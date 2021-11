DGAP-News: Hannover Rück bestätigt Gewinnziel für 2021 trotz deutlichem Anstieg der Großschadenbelastungen im dritten Quartal (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Hannover Rück bestätigt Gewinnziel für 2021 trotz deutlichem Anstieg der Großschadenbelastungen im dritten Quartal

DGAP-News: Hannover Rück SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Hannover Rück bestätigt Gewinnziel für 2021 trotz deutlichem Anstieg der

Großschadenbelastungen im dritten Quartal

04.11.2021 / 07:30

Hannover Rück bestätigt Gewinnziel für 2021 trotz deutlichem Anstieg der

Großschadenbelastungen im dritten Quartal

* Bruttoprämie wächst währungskursbereinigt um 14 %

* Schaden-Kostenquote steigt wegen hohen Naturkatastrophenbelastungen auf

97,9 %

* Pandemiebelastungen in der Personen-Rückversicherung von 404 Mio. EUR

* Kapitalanlagerendite von 2,9 % übertrifft Zielwert

* Nettokonzerngewinn verbessert sich um 28 %

* Eigenkapitalrendite mit 10,2 % weiter über Mindestziel

* Gewinnziel für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt

* Ausblick 2022: Konzerngewinn von 1,4 Mrd. EUR bis 1,5 Mrd. EUR erwartet

Hannover, 4. November 2021: Die Hannover Rück hat ihren Nettokonzerngewinn

in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres um 28 % gesteigert und sieht

sich trotz hoher Großschadenbelastungen im dritten Quartal nach wie vor in

der Lage, das Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen.

"In den vergangenen Monaten hatten Erst- und Rückversicherer

überdurchschnittlich hohe Belastungen aus Wirbelstürmen, Überschwemmungen

und anderen Katastrophen zu verarbeiten", sagte Jean-Jacques Henchoz,

Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück. "Unser solides Neunmonatsergebnis

beweist erneut die Resilienz der Hannover Rück in einem volatilen Umfeld."

Nettokonzerngewinn steigt nach neun Monaten auf 856 Mio. EUR

Die gebuchte Konzernbruttoprämie stieg um 12 % auf 21,6 Mrd. EUR (19,3 Mrd.

EUR). Bei konstanten Währungskursen hätte das Wachstum 14 % betragen. Die

verdiente Nettoprämie erhöhte sich um 12 % auf 17,6 Mrd. EUR (15,8 Mrd.

EUR), was einem währungskursbereinigten Wachstum von 14 % entspricht.

Während das unterliegende Geschäft in der Schaden- und

Personen-Rückversicherung stabil und im Rahmen der Erwartungen verlief,

haben die Kapitalanlagen deutlich besser als erwartet zum Ergebnis

beigetragen.

Das operative Konzernergebnis (EBIT) erhöhte sich um 42 % auf 1.281 Mio. EUR

(903 Mio. EUR). Der Konzernüberschuss verbesserte sich in den ersten neun

Monaten des Jahres um 28 % auf 856 Mio. EUR (668 Mio. EUR). Das Ergebnis je

Aktie belief sich somit auf 7,10 EUR (5,54 EUR).

Schaden-Rückversicherung mit deutlichem Anstieg der Belastungen aus

Großschäden

Die Prämieneinnahmen in der Schaden-Rückversicherung stiegen erneut

deutlich. Das profitable Wachstum war von einer unverändert hohen Nachfrage

nach Deckungen von vornehmlich kapitalstarken Rückversicherern geprägt. Die

Hannover Rück konnte folglich in den unterjährigen Erneuerungen des

laufenden Geschäftsjahres in vielen Bereichen verbesserte Preise und

Konditionen erzielen.

Die gebuchte Bruttoprämie der Schaden-Rückversicherung stieg um 14 % auf

15,3 Mrd. EUR (13,3 Mrd. EUR). Währungskursbereinigt hätte der Anstieg 18 %

betragen. Die verdiente Nettoprämie erhöhte sich um 15 % auf 12,1 Mrd. EUR

(10,5 Mrd. EUR). Bei konstanten Währungskursen hätte der Anstieg 18 %

betragen.

Wegen den signifikanten Naturkatastrophen im dritten Quartal stieg die

Netto-Großschadenbelastung per Ende September auf 1.070 Mio. EUR (Vorjahr:

1.149 Mio. EUR, davon 700 Mio. EUR mit Covid-19-Bezug) und lag damit

deutlich über dem für die ersten neun Monate budgetierten Erwartungswert von

849 Mio. EUR.

Für die Covid-19-Pandemie waren in der Schaden-Rückversicherung keine

weiteren Rückstellungen notwendig.

