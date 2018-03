DGAP-News: Hapag-Lloyd AG: Operatives Ergebnis mehr als verdreifacht (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Hapag-Lloyd AG: Operatives Ergebnis mehr als verdreifacht

28.03.2018

28.03.2018 / 13:30

Hamburg, 28. März 2018

Operatives Ergebnis mehr als verdreifacht

- Hapag-Lloyd veröffentlicht Geschäftsbericht und finale Zahlen für 2017

- Operatives Ergebnis (EBIT) mehr als verdreifacht auf 411 Millionen Euro

- Positives Konzernergebnis von gut 32 Millionen Euro erzielt

- Dividendenvorschlag in Höhe von 57 Cent je Aktie

Hapag-Lloyd hat heute den Geschäftsbericht für das Jahr 2017 veröffentlicht.

Auf Basis der testierten Zahlen erhöhte sich das operative Ergebnis vor

Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und

Sachanlagen (EBITDA) deutlich auf 1.055 Millionen Euro (2016: 607 Millionen

Euro) und das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 411

Millionen Euro (2016: 126 Millionen Euro). Das Konzernergebnis für das Jahr

2017 liegt bei 32,1 Millionen Euro und damit um 125,2 Millionen Euro über

dem Vorjahreswert (2016: -93,1 Millionen Euro).

"In Anbetracht des Marktumfelds sind wir mit den Ergebnissen für das Jahr

2017 zufrieden, insbesondere da wir gleichzeitig die Integration der

Geschäftsaktivitäten von Hapag-Lloyd und der United Arab Shipping Company

Ltd. (UASC) abgeschlossen haben. Der erfolgreiche Zusammenschluss mit der

UASC hat unsere Wettbewerbsposition sehr deutlich gestärkt. Darüber hinaus

haben wir von besseren Frachtraten und einer positiven Entwicklung der

weltweiten Containertransportmenge profitiert", sagte Rolf Habben Jansen,

Vorstandsvorsitzender von Hapag-Lloyd.

Aufgrund dieser positiven Geschäftsentwicklung haben der Vorstand und der

Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd AG beschlossen, der Hauptversammlung für das

Geschäftsjahr 2017 die Zahlung einer Dividende von rund 100 Millionen Euro,

entsprechend 57 Cent pro Aktie, vorzuschlagen.

Der Umsatz erhöhte sich im Geschäftsjahr 2017 um rund 29% auf etwa 10

Milliarden Euro (2016: 7,7 Milliarden Euro), dazu beigetragen hat eine

verbesserte durchschnittliche Frachtrate von 1.051 USD/TEU (2016: 1.036

USD/TEU). Zugleich steigerte Hapag-Lloyd die Transportmenge sehr deutlich um

29% auf 9,8 Millionen TEU (2016: 7,6 Millionen TEU), wesentlich getrieben

durch den Zusammenschluss mit der UASC sowie durch ein robustes organisches

Wachstum entsprechender Volumina. Die Transportaufwendungen erhöhten sich um

25,5% auf 8,0 Milliarden Euro (2016: 6,4 Milliarden Euro), insbesondere

durch höhere Transportmengen und einen gestiegenen durchschnittlichen

Bunkerverbrauchspreis von 318 USD/t (2016: 226 USD/t). Der durchschnittliche

Wechselkurs lag bei 1,13 USD/EUR im Vergleich zu 1,10 USD/EUR im

Geschäftsjahr 2016.

Zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2017 verfügte Hapag-Lloyd über ein

Eigenkapital in Höhe von 6,1 Milliarden Euro (2016: 5,1 Milliarden Euro) und

eine Liquiditätsreserve (liquide Mittel und nicht genutzte Kreditlinien) in

Höhe von 1,1 Milliarden Euro (2016: 0,8 Milliarden Euro). Wesentlich für die

Entwicklung des Eigenkapitals waren der Zusammenschluss mit UASC und eine

Barkapitalerhöhung in Höhe von 352 Millionen Euro, die im Oktober 2017

erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Nettoverschuldung betrug zum

Bilanzstichtag 5,7 Milliarden Euro (2016: 3,6 Milliarden Euro).

