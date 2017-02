DGAP-News: Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd stockt erfolgreich Anleihe auf (deutsch)

Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd stockt erfolgreich Anleihe auf

Hapag-Lloyd stockt erfolgreich Anleihe auf

Erhöhung des Aufstockungsvolumens auf EUR 200 Mio. / Ausgabekurs von 102,375% / Einnahmen werden für teilweise vorzeitige Rückführung einer Euro-Anleihe genutzt

Die Hapag-Lloyd AG hat erfolgreich eine zusätzliche Euro-Anleihe platziert und konnte aufgrund hoher Nachfrage das Volumen von den ursprünglich angekündigten EUR 150 Mio. auf EUR 200 Mio. erhöhen. Die zusätzliche Anleihe mit einer fünfjährigen Laufzeit und einem Kupon von 6,75% wird unter den Anleihebedingungen vom 1. Februar 2017 begeben. Der Ausgabekurs beträgt 102,375%, woraus sich eine effektive Rendite bis zur Endfälligkeit von 6,19% ergibt. Der Emissionserlös soll für die teilweise vorzeitige Ablösung der bestehenden 7,75%-Euro-Anleihe von Hapag-Lloyd verwendet werden, die 2018 fällig wird.

"Nach der erfolgreichen Refinanzierung unserer im Herbst fälligen US- Dollar-Anleihe zu einem deutlich niedrigerem Kupon, haben wir jetzt mit der Aufstockung der Anleihe das günstige Marktumfeld genutzt, um das Fälligkeitsprofil unserer anderen, bestehenden Anleihen zu optimieren", sagte Nicolás Burr, Finanzvorstand von Hapag-Lloyd.

Die zusätzliche Anleihe wird an der Luxemburger Börse notiert werden.

Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 166 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 953.000 TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit ca. 9.400 Mitarbeitern an 366 Standorten in 121 Ländern präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 1,5 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. 125 Liniendienste weltweit sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.

Hinweis

