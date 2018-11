DGAP-News: Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd mit 300,8 Millionen Euro EBIT nach neun Monaten (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd mit 300,8 Millionen Euro EBIT nach neun Monaten

9-Monatszahlen

Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd mit 300,8 Millionen Euro EBIT nach neun Monaten

08.11.2018 / 07:30

Hamburg, 8. November 2018

Hapag-Lloyd mit 300,8 Millionen Euro EBIT nach neun Monaten

- 212 Millionen Euro EBIT in Q3 - Konzernergebnis positiv nach neun Monaten

- Erholung der Frachtraten im dritten Quartal

- Transportmenge deutlich gesteigert

Hapag-Lloyd hat das dritte Quartal 2018 mit einem höheren Ergebnis vor

Zinsen und Steuern (EBIT) von 212,1 Millionen Euro (Q3 2017: 178,1 Millionen

Euro) sowie einem deutlich verbesserten Konzernergebnis von 113,4 Millionen

Euro (Q3 2017: 51,8 Millionen Euro) beendet. In den ersten neun Monaten des

Jahres 2018 erhöhte sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (EBITDA) auf 813,7 Millionen

Euro (9M 2017: 722,8 Millionen Euro). Das EBIT beläuft sich nach neun

Monaten auf 300,8 Millionen Euro (9M 2017: 268,8 Millionen Euro) und das

positive Konzernergebnis bewegt sich mit 12,5 Millionen Euro in etwa auf dem

Niveau des Neunmonatsergebnis 2017 (9,1 Millionen Euro).

Die Umsätze liegen nach den ersten neun Monaten des Jahres bei 8,4

Milliarden Euro (9M 2017: 7,3 Milliarden Euro). Wesentlich zu der

Umsatzentwicklung beigetragen, hat eine um 27 Prozent höhere Transportmenge,

die im Neunmonatszeitraum auf 8.900 TTEU anstieg (9M 2017: 7.029 TTEU).

Dieses Wachstum resultiert insbesondere aus dem Zusammenschluss mit der

United Arab Shipping Company Ltd. (UASC). Die durchschnittliche Frachtrate

verringerte sich auf 1.032 USD/TEU und liegt damit unter dem Vorjahreswert

(9M 2017: 1.068 USD/TEU). Bei einem Vergleich der gemeinsamen

Geschäftsaktivitäten von Hapag-Lloyd und UASC im Neunmonatszeitraum auf

Pro-forma-Basis erhöhten sich die Transportmenge um 5,5% und die

durchschnittliche Frachtrate um 1,4%. Der Bunkerpreis legte in den ersten

neun Monaten 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 95 USD/Tonne zu und

konnte nicht vollständig durch Frachtratenerhöhungen im dritten Quartal

kompensiert werden. Ein im Vergleich zum Euro schwächerer US-Dollar

Durchschnittkurs sowie ein anhaltender Aufwärtsdruck bei den operativen

Kosten konnten teils durch Synergien aus dem Zusammenschluss mit UASC sowie

weitere Maßnahmen zur Kosteneinsparung kompensiert werden.

"Wir haben eine positive Entwicklung im dritten Quartal gesehen und nach

neun Monaten mit einem positiven Konzernergebnis abgeschlossen. Mit einer

höheren Transportmenge, einer besseren Auslastung unserer Schiffe und den

Synergien durch den Zusammenschluss mit UASC konnten wir steigende operative

Kosten zum Teil kompensieren. Zudem hat sich die durchschnittliche

Frachtrate während der Peak Season in wichtigen Fahrtgebieten erholt. Obwohl

wir einen anhaltenden Aufwärtsdruck bei den operativen Kosten in diversen

Teilen unseres Geschäfts sehen, bleiben wir für den restlichen Jahresverlauf

vorsichtig optimistisch", so Rolf Habben Jansen, CEO von Hapag-Lloyd.

Die Entwicklungen der Treibstoffkosten und der Frachtraten bewegen sich

insgesamt im Rahmen der Prognose für das Gesamtjahr 2018, die am 29. Juni

2018 angepasst wurde. Diese Prognose gilt unverändert und liegt beim EBIT in

einer Bandbreite von 200 bis 450 Millionen Euro und einem Zielkorridor von

900 bis 1.150 Millionen Euro beim EBITDA. Aufgrund der positiven Entwicklung

im dritten Quartal 2018 wird erwartet, dass sich das EBIT und das EBITDA im

oberen Bereich dieser Bandbreiten für das Geschäftsjahr 2018 befinden

werden.

Der aktuelle Quartalsfinanzbericht 9M 2018 ist verfügbar unter:

https://www.hapag-lloyd.com/de/ir/publications/financial-report.html

Pressekontakte

Nils.Haupt@hlag.com +49 40 3001 2263

Tim.Seifert@hlag.com +49 40 3001 2291

KENNZAHLEN (EURO)*

Q3 Q3 9M 9M 9M 2018 versus 9M

2018 2017 2018 2017 2017

Transportmenge (TTEU) 3.052 2.808 8.900 7.029 1.871

Frachtrate (USD/TEU) 1.055 1.073 1.032 1.068 -36

Umsatz (Mio. EUR) 3.036 2.796 8.428 7.314 1.114

EBITDA (Mio. EUR) 388,5 359,0 813,7 722,8 90,9

EBIT (Mio. EUR) 212,1 178,1 300,8 268,8 32,0

EBITDA-Marge 12,8% 12,8% 9,7% 9,9% -0,2 Ppt

EBIT-Marge 7,0% 6,4% 3,6% 3,7% -0,1 Ppt

Konzernergebnis (Mio. 113,4 51,8 12,5 9,1 3,4

EUR)

KENNZAHLEN (USD)*

Q3 Q3 9M 9M 9M 2018 versus

2018 2017 2018 2017 9M 2017

Umsatz (Mio. USD) 3.542 3.268 10.072 8.168 1.904

EBITDA (Mio. USD) 457 412 972,3 809,1 163,2

EBIT (Mio. USD) 252 200 359,4 300,0 59,4

Konzernergebnis (Mio. USD) 137 53 14,9 8,8 6,1

Durchschnittskurs USD/EUR 1,16 1,17 1,20 1,11 0,09

Stichtagskurs zum 1,16 1,18 1,16 1,18 -0,02

Periodenende USD/EUR

* Die UASC Ltd. und ihre Tochtergesellschaften werden seit dem Zeitpunkt des

Kontrollübergangs, dem 24. Mai 2017, in den Konzernabschluss der Hapag-Lloyd

AG einbezogen. Dementsprechend enthalten die dargestellten Kennzahlen die

zusammengeschlossene Geschäftstätigkeit erst ab diesem Zeitpunkt und die

Zahlen der ersten neun Monate 2018 (inklusive UASC) sind nur eingeschränkt

mit den Neunmonatszahlen 2017 vergleichbar (inklusive UASC seit 24. Mai

2017).

Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 222 modernen Containerschiffen und einer

Gesamttransportkapazität von 1,6 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der

weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 12.000

Mitarbeitern an Standorten in 127 Ländern in 394 Büros präsent. Hapag-Lloyd

verfügt über einen Containerbestand von rund 2,6 Millionen TEU - inklusive

einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 120

Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen

mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den

Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie

Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer

Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen

sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die

ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten

unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den

zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen

abweichen.

Kontakt:

Heiko Hoffmann

Senior Director Investor Relations

Hapag-Lloyd AG

Ballindamm 25

20095 Hamburg

Telefon +49 40 3001-2896

Fax +49 40 3001-72896

Mobil +49 172 875-2126

