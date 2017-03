DGAP-News: Hapag-Lloyd AG: Aufsichtsrat verlängert Vorstandsverträge (deutsch)

Hapag-Lloyd AG: Aufsichtsrat verlängert Vorstandsverträge

Kontinuität in der Unternehmensführung / Anthony J. Firmin bleibt COO / Nicolás Burr bleibt CFO

Der Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd AG hat in seiner heutigen turnusmäßigen Sitzung die Vorstandsverträge von Anthony J. Firmin (COO) und Nicolás Burr (CFO) um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2019 bzw. bis zum 29. Februar 2020 verlängert.

"In dieser wichtigen Phase des bevorstehenden Closings und der anschließenden Integration von UASC zählen wir auf Kontinuität in der Unternehmensführung. Deshalb freue ich mich, dass das bestehende Vorstandsteam seine erfolgreiche Arbeit fortsetzen wird", sagte Michael Behrendt, Aufsichtsratsvorsitzender der Hapag-Lloyd AG.

Neben Anthony Firmin und Nicolás Burr gehören dem Vorstand der Hapag-Lloyd AG Rolf Habben Jansen (CEO) und Thorsten Haeser (CCO) an.

Über Hapag-Lloyd Mit einer Flotte von 166 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 963.000 TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit ca. 9.400 Mitarbeitern an 366 Standorten in 121 Ländern präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 1,6 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. 128 Liniendienste weltweit sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.

