DGAP-News: Hand in Hand zum Schutz von Kindern im Netz: Philion und SafeToNet starten Kooperation (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Philion":

Hand in Hand zum Schutz von Kindern im Netz: Philion und SafeToNet starten Kooperation

^

DGAP-News: Philion SE / Schlagwort(e): Kooperation/Markteinführung

Hand in Hand zum Schutz von Kindern im Netz: Philion und SafeToNet starten

Kooperation

27.02.2020 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Hand in Hand zum Schutz von Kindern im Netz: Philion und SafeToNet starten

Kooperation

- Gemeinsame Bereitstellung der preisgekrönten Kinderschutz-App "SafeToNet"

- Persönliche Beratung rund um die App in den "ibuy"-Stores der Philion

Gruppe

Berlin, 27. Februar 2020 - Philion SE (ISIN: DE000A1X3WF3), eine der größten

netzunabhängigen Mobilfunkdienstleister in Deutschland, und das

preisgekrönte Technologieunternehmen SafeToNet treten ab sofort als

Kooperationspartner auf. Und dies aus einem wichtigen Grund. Eltern stehen

heutzutage vor der großen Herausforderung, ihren Kindern den Zugang zu einem

Smartphone und der digitalen Welt zu ermöglichen, sie aber gleichzeitig vor

Risiken im Netz zu schützen. SafeToNet hat hierfür eine Lösung in Form einer

einzigartigen App geschaffen, die Kinder schützt, ohne in ihre Privatsphäre

einzugreifen. Genau das richtige Produkt für Philion als netzunabhängigen

Dienstleister für digitale Produkte mit mehr als 180 Mobilfunkstores und

einem schnell wachsenden Online-Handel. Gemeinsam werden die Unternehmen nun

Eltern und Kindern einen breitgestreuten Zugang zur App ermöglichen und

einen aktiven Beitrag zur Erhöhung des Kinderschutzes in der digitalen Welt

leisten.

Die Kooperation der Partner beinhaltet die gemeinsame Bereitstellung der

Kinderschutz-App in Deutschland, die damit künftig flächendeckend und über

unterschiedlichste Vertriebskanäle (App Store, Filiale, Online-Plattform)

erhältlich ist. In den ibuy-Stores der Philion Gruppe gibt es darüber hinaus

die Möglichkeit, sich an eigenen SafeToNet Sicherheits-Countern persönlich

über Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten der App beraten zu lassen. Der

offizielle Startschuss der Kooperation fällt in dieser Woche in zahlreichen

ibuy-Filialen in Nordrhein-Westfalen. So unter anderem in Bochum, Dortmund,

Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Hattingen, Neuss und Soest. Im Laufe des Jahres

werden die Beratungsleistungen zum Schutz von Kindern in der digitalen Welt

auf alle Stores der Philion Gruppe ausgedehnt. Darüber hinaus planen beide

Partner exklusive Angebote für Familien und Kinder aufzulegen und sich

gemeinsam dauerhaft für den Kinderschutz in der digitalen Welt einzusetzen.

"Als einer der größten netzunabhängigen Mobilfunkdienstleister in

Deutschland ist es für uns eine Herzensangelegenheit, Kinder und Jugendliche

vor Gefahren im Netz zu schützen", so Michael Rohbeck, Philion CEO und

Familienvater. "Die SafeToNet App bietet hierfür beste Voraussetzungen. Sie

hilft Eltern, ihre Kinder zu schützen, ohne in ihre Privatsphäre

einzugreifen. Kinder wiederum können den Umgang mit sozialen Netzen und der

digitalen Welt sicher begleitet lernen."

Gottfried Werner, SafeToNet CEO für Europe, Middle East & Africa betont:

"Mobbing über Social Media ist bedauerlicherweise fester Bestandteil unserer

Gesellschaft geworden. Betroffenen fehlt oft der Mut, mit Eltern oder

Vertrauenspersonen über ihre Probleme zu sprechen. Sie suchen verzweifelt

nach Auswegen. Die SafeToNet App hilft Kindern dabei, gar nicht erst in

diese Situation zu geraten. Durch die Kooperation mit der Philion Gruppe

erleichtern wir den Zugang zur App, können durch persönliche Beratung

unterstützen und kommen so einen entscheidenden Schritt weiter, Kinder in

ihrem digitalen Umfeld zu schützen."

Die SafeToNet-App ist eine einzigartige App mit künstlicher Intelligenz, die

das Chatten und Surfen für Kinder in Echtzeit sicherer macht. Sie wird auf

dem Smartphone der Eltern und dem ihrer Kinder installiert. Durch die

Unterscheidung von Eltern- und Kindermodus mit jeweils unterschiedlichen

Funktionen und Hilfestellungen werden die Kinder sicher begleitet, ohne

jedoch die Privatsphäre der Heranwachsenden zu kontrollieren. Die App ist

für 29,99EUR pro Jahr in den ibuy Stores der Philion Gruppe sowie auf

handyflash.de erhältlich. In den ibuy-Stores können sich Eltern umfassend

zum Produkt beraten lassen.

Kontakt Philion SE

Fabian Lorenz

Investor Relations & Presse

T: +49 221 29 83 15 88 // M: ir@philion.de

Kontakt SafeToNet Ltd

Katrin Kupke

CMO EMEA

T: +49 163 6 15 97 71 // M: kkupke@safetonet.com

Über Philion SE

Das Managementteam mit jahrzehntelanger Erfahrung im internationalen

Telekommunikationsmarkt der Philion SE rund um den

Verwaltungsratsvorsitzenden René Schuster (ehemals Vorstandsvorsitzender von

Telefónica Deutschland) hat ein Ziel: Über eine Buy-and-Build-Strategie soll

in den kommenden Jahren ein führender netzunabhängiger Dienstleister für

alle digitalen Produkte rund um den Telekommunikationsmarkt aufgebaut

werden. Philion fungiert dabei als börsennotierte Holdinggesellschaft und

setzt für die Tochtergesellschaften auf eine Omnichannel Strategie, um die

Vorteile des Online-Handels mit denen des persönlichen vor Ort Services zu

verbinden. Erste Schritte waren die Übernahme der Fexcom GmbH zum

Jahreswechsel 2017/18. Mit der Übernahme der OBS-Gruppe wird dieser Weg

konsequent fortgesetzt. Damit verfügt die Gruppe deutschlandweit über mehr

als 180 Mobilfunkstores und einen schnell wachsenden Online-Handel.

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Philion SE findet nicht statt.

Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und

die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten

Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,

Australien oder Japan bestimmt.

---------------------------------------------------------------------------

27.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Philion SE

Wallstr. 15 a

10179 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 28 49 36 40

E-Mail: info@philion.de

Internet: www.philion.de

ISIN: DE000A1X3WF3

WKN: A1X3WF

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin,

Frankfurt

EQS News ID: 984625

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

984625 27.02.2020

°