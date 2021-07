DGAP-News: Halbjahresabschluss 2021: Starkes Konzernwachstum dank exzellentem Anlagegeschäft (deutsch)

Halbjahresabschluss 2021: Starkes Konzernwachstum dank exzellentem Anlagegeschäft

^

EQS Group-Ad-hoc: Graubündner Kantonalbank / Schlagwort(e):

Halbjahresergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Halbjahresabschluss 2021: Starkes Konzernwachstum dank exzellentem

Anlagegeschäft

29.07.2021 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.



53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung vom 29. Juli 2021

(Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR)

Die Graubündner Kantonalbank (GKB) erntet die Früchte des strategischen

Ausbaus des Anlagegeschäftes unterstützt von starken Aktienmärkten.

Gleichzeitig verzeichnete die Bank ein erfreuliches Ausleihungswachstum. Der

Konzerngewinn stieg gegenüber der Vorjahresperiode um +17.6% auf 112.1 Mio.

Franken. Mit dem Rückenwind des ersten Semesters verbessern sich auch die

Aussichten für das ganze Geschäftsjahr. Die Innovationen im Vorsorgebereich

entwickeln sich sehr erfreulich.

Die Kennzahlen:

* Konzerngewinn: CHF 112.1 Mio. / +17.6%

* Geschäftserfolg: CHF 127.1 Mio. / +31.3%

* Neugeldzufluss (Net New Money): CHF +1'297.5 Mio. / +3.4%

* Hypothekarwachstum: CHF +469.3 Mio. / +2.6%

* Cost/Income-Ratio II: 45.0%

* Rentabilität (RoE): 8.4%

«Das Halbjahresergebnis mit einem Wachstum im Kommissionsgeschäft von

stolzen +41.4% bestätigt uns, dass wir strategisch die Segel mit dem Ausbau

des Anlagegeschäftes und den Beteiligungen im Vermögensverwaltungsgeschäft

richtig gesetzt haben», hält Bankpräsident Peter Fanconi fest. CEO Daniel

Fust äussert sich höchst erfreut über die Widerstandsfähigkeit der Bank:

«Wir zeigten in der herausfordernden Zeit von COVID-19 eine bemerkenswerte

Resilienz. Die gesamte Mannschaft ist den Veränderungen sportlich

entgegengetreten. Die gesunde Struktur der Bank macht uns zudem weniger

anfällig gegenüber Krisen».

Geschäftserfolg: +31.3% gegenüber Vorjahresperiode auf CHF 127.1 Mio.

Der Geschäftserfolg (CHF 127.1 Mio. / +31.3%) profitierte von deutlich

höheren Erträgen aus dem Anlagegeschäft und Erträgen auf den Finanzanlagen

Wertschriften. Die Mehrerträge erhöhten den Konzerngewinn bei einem

moderaten Kostenanstieg deutlich auf CHF 112.1 Mio. (+17.6%). Der Gewinn je

Partizipationsschein stieg gegenüber der Vorjahresperiode um +20.1% auf CHF

44.60.

Geschäftsertrag: Steigerung in allen zentralen Ertragskomponenten

Sämtliche zentralen Ertragskomponenten haben zu einer Steigerung des

Geschäftsertrages auf CHF 233.4 Mio. beigetragen. Die Ertragssteigerung von

CHF +33.2 Mio. (+16.6%) ist im Wesentlichen auf die Akquisitionsleistung der

Bank sowie das gute Börsenumfeld zurückzuführen. Nutzen konnte die GKB

diese, weil die Bank mit dem eigenen Anlagegeschäft und den

Tochtergesellschaften Albin Kistler AG und Privatbank Bellerive AG gut

positioniert ist. Das erfolgreiche Management der SNB-Freigrenze resultierte

in der Summe in einem positiven Mehrertrag (+2.2%) im Zinsengeschäft. Die

Kreditrisiken gemessen an den Positionen ohne regelmässige Zins- oder

Amortisationszahlungen (NPL) reduzierten sich trotz Volumenwachstum weiter.

Quote Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft stieg auf 37.1%

Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft stieg markant um

+41.4% auf CHF 84.9 Mio. (CHF +24.9 Mio.). Die Quote des

Kommissionsgeschäftes am Gesamtertrag erhöhte sich durch den erwähnten

Ertragszuwachs auf 37.1% (Vorjahresperiode: 30.7%). Das gesteigerte

Anlagevolumen der Kunden, der Ausbau des Mandats- und Fondsgeschäfts im

Stammhaus sowie die Erfolgshonorare bei Albin Kistler AG erklären die

Steigerung. Das Volumen der GKB Fonds stieg vom 31. Dezember 2020 bis 30.

Juni 2021 um +27.6% auf CHF 2.8 Milliarden.

Cost/Income-Ratio I: 42.5%

Der Geschäftsaufwand (CHF 97.3 Mio.) inklusive Abgeltung Staatsgarantie

stieg gegenüber der Vorjahresperiode um CHF 3.0 Mio. (+3.2%). Aus der

Kostenentwicklung sind die Investitionen in die Vorwärtsstrategie und

Personalkosten abzulesen. Die Produktivität ist aufgrund des

ausserordentlichen Ertragszuwachses deutlich gestiegen. Die

Cost/Income-Ratio II reduzierte sich auf 45.0% (-6.1%-Punkte), die

Cost/Income-Ratio I reduzierte sich sogar auf 42.5%.

