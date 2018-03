DGAP-News: Hapag-Lloyd AG: Reorganisation des Hapag-Lloyd Vorstands (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Hamburg, 28. März 2018

Reorganisation des Hapag-Lloyd Vorstands

- Neue Ressortaufteilung im Gesamtvorstand

- Vorstandschef Rolf Habben Jansen übernimmt Vertriebsbereiche

- Joachim Schlotfeldt wird neuer Vorstand u. a. für Personal und weltweiten

Einkauf

- Vertriebsvorstand Thorsten Haeser scheidet aus

Der Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd AG hat in seiner heutigen Sitzung eine

Neuaufteilung der Vorstandsressorts beschlossen. Demnach übernimmt der

Vorstandsvorsitzende Rolf Habben Jansen die Verantwortung für die weltweiten

Vertriebsaktivitäten.

Neues Vorstandsmitglied der Hapag-Lloyd AG wird zum 1. April 2018 Joachim

Schlotfeldt. Er übernimmt unter anderem als Arbeitsdirektor den Bereich

Human Resources (bisher verantwortet durch den Vorstandsvorsitzenden) sowie

die Verantwortung für den weltweiten Einkauf. Diese Verantwortung lag bisher

beim Vorstand Operations.

Joachim Schlotfeldt ist seit 2007 Mitglied des Exekutivkomitees, in dem

Vorstand und die Top-10 Manager des Unternehmens viermal im Jahr gemeinsam

die wichtigsten Themen diskutieren und Entscheidungen treffen. Zuletzt war

er Geschäftsführer der bedeutenden Regionen Asia und Europe. Davor war

Schlotfeldt auf verschiedenen anderen Führungspositionen in Europa und Asien

erfolgreich für Hapag-Lloyd tätig.

"Mit Joachim Schlotfeldt haben wir eine sehr erfahrene

Führungspersönlichkeit mit langjähriger Erfahrung im Unternehmen gewinnen

können. Er ist die ideale Besetzung für diese bedeutende Aufgabe", sagte

Michael Behrendt, Aufsichtsratsvorsitzender der Hapag-Lloyd AG.

Vertriebsvorstand Thorsten Haeser scheidet zum 31. März 2018 im allerbesten

Einvernehmen aus. Mit hoher Professionalität und großem persönlichen Einsatz

hat er das Vertriebsressort geleitet und neu ausgerichtet. Beim

Zusammenschluss mit der Containerlinienreederei United Arab Shipping Company

(UASC) hatte Haeser entscheidenden Anteil an der reibungslosen Integration

des UASC-Geschäftes in die Hapag-Lloyd AG. Des Weiteren hat Haeser die

Digitalisierung des Unternehmens maßgeblich vorangetrieben. Insgesamt hat er

erheblich dazu beigetragen, die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit von

Hapag-Lloyd sicherzustellen.

"Mit Thorsten Haeser scheidet eine Führungspersönlichkeit aus, die einen

erheblichen Anteil am Unternehmenserfolg der vergangenen drei Jahre hat.

Hapag-Lloyd ist ihm zu großem Dank verpflichtet", betonte Behrendt.

Die Änderung der Ressortzuständigkeiten erfolgt nicht zuletzt aufgrund der

neuen Unternehmensgröße von Hapag-Lloyd. Nach den Zusammenschlüssen mit den

Containeraktivitäten der CSAV (2014) und der UASC (2017) haben sich die

Transportkapazitäten sowie die Zahl der transportierten Container bei

Hapag-Lloyd mehr als verdoppelt. Im gleichen Zeitraum konnte der Umsatz um

rund 50 Prozent gesteigert werden, die Zahl der Mitarbeiter erhöhte sich um

rund 70 Prozent. Die Umstrukturierung des Vorstands wird dazu beitragen, den

durch das rasche Wachstum gestiegenen Herausforderungen besser gerecht zu

werden.

"Der Aufsichtsrat ist überzeugt davon, dass der Vorstand in der neuen

Zusammensetzung weiterhin ausgezeichnet aufgestellt ist, um Hapag-Lloyd

erfolgreich in die Zukunft zu führen", so Michael Behrendt.

Pressekontakte

Nils.Haupt@hlag.com +49 40 3001 2263

Tim.Seifert@hlag.com +49 40 3001 2291

Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 219 modernen Containerschiffen und einer

Gesamttransportkapazität von 1,6 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der

weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit ca. 12.500

Mitarbeitern an Standorten in 125 Ländern in über 380 Büros präsent.

Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 2,3 Millionen TEU -

inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit

120 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen

mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den

Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie

Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.

Kontakt:

Heiko Hoffmann

Senior Director Investor Relations

Hapag-Lloyd AG

Ballindamm 25

20095 Hamburg

Telefon +49 40 3001-2896

Fax +49 40 3001-72896

Mobil +49 172 875-2126

