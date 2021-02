DGAP-News: Hapag-Lloyd erwartet sehr starken Ergebnisanstieg im ersten Quartal 2021 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Hapag-Lloyd erwartet sehr starken Ergebnisanstieg im ersten Quartal 2021

16.02.2021 / 14:28

Hamburg, 16. Februar 2021

Hapag-Lloyd erwartet sehr starken Ergebnisanstieg im ersten Quartal 2021

- Außergewöhnlich starke Nachfrage nach Containertransporten

- Frachtraten liegen auch zu Jahresbeginn auf hohem Niveau

- EBITDA und EBIT für 2021 deutlich über Vorjahresniveau erwartet

Hapag-Lloyd ist sehr gut in das Jahr gestartet dank einer außergewöhnlich

hohen Nachfrage nach Containertransporten, die zu einem deutlich höheren

Frachtratenniveau geführt hat. Auf Grundlage vorläufiger Geschäftszahlen für

den Monat Januar und der aktuellen Geschäftslage geht der Vorstand der

Hapag-Lloyd AG für das erste Quartal 2021 davon aus, dass die

Steuerungsgrößen EBITDA und EBIT sehr deutlich über den Werten des Vorjahres

liegen werden. Derzeit wird ein EBITDA von mindestens 1,8 Mrd. USD

(mindestens 1,5 Mrd. EUR) verglichen mit einem EBITDA von 517 Mio. USD (469

Mio. EUR) in Q1 2020 erwartet. Für das EBIT erwartet der Vorstand der

Hapag-Lloyd AG derzeit mindestens 1,5 Mrd. USD (mindestens 1,25 Mrd. EUR) im

Vergleich zu 176 Mio. USD (160 Mio. EUR) in Q1 2020.

Zugleich erwartet der Vorstand der Hapag-Lloyd AG, dass das EBITDA und das

EBIT auch für das gesamte Geschäftsjahr 2021 deutlich über dem

Vorjahresniveau liegen werden. Angesichts einer aktuell überdurchschnittlich

hohen Volatilität der Frachtraten, operativer Herausforderungen unter

anderem aufgrund bestehender infrastruktureller Engpässe sowie dem

unvorhersehbaren weiteren Verlauf der Coronavirus-Pandemie und ihrer

ökonomischen Auswirkungen, ist die Jahresprognose jedoch mit erheblichen

Unsicherheiten behaftet.

"Wir werden auf ein sehr starkes Ergebnis im ersten Quartal blicken,

allerdings gehen wir von einer Normalisierung im weiteren Jahresverlauf aus.

Wir sehen nach wie vor langsame Container-umschlagzeiten, erhebliche Staus

in den Häfen rund um den Globus, Kapazitätsengpässe im Schienen- und

LKW-Verkehr und die Risiken der Coronavirus-Pandemie bleiben bestehen.

Dennoch erwarten wir auch für das gesamte Jahr 2021 ein Ergebnis deutlich

über dem Vorjahreswert. Zugleich werden wir unsere Mitarbeiter im Fokus

behalten, unsere Kunden bestmöglich bedienen und unsere Strategy 2023 weiter

umsetzen", sagte Rolf Habben Jansen, Vorstandsvorsitzender von Hapag-Lloyd.

Weitere Erläuterungen zur Prognose 2021 werden mit der Veröffentlichung des

Geschäftsberichts 2020 am 18. März 2021 veröffentlicht. Die finalen

Geschäftszahlen für das erste Quartal 2021 werden zudem wie geplant am 12.

Mai 2021 veröffentlicht.

Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen EBITDA und EBIT finden Sie im

Geschäftsbericht 2019, abrufbar unter:

https://www.hapag-lloyd.com/de/ir/publications/financial-report.html

Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 234 modernen Containerschiffen und einer

Gesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der

weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 13.200

Mitarbeitern an Standorten in 129 Ländern in 388 Büros präsent. Hapag-Lloyd

verfügt über einen Containerbestand von rund 2,7 Millionen TEU - inklusive

einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 121

Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen

mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den

Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie

Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer

Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen

sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die

ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten

unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den

zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen

abweichen.

Kontakt:

Heiko Hoffmann

Senior Director Investor Relations

Hapag-Lloyd AG

Ballindamm 25

20095 Hamburg

Telefon +49 40 3001-2896

Fax +49 40 3001-72896

Mobil +49 172 875-2126

