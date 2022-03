DGAP-News: Hannover Rück macht Insurtech-Innovationsplattform hr | equarium frei zugänglich (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Hannover Rück macht Insurtech-Innovationsplattform hr | equarium frei zugänglich

Hannover Rück macht Insurtech-Innovationsplattform hr | equarium frei

zugänglich

24.03.2022 / 07:30

* Hannover Rück stärkt strategische Positionierung als partnerschaftlicher

Impulsgeber für Innovationen

* Öffnung der Plattform ermöglicht noch mehr Partnerschaften zwischen

Versicherern und Insurtechs

* Großer Zuspruch von Versicherern und Insurtechs

Hannover, 24. März 2022: Nach dem Start von hr | equarium im Jahr 2019

öffnet die Hannover Rück ihre Innovationsplattform ab sofort für alle und

bietet damit noch mehr Versicherern einen direkten Zugang zu einem Pool

innovativer Services und Lösungen von Insurtechs weltweit.

hr | equarium wird bisher von mehr als 700 Kunden der Hannover Rück aus über

100 Ländern regelmäßig genutzt. Insurtechs aus aller Welt bieten dort

aktuell mehr als 160 Lösungen unter anderem aus innovativen Bereichen wie

Cyber, Telematik und Parametrik an.

"Wie bei einer Partnervermittlung für Singles vermittelt hr | equarium

zwischen Versicherern und Insurtechs und hat sich hier als führende

Innovationsplattform etabliert", sagte Claude Chèvre, zuständiges Mitglied

im Vorstand der Hannover Rück. "Als internationaler Rückversicherer sehen

wir uns als partnerschaftlichen Impulsgeber. Mit hr | equarium liefern wir

der Branche seit 2019 einen echten Mehrwert. Ich freue mich, dass wir mit

der Öffnung nun die nächste Phase des Ausbaus einleiten. Wir werden die

Plattform auch zukünftig weiterentwickeln und den Bedürfnissen von

Insurtechs und Versicherern anpassen."

Im Rahmen ihrer Innovations- und Digitalstrategie fokussiert sich die

Hannover Rück auf digitale Partnerschaften und die partnerschaftliche

Unterstützung ihrer Kunden bei der digitalen Transformation.

Mit der Innovationsplattform hr | equarium bietet die Hannover Rück der

Versicherungsbranche einen einfachen Zugang zu innovativen Lösungen entlang

der kompletten Wertschöpfungskette. hr | equarium liefert entscheidende

Wettbewerbsfaktoren für Erstversicherer, um den Bedürfnissen ihrer Kunden in

Bereichen wie Digitalisierung und Innovation gerecht zu werden.

hr | equarium ist die öffentlich zugängliche Insurtech-Innovationsplattform

der Hannover Rück. Die Plattform schließt die Lücke zwischen Insurtechs und

Versicherern. Versicherer erhalten einen direkten Zugang zu einem Pool

innovativer Services und Lösungen von Insurtechs aus aller Welt sowie zu

konkreten Anwendungsfällen und erfolgreichen Implementierungen. Insurtechs

hingegen können ihre Lösungen weltweit vermarkten. Mehr Informationen über

die Plattform finden sich unter http://www.equarium.com

Die Hannover Rück ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 27 Mrd.

EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der

Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet

1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 170

Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das

Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben.

Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl

Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt:

Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior".

