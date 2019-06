DGAP-News: Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd vereinbart neue 100 Millionen Euro revolvierende Kreditfazilität (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd vereinbart neue 100 Millionen Euro revolvierende Kreditfazilität

DGAP-News: Hapag-Lloyd AG

Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd vereinbart neue 100 Millionen Euro revolvierende

Kreditfazilität

13.06.2019 / 18:54

Hapag-Lloyd vereinbart neue 100 Millionen Euro revolvierende Kreditfazilität

Die Hapag-Lloyd AG hat eine neue revolvierende Kreditfazilität in Höhe von

100 Millionen Euro vereinbart, die ab dem 14. Juni 2019 für unterschiedliche

Laufzeiten bis zu 18 Monaten und mit Option auf eine zweijährige

Verlängerung gezogen werden kann.

Die Finanzierung kann für allgemeine Geschäftszwecke genutzt werden ebenso

wie für die weitere Optimierung der Kapitalstruktur und -kosten im Einklang

mit den strategischen Zielen der Hapag-Lloyd AG.

Inanspruchnahmen unter der revolvierenden Kreditfazilität sollen für eine

Abwicklung von marktüblichen Credit Default Swap Transaktionen berechtigt

sein.

Disclaimer

DIESE MITTEILUNG DARF NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,

JAPAN ODER AUSTRALIEN VERÖFFENTLICHT ODER VERTEILT WERDEN. Diese Mitteilung

stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten

von Amerika dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere sind nicht unter dem U.S.

Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act")

registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach

vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund

einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den

Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es

gibt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten

von Amerika.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren im Sinne des Artikels 21 des

Financial Services and Markets Act 2000 in der geltenden Fassung (der

"FSMA") dar. Dieses Dokument richtet sich nur an Personen, die (i) sich

außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; oder (ii) als professionelle

Anleger (qualified investors) unter Artikel 86(7) des FSMA fallen, die auch

(a) Personen sind, die unter dem FSMA autorisiert sind oder anderweitig über

professionelle Erfahrung im Hinblick auf Anlagen verfügen und sich als

Anlagespezialisten qualifizieren gemäß Artikel 19 der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung

(die "Verordnung"); oder (b) unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung

fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.);

oder (c) jede andere Person, der dieses Dokument in sonstiger Weise

rechtmäßig zur Verfügung gestellt werden kann für die Zwecke des Artikels 21

des FSMA (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet

werden). Personen im Vereinigten Königreich, die nicht unter die Definition

der Relevanten Personen fallen, dürfen nicht auf dieses Dokument vertrauen

oder auf dieser Basis handeln. Jede Investition oder jede

Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den

Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

Kontakt:

Heiko Hoffmann

Senior Director Investor Relations

Hapag-Lloyd AG

Ballindamm 25

20095 Hamburg

Telefon +49 40 3001-2896

Fax +49 40 3001-72896

Mobil +49 172 875-2126

13.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Hapag-Lloyd AG

Ballindamm 25

20095 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 (0) 40 3001 - 2896

Fax: +49 (0) 40 3001 - 72896

E-Mail: ir@hlag.com

Internet: www.hapag-lloyd.com

ISIN: DE000HLAG475

WKN: HLAG47

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