Der größte Nettoeinzelschaden im dritten Quartal war Hurrikan "Ida", der

Ende August als Hurrikan der Kategorie 4 in mehreren US-Bundesstaaten

schwere Sturm- und Überschwemmungsschäden verursacht hat. Allein dafür

summierten sich die Nettoleistungen der Hannover Rück für ihre Kunden auf

306 Mio. EUR. Darüber hinaus waren in Deutschland und anderen europäischen

Ländern in den Monaten Juni und Juli verheerende Flut- und Hagelschäden zu

verzeichnen. Für Unwettertief "Bernd" im Juli stellte die Hannover Rück für

ihre Kunden Rückversicherungsdeckungen im Umfang von netto 214 Mio. EUR zur

Verfügung. Weitere Großschäden im dritten Quartal waren die Unruhen in

Südafrika mit 94 Mio. EUR sowie Überschwemmungen in China mit 35 Mio. EUR.

Das versicherungstechnische Ergebnis inklusive Depotzinsen belief sich für

die Schaden-Rückversicherung auf 253 Mio. EUR (-146 Mio. EUR). Die

kombinierte Schaden-Kostenquote belief sich auf 97,9 % (101,4 %). Sie lag

damit oberhalb der Erwartung von maximal 96 % für das Gesamtjahr.

Das operative Ergebnis (EBIT) der Schaden-Rückversicherung stieg um 80 % auf

1.061 Mio. EUR (589 Mio. EUR). Der Nettogewinn verbesserte sich um 77 % auf

739 Mio. EUR (418 Mio. EUR).

Personen-Rückversicherung mit 404 Mio. EUR Belastungen aus der Pandemie

Die gebuchte Bruttoprämie der Personen-Rückversicherung stieg um 7 % auf 6,4

Mrd. EUR (5,9 Mrd. EUR). Währungskursbereinigt hätte der Zuwachs 7 %

betragen. Die verdiente Nettoprämie erhöhte sich um 6 % auf 5,6 Mrd. EUR

(5,3 Mrd. EUR). Bei konstanten Währungskursen hätte das Wachstum 6 %

betragen.

Die Belastungen mit Bezug zu Covid-19 summierten sich in der

Personen-Rückversicherung in den ersten neun Monaten auf 404 Mio. EUR (160

Mio. EUR). Hiervon entfielen auf das dritte Quartal 140 Mio. EUR. Die

Hannover Rück geht weiterhin davon aus, dass sich diese Belastungen mit

einem zunehmenden Impffortschritt sukzessive reduzieren werden.

Den Belastungen aus der Pandemie wirkten im dritten Quartal ein positiver

Sondereffekt aus dem Bestand an Langlebigkeitsdeckungen in Höhe von 99 Mio.

EUR entgegen sowie im ersten Quartal ein positiver Einmalertrag aus einer

Umstrukturierung im US-Mortalitätsgeschäft in Höhe von 129 Mio. EUR.

Das operative Ergebnis (EBIT) der Personen-Rückversicherung fiel aufgrund

der Pandemiebelastungen um 30 % auf 220 Mio. EUR (315 Mio. EUR). Der Beitrag

zum Konzernnettogewinn reduzierte sich um 50 % auf 150 Mio. EUR (297 Mio.

EUR).

Kapitalanlagerendite von 2,9 % übertrifft Zielwert

Der Bestand der selbstverwalteten Kapitalanlagen erhöhte sich zum 30.

September 2021 auf 55,0 Mrd. EUR (31. Dezember 2020: 49,0 Mrd. EUR). Die

unrealisierten Gewinne im Bestand festverzinslicher Wertpapiere beliefen

sich per Ende September auf 1,7 Mrd. EUR (31. Dezember 2020: 2,6 Mrd. EUR).

Das Ergebnis aus selbstverwalteten Kapitalanlagen stieg um 12 % auf 1.142

Mio. EUR (1.021 Mio. EUR). Die sich hieraus ergebende annualisierte Rendite

betrug 2,9 % und lag damit deutlich über dem ursprünglichen Zielwert von

rund 2,4 % für das Gesamtjahr. Das Kapitalanlageergebnis verbesserte sich um

15 % auf 1.357 Mio. EUR (1.185 Mio. EUR).

Eigenkapitalrendite mit 10,2 % weiter über Mindestziel

Das Eigenkapital der Hannover Rück belief sich zum 30. September auf 11,4

Mrd. EUR (31. Dezember 2020: 11,0 Mrd. EUR). Die annualisierte

Eigenkapitalrendite betrug 10,2 % (31. Dezember 2020: 8,2 %) und übertraf

das Mindestziel von 900 Basispunkten über dem risikofreien Zins. Der

Buchwert je Aktie lag bei 94,60 EUR (31. Dezember 2020: 91,17 EUR).

