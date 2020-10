DGAP-News: Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd aktualisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2020 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

15.10.2020 / 09:52

Hamburg, 15 Oktober 2020

Hapag-Lloyd aktualisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2020

- Entwicklung des Marktes und von Hapag-Lloyd im 3. Quartal deutlich besser

als erwartet

- Im Vergleich zum zweiten Quartal deutlich stärkere Nachfrage und höhere

Einnahmen im dritten Quartal

- Performance Safeguarding Programm (PSP) läuft erfolgreich

Hapag-Lloyd steigerte auf Basis vorläufiger Zahlen das Ergebnis vor Zinsen

und Steuern (EBIT) im dritten Quartal 2020 deutlich auf rund 350 Millionen

EUR (2019: 253 Millionen EUR). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen (EBITDA) stieg auf rund 650 Mio. EUR (2019: 554 Mio. EUR).

Das Volumen lag um 3 Prozent unter dem Vorjahr, aber dennoch deutlich besser

als noch vor einigen Monaten erwartet.

Haupttreiber der positiven Geschäftsentwicklung waren eine deutlich höhere

Nachfrage bzw. ein höheres Transportvolumen sowie ein rigoroses Kosten- und

Ertragsmanagement, das vor allem durch das im ersten Quartal 2020 aufgelegte

Performance Safeguarding Program (PSP) vorangetrieben wurde.

Aufgrund der positiven Entwicklung im 3. Quartal aktualisiert Hapag-Lloyd

seine EBITDA- und EBIT-Prognose. Es wird nun ein EBIT von 1,1 bis 1,3

Milliarden EUR und ein EBITDA von 2,4 bis 2,6 Milliarden EUR erwartet.

Rolf Habben Jansen, Vorstandsvorsitzender von Hapag-Lloyd: "Wir haben ein

starkes drittes Quartal mit einer hohen Nachfrage erlebt, insbesondere für

Exporte aus Asien. Dank der positiven Marktentwicklung und der vielfältigen

Maßnahmen, die wir in den letzten Monaten eingeleitet haben, erwarten wir

ein Geschäftsjahr mit Ergebnissen, die deutlich über unserer bisherigen

Prognose liegen. Dennoch wird die Pandemie weiterhin eine große

Herausforderung bleiben und mit viel Unsicherheit für die gesamte

Logistikbranche verbunden sein. Unser Fokus in den nächsten Monaten wird

weiterhin auf der Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter, aber auch

auf der Sicherung der Lieferketten unserer Kunden liegen".

Die detaillierten Zahlen des dritten Quartals werden am 13. November 2020

veröffentlicht.

Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 239 modernen Containerschiffen und einer

Gesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der

weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 13.000

Mitarbeitern an Standorten in 129 Ländern in 388 Büros präsent. Hapag-Lloyd

verfügt über einen Containerbestand von rund 2,6 Millionen TEU - inklusive

einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 121

Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen

mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den

Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie

Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer

Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen

sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die

ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten

unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den

zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen

abweichen.

