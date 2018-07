DGAP-News: Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Hamburg, 10. Juli 2018

Hapag-Lloyd Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu

- Dividendenzahlung in Höhe von 0,57 Euro je Aktie beschlossen

- Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017 entlastet

- Turqi Abdulrahman A. Alnowaiser in den Aufsichtsrat gewählt

Die Aktionäre der Hapag-Lloyd AG haben heute auf der Hauptversammlung in

Hamburg allen Tagesordnungspunkten, die zur Abstimmung gestellt wurden, mit

der erforderlichen Mehrheit zugestimmt. Beschlossen wurde unter anderem die

Verwendung des Bilanzgewinns (TOP 2) und damit die Ausschüttung einer

Dividende in Höhe von 0,57 EUR je Aktie. Darüber hinaus stimmten die

Aktionäre der Entlastung der im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitglieder

des Vorstands (TOP 3) sowie der Entlastung der amtierenden Mitglieder des

Aufsichtsrats (TOP 4) für diesen Zeitraum zu.

"Durch den schnellen und erfolgreichen Zusammenschluss mit der United Arab

Shipping Company haben wir unsere Wettbewerbsposition deutlich gestärkt. Wir

haben ein gutes Ergebnis für das letzte Geschäftsjahr erzielt und sind

solide in das erste Quartal 2018 gestartet. Unsere Aktionäre haben uns auch

in schwierigeren Zeiten vertraut und beigestanden. Insofern freue ich mich

sehr, dass wir für das letzte Geschäftsjahr eine Dividende ausschütten

können", sagte Rolf Habben Jansen, Vorstandsvorsitzender der Hapag-Lloyd AG.

Die Aktionäre stimmten weiterhin dem Vorschlag des Aufsichtsrats zu, Turqi

Abdulrahman A. Alnowaiser als Vertreter der Anteilseigner in den

Aufsichtsrat zu wählen (TOP 6). Er ist Leiter Internationale Investitionen

des Public Investment Fund des Königreichs Saudi-Arabien und folgt auf seine

Exzellenz Dr. Nabeel M. Al-Amudi, der mit der Ernennung zum

Transportminister des Königreichs Saudi-Arabien sein Amt als Mitglied des

Aufsichtsrats zu Ende November 2017 niedergelegt hatte.

Ausblickend bleibt das Marktumfeld schwierig, das zeigt sich insbesondere

bei den operativen Kosten und spiegelt sich zudem in der kürzlich

angepassten Jahresprognose der Hapag-Lloyd AG wider. "Unsere

Wettbewerbsfähigkeit werden wir kurzfristig durch ein forciertes

Kostenmanagement und mehr Effizienz sichern. Mittelfristig werden wir

Hapag-Lloyd einerseits noch stärker digitalisieren und unsere Position als

Qualitätsanbieter weiter ausbauen. Andererseits müssen wir zunehmend agiler

auf ein dynamisches Umfeld und geopolitische Entwicklungen reagieren. Eine

große Herausforderung für die Schifffahrt sind die verschärften Grenzwerte

für Schwefel im Treibstoff ab dem Jahr 2020. Denn wir müssen gleichzeitig

neue Technologien und Treibstoffe einsetzen, die sich heute erst in der

Erprobung befinden oder noch nicht ausreichend verfügbar sind", so Habben

Jansen.

Alle Abstimmungsergebnisse der heutigen Hauptversammlung können im

Investor-Relations-Bereich auf der Website von Hapag-Lloyd unter

https://www.hapag-lloyd.com/de/ir/calendar-events/annual-general-meeting.html

eingesehen werden.

Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 221 modernen Containerschiffen und einer

Gesamttransportkapazität von 1,6 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der

weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 12.300

Mitarbeitern an Standorten in 127 Ländern in 387 Büros präsent. Hapag-Lloyd

verfügt über einen Containerbestand von 2,3 Millionen TEU - inklusive einer

der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 124 Liniendienste

sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600

Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten

Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den

führenden Anbietern.