"Ausblickend werden wir unsere Verschuldung weiter reduzieren. Zugleich

wollen wir die vollen Synergien aus dem Zusammenschluss mit der UASC heben

und noch effizienter werden", sagte Rolf Habben Jansen und ergänzte:

"Darüber hinaus werden unsere Kunden von noch besseren Services und neuen

digitalen Produkten profitieren. Wir werden weiter investieren, dadurch

unsere Position als Qualitätsanbieter stärken und auch künftig profitabel

wachsen. Das Marktumfeld bleibt jedoch herausfordernd und auch wenn wir bei

einigen Fundamentaldaten eine schrittweise Verbesserung sehen, bleiben wir

vorsichtig optimistisch."

In seinem aktuellen Konjunkturausblick erwartet der IWF ein

Weltwirtschaftswachstum für das Jahr 2018 in Höhe von 3,9 % und einen

Anstieg des Welthandelsvolumens von 4,6%. Hapag-Lloyd rechnet mit einer

steigenden Nachfrage nach Containertransportleistungen, zudem ist eine

deutliche Erhöhung des Transportvolumens für das Jahr 2018 zu erwarten, da

die Geschäftsaktivitäten der UASC ganzjährig einbezogen werden. Die von

Hapag-Lloyd veröffentlichte durchschnittliche Frachtrate sollte im Jahr 2018

auf Niveau des Vorjahres liegen, auch wenn zusätzliche Transportvolumen von

der UASC und damit strukturell bedingt niedrigere Frachtraten ganzjährig

berücksichtigt werden und negativ auf den Gesamtjahreswert wirken. Darüber

hinaus geht Hapag-Lloyd für das Jahr 2018 von einem deutlichen Anstieg des

durchschnittlichen Bunkerverbrauchspreises aus.

Hapag-Lloyd erwartet für das Jahr 2018 ein deutlich steigendes EBITDA und

EBIT im Vergleich zum Vorjahr. Dies setzt voraus, dass das erwartete

Frachtratenniveau erzielt wird, dass sich die geplanten Synergien aus dem

Zusammenschluss mit der UASC realisieren, Transportmengen wie erwartet

wachsen und dass sich die Erlösqualität wie beabsichtigt verbessert.

Der Geschäftsbericht ist ab sofort abrufbar unter

https://www.hapag-lloyd.com/de/ir/publications/financial-report.html

KENNZAHLEN 2017 (EURO)*

2017 2016 2017 vs. 2016

Transportmenge (TTEU) 9.803 7.599 +29,0%

Frachtrate (USD/TEU) 1.051 1.036 +1,4%

Umsatz (Mio. EUR) 9.973 7.734 +29,0%

EBITDA (Mio. EUR) 1.055 607 +73,8%

EBIT (Mio. EUR) 411 126 +226,2%

EBITDA-Marge 10,6% 7,9% +2,7Ppkt

EBIT-Marge 4,1% 1,6% +2,5Ppkt

Konzernergebnis (Mio. EUR) 32,1 -93,1 -

KENNZAHLEN 2017 (USD)*

2017 2016 2017 vs. 2016

Umsatz (Mio. USD) 11.286 8.546 +32,1%

EBITDA (Mio. USD) 1.198 671 +78,5%

EBIT (Mio. USD) 466 140 +232,9%

Konzernergebnis (Mio. USD) 35,3 -102,9 -

Durchschnittskurs USD/EUR 1,13 1,10 +2,2%

Stichtagskurs 31.12. USD/EUR 1,20 1,06 +13,5%

* Die UASC Ltd. und ihre Tochtergesellschaften werden ab dem Zeitpunkt des

Kontrollübergangs, dem 24. Mai 2017, in den Konzernabschluss der Hapag-Lloyd

AG einbezogen. Entsprechend enthalten die dargestellten Kennzahlen die

Effekte der Transaktion ab diesem Zeitpunkt und sind deshalb nur

eingeschränkt mit den Vorjahresangaben vergleichbar.

Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 219 modernen Containerschiffen und einer

Gesamttransportkapazität von 1,6 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der

weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit ca. 12.500

Mitarbeitern an Standorten in 125 Ländern in über 380 Büros präsent.

Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 2,3 Millionen TEU -

inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit

120 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen

mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den

Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie

Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer

Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen

sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die

ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten

unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den

zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen

abweichen.

