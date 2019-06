DGAP-News: Hapag-Lloyd AG: Veränderte Beteiligung von Ankeraktionären der Hapag-Lloyd AG (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Hapag-Lloyd AG: Veränderte Beteiligung von Ankeraktionären der Hapag-Lloyd AG

Hapag-Lloyd AG: Veränderte Beteiligung von Ankeraktionären der Hapag-Lloyd

AG

18.06.2019 / 17:06

Hamburg, 18. Juni 2019

Veränderte Beteiligung von Ankeraktionären der Hapag-Lloyd AG

Die Hapag-Lloyd AG gibt bekannt, dass die Beteiligung von zwei

Ankeraktionären ausgebaut wurde und dadurch der Free Float auf unter neun

Prozent gesunken ist. "Natürlich bedauern wir den verringerten

Streubesitzanteil, die Nachfrage bei unseren Ankeraktionären bestätigt aber

auch ihr Interesse an sowie das Bekenntnis zu Hapag-Lloyd als strategisches

Investment", sagte Rolf Habben Jansen, Vorstandsvorsitzender der Hapag-Lloyd

AG.

Aktionärsstruktur der Hapag-Lloyd AG per 18. Juni 2019

CSAV Germany Container Holding GmbH 27,3%

Klaus Michael Kühne (inkl. Kühne Holding AG 25,5%

und Kühne Maritime GmbH)

Qatar Investment Authority, über die 14,5%

Tochtergesellschaft Qartar Holding LLC

HGV Hamburgische Gesellschaft für Vermögens- 13,9%

und Beteiligungsmanagement mbH

The Public Investment Fund für das 10,2%

Königreich Saudi Arabien

Streubesitz* 8,6%

Prozentzahlen gerundet

* Der Streubesitz schließt institutionelle Anleger mit einem Anteil von

weniger als 5% ein

Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 235 modernen Containerschiffen und einer

Gesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der

weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 12.800

Mitarbeitern an Standorten in 128 Ländern in 398 Büros präsent. Hapag-Lloyd

verfügt über einen Containerbestand von rund 2,5 Millionen TEU - inklusive

einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 121

Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen

mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den

Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie

Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer

Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen

sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die

ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten

unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den

zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen

abweichen.

Kontakt:

Heiko Hoffmann

Senior Director Investor Relations

Hapag-Lloyd AG

Ballindamm 25

20095 Hamburg

Telefon +49 40 3001-2896

Fax +49 40 3001-72896

Mobil +49 172 875-2126

°