsweise

infrastrukturelle Engpässe sowie einem unvorhersehbaren weiteren Verlauf der

COVID-19 Pandemie und ihrer ökonomischen Auswirkungen, bleibt diese Prognose

jedoch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Rolf Habben Jansen: "Auch wenn wir für das Jahr 2021 insgesamt optimistisch

bleiben, so sind die Folgen der COVID-19-Pandemie und die überlasteten

Lieferketten nach wie vor eine enorme Herausforderung für alle

Marktteilnehmer. Wir werden nichts unversucht lassen, um in diesem

schwierigen Marktumfeld zu einer schnellstmöglichen Normalisierung

beizutragen und so viel Kapazität wie möglich zur Verfügung zu stellen. Wir

werden auch unsere Anstrengungen verdoppeln, unseren Kunden die bestmögliche

Servicequalität zu bieten, denn wir wissen, dass wir in diesem Bereich noch

besser werden können und müssen. Darüber hinaus werden wir unsere Strategie

2023 weiter umsetzen."

Der Finanzbericht für das erste Quartal 2021 ist abrufbar unter

https://www.hapag-lloyd.com/de/ir/publications/financial-report.html

KENNZAHLEN (USD)*

Q1 2021 Q1 2020 Q1 2021 versus

Q1 2020

Transportmenge (TTEU) 2.975 3.053 -2,6%

Frachtrate (USD/TEU) 1.509 1.094 37,9%

Umsatz (Mio. USD) 4.903 3.684 1.219

EBITDA (Mio. USD) 1.909 517 1.392

EBIT (Mio. USD) 1.539 176 1.363

EBITDA-Marge 38,9% 14,0% 24,9 Ppt

EBIT-Marge 31,4% 4,8% 26,6 Ppt

Konzernergebnis (Mio. USD) 1.451 27 1.423

KENNZAHLEN (EURO)*

Q1 2021 Q1 2020 Q1 2021 versus

Q1 2020

Umsatz (Mio. EUR) 4.067 3.343 724

EBITDA (Mio. EUR) 1.584 469 1.115

EBIT (Mio. EUR) 1.277 160 1.117

Konzernergebnis (Mio. EUR) 1.203 25 1.179

Durchschnittskurs USD/EUR 1,21 1,10 0,10

Stichtagskurs zum Periodenende USD/EUR 1,17 1,10 0,08

* In den Tabellen können aus rechentechnischen Gründen in Einzelfällen

Rundungsdifferenzen auftreten.

Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 241 modernen Containerschiffen und einer

Gesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der

weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 13.300

Mitarbeitern an Standorten in 131 Ländern in 395 Büros präsent. Hapag-Lloyd

verfügt über einen Containerbestand von rund 2,8 Millionen TEU - inklusive

einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 121

Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen

mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den

Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie

Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer

Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen

sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die

ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten

unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den

zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen

abweichen.

Kontakt:

Heiko Hoffmann

Senior Director Investor Relations

Hapag-Lloyd AG

Ballindamm 25

20095 Hamburg

Telefon +49 40 3001-2896

Fax +49 40 3001-72896

Mobil +49 172 875-2126