Netto akquiriertes Ausserbilanzvolumen: +1.1 Milliarden Franken

Mit dem Halbjahresabschluss 2021 wird im GKB Konzern ein starker Anstieg des

Geschäftsvolumens auf CHF 62.6 Milliarden (+6.4%) ausgewiesen. Im

Anlagegeschäft konnte ein hoher Neugeldzufluss im Ausserbilanzvolumen von

CHF +1.1 Mia. (+5.1%) verzeichnet werden. Die Bank steigerte das

Ausleihungsvolumen an Kundinnen und Kunden um CHF 460.6 Mio. (+2.2%). Der

Hypothekarbestand stieg um +2.6% auf CHF 18.4 Mia. Das ausgewiesene

Kundenvermögen erhöhte sich mit Unterstützung einer positiven

Marktperformance um +8.6% auf CHF 41.4 Mia.

Strukturelle Krisenfestigkeit bewiesen

Die GKB kann sich über eine Struktur freuen, die der Bank für Krisen

unterschiedlicher Art Resilienz verleiht. Überdurchschnittliche Stossdämpfer

in der Form von Eigenkapital (CHF 2'741 Mio. / CET-1: 19.9%) und

Wertberichtigungen / Rückstellungen (CHF 242.8 Mio.) sichern die

langfristige Existenz. Die hohe Produktivität (Cost/Income-Ratio I: 42.5%),

die diversifizierten Erträge sowie die geografische Diversifikation der

Hypothekarkredite reduzieren gleichzeitig das Risiko eines grösseren

Ertragsrückschlages.

Ausblick 2021: Konzerngewinn 200 Millionen Franken

Aufgrund der Semesterzahlen erhöht die GKB den Ausblick für 2021. Die

angepasste Prognose unterstellt ein freundliches Umfeld an den

Kapitalmärkten sowie bei den Kreditrisiken. Der aktuell erwartete

Konzerngewinn liegt erstmalig bei CHF 200 Millionen und der Gewinn je

Partizipationsschein bei CHF 78.00 und damit deutlich über dem Jahr 2020.

Mit Diventa AG und GKB Gioia 3a Position als kompetenter Partner im

Vorsorgemarkt gestärkt

Die Diventa AG, eine im September 2020 gegründete unabhängige

Verwaltungsgesellschaft für Vorsorgelösungen, nahm am 1. Januar erfolgreich

den operativen Betrieb auf. Das Joint-Venture zwischen der GKB und der ÖKK

ist kapitalmässig umgesetzt und der Verwaltungsrat mit Stefan Schena, CEO

ÖKK, ergänzt worden. Die ersten Erfahrungen zeigen, dass ein Vorsorge-Hub

einem Marktbedürfnis entspricht. Unter dem Label 'Gioia 3a - Macht Vorsorge

zu Vorfreude' lancierte die GKB zudem eine digitale Vorsorge-App für Sparen

3, mit dem Anspruch einfach, schnell und übersichtlich zu sein. Die

Wertschriftenanlagen orientieren sich am GKB Nachhaltigkeitsansatz. Mit den

beiden Initiativen setzt die GKB ein deutliches Zeichen, ihre Position als

kompetente Partnerin für professionelle Anlagelösungen zu schärfen; für

Pensionskassen und Stiftungen wie auch für Privatpersonen.

* Weitere Details zum Halbjahresabschluss 2021 unter report.gkb.ch

* Bildmaterial

Kontakt:

Thomas Müller

thom.mueller@gkb.ch

Telefon +41 81 256 83 11

Daniel Daester

daniel.daester@gkb.ch

Telefon +41 81 256 88 01

Graubündner Kantonalbank, Medien & Investor Relations, Postfach, 7001 Chur

medien@gkb.ch / gkb.ch/medien

Graubündner Kantonalbank.

Die Graubündner Kantonalbank bietet alles, was eine moderne Universalbank

ausmacht - für Privatpersonen, die Wirtschaft und die öffentliche Hand. Das

Unternehmen mit Hauptsitz in Chur ist an 47 Standorten in Graubünden

vertreten. Mit rund 1'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die GKB eine

der grössten Arbeitgeberinnen im Kanton. Ihre Verbundenheit mit Graubünden

bringt sie auf vielfältige Weise zum Ausdruck. Nebst ihren wirtschaftlichen

Aktivitäten engagiert sie sich über ihr Sponsoring, ihren Beitragsfonds

sowie über ihre Freiwilligenarbeit. Die GKB verfügt über

Mehrheitsbeteiligungen an der Privatbank Bellerive AG in Zürich und an der

Albin Kistler AG in Zürich. Der GKB Partizipationsschein ist seit 1985

börsenkotiert.

Termine:

Jahreszahlen 2021: Februar 2022

Partizipanten-Versammlung: 23. April 2022

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

1222510 29.07.2021 CET/CEST

°