Die Kapitalbedeckungsquote nach Solvency II, welche die Risikotragfähigkeit

der Hannover Rück misst, belief sich per Ende September auf 239 % und lag

damit weiter deutlich über dem Limit von 180 % und dem internen

Schwellenwert von 200 %.

Gewinnziel für 2021 trotz Großschadenbelastungen bestätigt

Auf Konzernebene erwartet die Hannover Rück für das Geschäftsjahr 2021

unverändert einen Nettokonzerngewinn von 1,15 Mrd. EUR bis 1,25 Mrd. EUR.

Nach dem guten Kapitalanlageergebnis der ersten neun Monate rechnet die

Hannover Rück nun mit einer Kapitalanlagerendite von mehr als 2,4 % und

einem währungskursbereinigten Wachstum der Konzernbruttoprämie mindestens im

oberen einstelligen Prozentbereich.

"Das dritte Quartal hat uns einmal mehr gezeigt, wie schnell sich ein

unerwartet schadenarmer Jahresverlauf ins Gegenteil kehren kann", sagte

Jean-Jacques Henchoz. "Dennoch sehen wir uns in der Lage, unser Gewinnziel

für 2021 zu erreichen."

Wie bereits kommuniziert, wird die Hannover Rück die Kontinuität ihrer

Dividendenzahlungen künftig noch stärker betonen. Die Basisdividende wird ab

dem laufenden Geschäftsjahr mindestens auf Vorjahresniveau liegen. Die

Basisdividende wird um eine Sonderdividende ergänzt, sofern die

Kapitalausstattung den Kapitalbedarf für künftiges Wachstum übersteigt und

das Gewinnziel erreicht wird.

Voraussetzung für das Erreichen des Gewinnziels ist, dass die

Großschadenbelastung den Erwartungswert von 251 Mio. EUR für das vierte

Quartal nicht wesentlich übersteigt und es zu keinen unvorhergesehenen

negativen Entwicklungen an den Kapitalmärkten kommt.

Ausblick 2022: Starker Ergebnisanstieg reflektiert profitables Wachstum und

Zyklusmanagement

Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet die Hannover Rück einen

Nettokonzerngewinn von 1,4 Mrd. EUR bis 1,5 Mrd. EUR. Die

Kapitalanlagerendite sollte im kommenden Jahr mindestens 2,3 % erreichen und

das währungskursbereinigte Wachstum der Konzernbruttoprämie mindestens 5 %

betragen.

"Das profitable Wachstum und unser erfolgreiches Zyklusmanagement in den

letzten Jahren werden im Geschäftsjahr 2022 zu einem deutlichen

Ergebnisanstieg führen", sagte Jean-Jacques Henchoz. "Darüber hinaus rechnen

wir in der Personen-Rückversicherung damit, dass die Belastungen aus der

Covid-19-Pandemie sich aufgrund des zunehmenden Impffortschritts deutlich

reduzieren und die zugrundeliegende gute Ertragskraft des Geschäfts sich

wieder im Ergebnis niederschlägt."

Die Erwartungen für 2022 reflektieren zudem ein im Einklang mit dem Wachstum

des zugrundeliegenden Geschäfts auf 1,3 Mrd. EUR (1,1 Mrd. EUR) erhöhtes

Netto-Großschadenbudget. Sämtliche Aussagen zu zukünftigen Zielen basieren

wie üblich auf der Annahme, dass es zu keinen unvorhergesehenen negativen

Entwicklungen an den Kapitalmärkten kommt, die Großschadenbelastung im

Rahmen des Erwartungswerts bleibt und die Covid-19-Pandemie keinen

wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis Personen-Rückversicherung nimmt.

Die Hannover Rück ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 24 Mrd.

EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der

Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet

1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 170

Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das

Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben.

Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl

Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt:

Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior".

Bitte beachten Sie den Haftungshinweis unter:

https://www.hannover-rueck.de/535878

Kennzahlen der Hannover Rück-Gruppe (auf IFRS-Basis)

in Mio. EUR Q1-3/202- +/- Q1-3/202- 2020

1 Vorjahr 0

Hannover Rück-Gruppe

Gebuchte Bruttoprämie 21.619,6 +12,0 % 19.294,9

Verdiente Nettoprämie 17.633,9 +11,8 % 15.771,7

Versicherungstechnisches -62,8 -439,2

Ergebnis1)

Kapitalanlageergebnis 1.356,9 +14,5 % 1.185,0

Operatives Ergebnis (EBIT) 1.280,6 +41,8 % 902,9

Konzernergebnis 855,9 +28,2 % 667,8

Ergebnis je Aktie in EUR 7,10 +28,2 % 5,54

Selbstbehalt 89,8 % 90,1 %

Steuerquote 26,1 % 17,1 %

EBIT-Marge2) 7,3 % 5,7 %

Eigenkapitalrendite 10,2 % 8,3 % 8,2 %

in Mio. EUR Q1-3/202- +/- Q1-3/202- 20203)

