DGAP-News: Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd führt Marine Fuel Recovery (MFR) Mechanismus ein (deutsch)

Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd führt Marine Fuel Recovery (MFR) Mechanismus ein

08.10.2018 / 10:49

Hamburg, 8. Oktober 2018

Hapag-Lloyd führt Marine Fuel Recovery (MFR) Mechanismus ein

- Umweltregulierung und Kosten durch schwefelarmen Treibstoff

sind eine große Herausforderung

- MFR ermöglicht verursachungsgerechte, transparente und verständliche

Kalkulation von Treibstoffkosten

Mit der strengeren Richtlinie der International Maritime Organisation (IMO

2020), die am

1. Januar 2020 in Kraft tritt, wird der maximale Schwefelgehalt für

Schiffstreibstoffe von 3,5% auf 0,5% gesenkt. Diese neue Verordnung wird den

ökologischen Fußabdruck der Schifffahrtsindustrie deutlich verbessern und es

wird erwartet, dass die Mehrzahl aller Schiffe bis dahin mit dem

schwefelarmen Treibstoff fährt. Die Verwendung des schwefelarmen Treibstoffs

wird die Schlüssellösung für die Schifffahrt und Hapag-Lloyd sein, um

Schiffe weiterhin konform zu betreiben entlang der dann geltenden Vorgaben.

Darüber hinaus ist dies auf kurze Sicht die umweltfreundlichste Lösung.

Gleichzeitig führt die Verwendung des schwefelarmen Treibstoffs zu einem

Anstieg der Treibstoffkosten, der von Experten für die gesamte Schifffahrt

zunächst auf bis zu 60 Milliarden

US-Dollar pro Jahr geschätzt wird. Unter der Annahme, dass die

Preisdifferenz zwischen schwefelreichem Treibstoff (HSFO) und schwefelarmem

Treibstoff (LSFO 0,5%) 250 US-Dollar pro Tonne bis 2020 betragen wird,

erwartet Hapag-Lloyd zusätzliche Kosten von rund 1 Milliarde US-Dollar in

den ersten Jahren. Daher wurde ein Marine Fuel Recovery (MFR) Mechanismus

entwickelt, der ab dem 1. Januar 2019 schrittweise eingeführt wird und alle

bestehenden Treibstoffzuschläge ersetzt.

"Wir begrüßen die einheitlichen Wettbewerbsbedingungen und die

Umweltverbesserungen, die sich aus den strengeren Vorschriften ergeben.

Zugleich ist offensichtlich, dass diese nicht umsonst sind und zusätzliche

Kosten verursachen. Dies wird sich vor allem in den Treibstoffrechnungen für

schwefelarmen Treibstoff widerspiegeln, denn es gibt bis 2020 keine

realistische Alternative für die Schifffahrt, mit Blick auf die dann

geltenden Vorgaben konform zu bleiben. Mit unserem Marine Fuel Recovery

Mechanismus haben wir ein System entwickelt, das unserer Meinung nach fair

ist und eine verursachungsgerechte, transparente und leicht verständliche

Berechnung von Treibstoffkosten ermöglicht", sagte Rolf Habben Jansen, Chief

Executive Officer von Hapag-Lloyd.

Die MFR basiert auf einer Formel, die den Verbrauch und die Marktpreise von

Treibstoffen miteinander verbindet.

Der Marine Fuel Recovery (MFR) Mechanismus berücksichtigt unterschiedliche

Parameter, zum Beispiel den Treibstoffverbrauch pro Tag, Treibstoffart und

-preis (für HSFO, LSFO 0,5% und LSFO 0,1%), See- und Hafentage sowie

beförderte TEU. Diese Parameter leiten sich von einem repräsentativen Dienst

im Markt für ein spezifisches Fahrtgebiet ab. Zugleich werden

Preisschwankungen sowie Aufwärts- und Abwärtsbewegungen von Marktpreisen für

Treibstoffe besser berücksichtigt. Insgesamt zielt der MFR Mechanismus auf

eine transparente Kostenkalkulation ab.

Darüber hinaus testet Hapag-Lloyd im Jahr 2019 weitere technologische

Optionen zur Minderung von Emissionen, die für einen geringeren Teil der

Flotte in Fragen kommen können. Deshalb werden ein für die Nutzung von LNG

vorbereitetes Schiff auf den Betrieb mit diesem Treibstoff umgerüstet und

Abgasreinigungsanlagen (EGCS) in zwei weiteren Schiffen eingebaut.

MFR Beispiele für Standardcontainer bei unterschiedlichen Treibstoffpreisen

und in ausgewählten Fahrtgebieten

Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Marine Fuel Recovery (MFR)

Mechanismus finden Sie auf der Hapag-Lloyd Website.

Pressekontakte

Nils.Haupt@hlag.com +49 40 3001 2263

Tim.Seifert@hlag.com +49 40 3001 2291

Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 226 modernen Containerschiffen und einer

Gesamttransportkapazität von 1,6 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der

weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 12.000

Mitarbeitern an Standorten in 127 Ländern in 389 Büros präsent. Hapag-Lloyd

verfügt über einen Containerbestand von rund 2,5 Millionen TEU - inklusive

einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 120

Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen

mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den

Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie

Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer

Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen

sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die

ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten

unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den

zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen

abweichen.

Kontakt:

Heiko Hoffmann

Senior Director Investor Relations

Hapag-Lloyd AG

Ballindamm 25

20095 Hamburg

Telefon +49 40 3001-2896

Fax +49 40 3001-72896

Mobil +49 172 875-2126

