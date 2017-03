DGAP-News: Hannover Rück SE: Hannover Rück erwirbt Lloyd's Syndikat (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Hannover Rück SE: Hannover Rück erwirbt Lloyd's Syndikat

^ DGAP-News: Hannover Rück SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme Hannover Rück SE: Hannover Rück erwirbt Lloyd's Syndikat

20.03.2017 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Presseinformation

Hannover Rück erwirbt Lloyd's Syndikat

Hannover, 20. März 2017: Die Hannover Rück hat eine Vereinbarung zum Erwerb der britischen Gesellschaft Argenta Holdings plc ("Argenta") getroffen, zu der neben den Gesellschaften Argenta Syndicate Management, Argenta Private Capital auch anteilig das Lloyd's Syndikat, Argenta "Syndicate 2121", gehören. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

"Wir haben bereits seit einiger Zeit Interesse an einem Lloyd's-Syndikat, um einen weiteren Zugang zu internationalem und zum Geschäft des Londoner Markts zu erhalten. Wir freuen uns, mit der Argenta nun einen idealen Partner gefunden zu haben", betonte Ulrich Wallin, Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück.

Das Syndikat fokussiert sich auf kurzabwickelndes Sach- und Spezialgeschäft. Dank des Spartenmixes des Syndikats, der Ergebnisbeiträge der Servicegesellschaften sowie des Know-hows der erfahrenen Mitarbeiter erzielte Argenta in den vergangenen Jahren gute Ergebnisse. Es ist deshalb im Sinne der Hannover Rück, dass das erfahrene Team unter der Führung von Argenta's CEO, Andrew Annandale, seine Erfolgsstrategie fortführt.

Alasdair Locke, Chairman von Argenta, erklärte: "Wir freuen uns, Übereinstimmung erlangt zu haben und Teil einer starken und anerkannten Rückversicherungsgruppe zu werden. Die Hannover Rück ist seit vielen Jahren ein geschätzter Geschäftspartner des Syndicats 2121, sowohl als Rückversicherer wie auch als Kapitalgeber. Wir sind überzeugt, dass die Transaktion zum Vorteil von Argenta, ihren Kunden und Mitarbeitern ist."

Im Geschäftsjahr 2016 vereinnahmte das Syndikat 2121 rund 280 Mio. GBP Bruttoprämie. Die Hannover Rück beabsichtigt, Argenta in dem angestrebten Wachstumskurs zu unterstützen.

Vorbehaltlich aller erforderlichen Genehmigungen wird die Transaktion voraussichtlich im dritten Quartal vollzogen.

Kontakt

Corporate Communications: Karl Steinle Tel. +49 511 5604-1500 karl.steinle@hannover-re.com

Media Relations: Janine Bernkurth Tel. +49 511 5604-1931 janine.bernkurth@hannover-re.com

Investor Relations: Julia Hartmann Tel. +49 511 5604-1529 julia.hartmann@hannover-re.com

www.hannover-rueck.de

Die Hannover Rück ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 16,4 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior".

Bitte beachten Sie den Haftungshinweis unter: https://www.hannover-rueck.de/535878

---------------------------------------------------------------------------

20.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Hannover Rück SE Karl-Wiechert-Allee 50 30625 Hannover Deutschland Telefon: +49-(0)511-5604-1500 Fax: +49-(0)511-5604-1648 E-Mail: info@hannover-re.com Internet: www.hannover-re.com ISIN: DE0008402215 WKN: 840 221 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Luxemburg

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

555633 20.03.2017

°