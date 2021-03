DGAP-News: Hapag-Lloyd AG plant Emission einer Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

DGAP-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

23.03.2021 / 08:16

Hamburg, 23. März 2021

Hapag-Lloyd AG plant Emission einer Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug

- Anleihevolumen von 300 Millionen Euro geplant

- Erlös dient vorzeitiger Rückführung bestehender Euro-Anleihe

- CO2-Ausstoß der eigenen Flotte soll signifikant sinken

Vorbehaltlich attraktiver Marktbedingungen, plant die Hapag-Lloyd AG eine

Sustainability-Linked Unternehmensanleihe in Höhe von 300 Millionen Euro zu

begeben, die den Prinzipien der International Capital Market Association

(ICMA) entsprechen soll. Deshalb wurde heute ein Bankenkonsortium

beauftragt, in Kürze Meetings mit potenziellen Investoren durchzuführen. Die

Verifizierung der geplanten Transaktion soll zugleich von unabhängiger Seite

durch ein Gutachten in Form einer Secondary Party Opinion des DNV bestätigt

werden. Mit dem Erlös dieser möglichen Anleiheemission soll die bestehende

Euro Anleihe (ISIN XS1645113322 und ISIN XS1645114056) in Höhe von 300

Millionen Euro und mit Fälligkeit im Jahr 2024 vorzeitig und vollständig

zurückgezahlt werden. Wird die neue Sustainability-Linked

Unternehmensanleihe erfolgreich platziert, erfolgt die Rückzahlung der

bestehenden Anleihe voraussichtlich zum 7. April 2021 zum festgelegten Preis

von 102,563 %.

Die Sustainability-Linked Anleihe ist an ein klar definiertes

Nachhaltigkeitsziel gebunden: Bis zum Jahr 2030 soll die CO2-Intensität der

Hapag-Lloyd eigenen Flotte um 60 % im Vergleich zum Referenzjahr 2008 der

International Maritime Organization (IMO) sinken. Hapag-Lloyd will dieses

ambitionierte Ziel erreichen, indem neue und effiziente Schiffe gekauft,

alte Schiffe ausgemustert, alternative Kraftstoffe verwendet sowie

zusätzliche Maßnahmen zur Emissionsreduzierung eingeleitet werden. Die

geringeren CO2-Emissionen der eigenen Flotte sollen jährlich nach dem

sogenannten Average Efficiency Ratio (AER) Indikator gemessen und

veröffentlicht werden: Dieser lag für die Hapag-Lloyd eigene Flotte im Jahr

2008 noch bei einem Wert von 11,68 und soll nunmehr bis zum Jahr 2030 auf

4,67 sinken. Der AER gibt Aufschluss über die CO2-Intensität, gemessen in

Gramm CO2 pro Tonnenmeile (gCO2/dwt*nm).

"Wir werden unseren CO2-Fußabdruck weiter verringern und uns daran

transparent messen lassen - Jahr für Jahr. Mit unserem neuen

Nachhaltigkeitsziel setzen wir uns jetzt bis 2030 ein klares Ambitionsniveau

für unsere CO2-Intensität. Dies ist zugleich ein integraler Baustein unserer

erweiterten Nachhaltigkeitsstrategie, die wir noch in diesem Jahr

veröffentlichen werden. Darüber hinaus möchten wir mit der geplanten

Sustainability-Linked Anleihe bei unseren Green Financing Aktivitäten weiter

an Fahrt aufnehmen", sagte Mark Frese, Finanzvorstand der Hapag-Lloyd AG.

Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 237 modernen Containerschiffen und einer

Gesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der

weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 13.100

Mitarbeitern an Standorten in 129 Ländern in 395 Büros präsent. Hapag-Lloyd

verfügt über einen Containerbestand von rund 2,7 Millionen TEU - inklusive

einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 122

Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen

mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den

Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie

Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.

Disclaimer

DIESE MITTEILUNG DARF NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA

JAPAN ODER AUSTRALIEN VERÖFFENTLICHT, VERTEILT ODER ÜBERMITTELT WERDEN.

Diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum

Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan,

Australien oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen

Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten

Wertpapiere wurden und werden nicht unter den Vorschriften des U.S.

Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung ("U.S. Securities Act")

registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika an oder für

Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen nur mit vorheriger Registrierung

unter den Vorschriften des U.S. Securities Act oder ohne vorherige

Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf

angeboten werden.

Diese Mitteilung richtet sich an oder ist zur Verteilung in Großbritannien

nur für (i) Personen bestimmt, die über professionelle Erfahrung im Umgang

mit Kapitalanlagen verfügen entsprechend Artikel 19(5) des Financial

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order")

oder (ii) ,high net worth entities' (institutionelle Investoren), die unter

Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden als

"relevante Personen" bezeichnet). Diese Bekanntmachung richtet sich nur an

relevante Personen. Andere Personen sollten weder auf Basis dieser

Bekanntmachung noch aufgrund eines seiner Inhalte handeln oder sich darauf

verlassen.

Die Wertpapiere sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen

Zurverfügungstellung an Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR")

und Großbritannien bestimmt und sollten Kleinanlegern in EWR und

Großbritannien nicht angeboten, nicht an diese verkauft und diesen auch

nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die Zwecke

dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff "Kleinanleger" eine Person, die

eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i) sie ist ein

Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 11 von MiFID II; (ii) sie ist

ein Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97, soweit dieser Kunde nicht

als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 10 MiFID II

gilt; oder (iii) sie ist kein qualifizierter Anleger im Sinne der Verordnung

(EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung"). Entsprechend wurde kein nach der

Verordnung (EU) 1286/2014 ("PRIIPs-Verordnung") bzw. erforderliches

Basisinformationsblatt für das Angebot oder den Verkauf oder die sonstige

Zurverfügungstellung der Obligationen an Kleinanleger im EWR erstellt; daher

kann das Angebot oder der Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der

Wertpapiere an Kleinanleger in EWR und Großbritannien nach der

PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein. In Großbritannien sind MiFID II, die

Prospektverordnung und PRIIPs-Verordnung über den European Union

(Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") Bestandteil des nationalen Rechts.

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die keine Tatsachen

darstellen und durch die Worte "erwarten", "glauben", "schätzen",

"beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen

gekennzeichnet sind. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder

gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Hapag-Lloyd Gruppe und beruhen auf

gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die Hapag-Lloyd

Gruppe nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über

ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken

und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich

nicht im Einflussbereich der Hapag-Lloyd Gruppe liegen. Tatsächliche

Ereignisse oder Entwicklungen können erheblich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und

Entwicklungen abweichen.

Kontakt:

Heiko Hoffmann

Senior Director Investor Relations

Hapag-Lloyd AG

Ballindamm 25

20095 Hamburg

Telefon +49 40 3001-2896

Fax +49 40 3001-72896

Mobil +49 172 875-2126