1 Vorjahr 0

Haftendes Kapital 15.238,2 +8,3 % 14.071,0

Kapitalanlagen (ohne 55.029,9 +12,3 % 49.001,6

Depotforderungen)

Bilanzsumme 81.788,2 +14,5 % 71.437,5

Buchwert je Aktie in EUR 94,60 +3,8 % 91,17

Schaden-Rückversicherung

in Mio. EUR Q1-3/202- +/- Q1-3/202- 2020

1 Vorjahr 0

Gebuchte Bruttoprämie 15.269,3 +14,4 % 13.347,6

Verdiente Nettoprämie 12.075,9 +14,9 % 10.512,0

Versicherungstechnisches 252,6 -145,8

Ergebnis1)

Operatives Ergebnis (EBIT) 1.061,2 +80,3 % 588,5

Konzernergebnis 739,2 +76,8 % 418,2

Selbstbehalt 90,4 % 90,3 %

Kombinierte 97,9 % 101,4 %

Schaden-/Kostenquote1)

EBIT-Marge2) 8,8 % 5,6 %

Personen-Rückversicherung

in Mio. EUR Q1-3/202- +/- Q1-3/202- 2020

1 Vorjahr 0

Gebuchte Bruttoprämie 6.350,3 +6,8 % 5.947,3

Verdiente Nettoprämie 5.557,7 +5,7 % 5.259,4

Operatives Ergebnis (EBIT) 220,1 -30,2 % 315,5

Konzernergebnis 149,7 -49,5 % 296,6

Selbstbehalt 88,3 % 89,5 %

EBIT-Marge2) 4,0 % 6,0 %

1) Einschließlich Depotzinsen

2) Operatives Ergebnis

(EBIT)/verdiente Nettoprämie

3) Angepasst gemäß IAS 8

Kennzahlen der Hannover Rück-Gruppe (auf IFRS-Basis)

in Mio. EUR Q3/2021 +/- Q3/2020

Vorjahr

Hannover Rück-Gruppe

Gebuchte Bruttoprämie 7.155,0 +16,4 % 6.148,8

Verdiente Nettoprämie 6.118,6 +13,4 % 5.393,6

Versicherungstechnisches Ergebnis1) -187,0 -108,9

Kapitalanlageergebnis 491,1 +25,3 % 391,9

Operatives Ergebnis (EBIT) 324,5 -18,7 % 399,3

Konzernergebnis 185,4 -30,2 % 265,5

Ergebnis je Aktie in EUR 1,54 -30,2 % 2,20

Selbstbehalt 88,4 % 88,6 %

Steuerquote 35,0 % 24,1 %

EBIT-Marge2) 5,3 % 7,4 %

Eigenkapitalrendite 6,6 % 9,9 %

Schaden-Rückversicherung

in Mio. EUR Q3/2021 Q3/2020

Gebuchte Bruttoprämie 5.002,8 +19,9 % 4.173,4

Verdiente Nettoprämie 4.229,3 +16,1 % 3.643,0

Versicherungstechnisches Ergebnis1) -64,1 14,9

Operatives Ergebnis (EBIT) 283,3 -5,1 % 298,5

Konzernergebnis 147,1 -15,2 % 173,4

Selbstbehalt 88,4 % 88,0 %

Kombinierte Schaden-/Kostenquote1) 101,5 % 99,6 %

EBIT-Marge2) 6,7 % 8,2 %

Personen-Rückversicherung

in Mio. EUR Q3/2021 Q3/2020

Gebuchte Bruttoprämie 2.152,2 +9,0 % 1.975,4

Verdiente Nettoprämie 1.889,2 +7,9 % 1.750,5

Operatives Ergebnis (EBIT) 41,1 -59,5 % 101,3

Konzernergebnis 44,9 -58,5 % 108,2

Selbstbehalt 88,4 % 89,9 %

EBIT-Marge2) 2,2 % 5,8 %

1) Einschließlich Depotzinsen

2) Operatives Ergebnis (EBIT)/verdiente

Nettoprämie

Kontakt

Corporate Communications:

Karl Steinle

Tel. +49 511 5604-1500

karl.steinle@hannover-re.com

Media Relations:

Oliver Süß

Tel. +49 511 5604-1502

oliver.suess@hannover-re.com

Investor Relations:

Axel Bock

Tel. +49 511 5604-1736

axel.bock@hannover-re.com

www.hannover-rueck.de

°