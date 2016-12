DGAP-News: Hannover Rück erhält finale Zulassung zur Gründung einer Niederlassung in Indien (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Hannover Rück erhält finale Zulassung zur Gründung einer Niederlassung in Indien

Hannover, 28. Dezember 2016: Die Hannover Rück hat von der indischen Versicherungsaufsichtsbehörde (Insurance Regulatory and Development Authority of India) die Genehmigung (R3) erhalten, in Indien eine Niederlassung zu gründen. Die Öffnung des indischen Markts für ausländische Rückversicherer ermöglicht der Hannover Rück einen direkten Zugang zum dortigen wachsenden Versicherungsmarkt. Mit dem Lizenzerhalt kann die Gesellschaft ihren Geschäftsbetrieb sowohl in der Schaden- als auch in der Personen-Rückversicherung aufnehmen.

"Ich freue mich über die Marktöffnung Indiens für (Rück-)Versicherer. Mit der Gründung unserer Niederlassung können wir nun noch näher an unseren Kunden sein und auf deren Rückversicherungsbedürfnisse eingehen", betonte der Vorstandsvorsitzende der Hannover Rück Ulrich Wallin.

Sitz der Niederlassung wird in Mumbai sein, Indiens Zentrum für Finanzdienstleistungen. Von hier aus wird das Schaden- Rückversicherungsgeschäft, inklusive der landwirtschaftlichen Risiken, wie auch das Leben- und Krankengeschäft gezeichnet. Angesichts ihrer sehr guten Kapitalisierung und ihres exzellenten Ratings ist die Hannover Rück für Kunden im indischen Markt ein starker Partner, der sein Know-how sowie seine langjährige Expertise zur Verfügung stellen wird.

Mit einer Gesamtbevölkerungszahl von rund 1,3 Milliarden Menschen und einer stark wachsenden Mittelschicht sowie einer im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften niedrigen Versicherungsdichte stellt Indien einen attraktiven Zukunftsmarkt dar.

Die Hannover Rück ist mit einem Bruttoprämienvolumen von rund 17 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit ca. 2.500 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück- Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior".

