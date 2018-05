DGAP-News: Hapag-Lloyd AG: Aufsichtsrat verlängert Vorstandsvertrag von CEO Rolf Habben Jansen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

DGAP-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Personalie

Hapag-Lloyd AG: Aufsichtsrat verlängert Vorstandsvertrag von CEO Rolf Habben

Jansen

09.05.2018 / 17:00

Hamburg, 9. Mai 2018

Aufsichtsrat verlängert Vorstandsvertrag von CEO Rolf Habben Jansen

- Rolf Habben Jansen als CEO bis März 2024 bestätigt

Der Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd AG hat heute einstimmig beschlossen, den

Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Rolf Habben Jansen um weitere fünf Jahre

bis zum 31. März 2024 zu verlängern.

"Mit Rolf Habben Jansen an der Spitze hat Hapag-Lloyd in einem

anspruchsvollen Marktumfeld und als aktiver Treiber der fortschreitenden

Branchenkonsolidierung ihre Position als weltweit führende Linienreederei

weiter ausgebaut. Die Verlängerung seines Vertrags sorgt für Kontinuität in

der Unternehmensführung. Dadurch haben wir beste Voraussetzungen für die

Fortführung des Erfolgskurses von Hapag-Lloyd geschaffen. Ich freue mich

sehr auf die weitere Zusammenarbeit", sagte Michael Behrendt,

Aufsichtsratsvorsitzender der Hapag-Lloyd AG.

Weitere Mitglieder des Vorstands der Hapag-Lloyd AG sind Finanzvorstand

Nicolás Burr (CFO), Operations-Vorstand Anthony J. Firmin (COO) sowie

Joachim Schlotfeldt (CPO), der für den Personalbereich und den weltweiten

Einkauf zuständig ist.

Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 219 modernen Containerschiffen und einer

Gesamttransportkapazität von 1,6 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der

weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit ca. 12.500

Mitarbeitern an Standorten in 125 Ländern in über 380 Büros präsent.

Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 2,3 Millionen TEU -

inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit

120 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen

mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den

Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie

Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer

Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen

sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die

ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten

unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den

zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen

abweichen.

Kontakt:

Heiko Hoffmann

Senior Director Investor Relations

Hapag-Lloyd AG

Ballindamm 25

20095 Hamburg

Telefon +49 40 3001-2896

Fax +49 40 3001-72896

Mobil +49 172 875-2126

---------------------------------------------------------------------------

