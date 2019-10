DGAP-News: Haier Smart Home Co.,Ltd.: 9M 2019 mit nachhaltigem Wachstum durch beschleunigten Smart-Home-Roll-Out (deutsch)

Haier Smart Home Co.



- Anhaltendes Umsatzwachstum um 7,7 % auf RMB 148,9 Mrd. (9M/2018: RMB 138,2

Mrd.)

- Nettoergebnis stieg um 26,2 % auf RMB 7,8 Mrd. (9M/2018: RMB 6,2 Mrd.)

- Einnahmen aus Smart-Home-Ökosystemen erhöhten sich um 55 % auf RMB 3,4

Mrd. (9M/2018: RMB 2,2 Mrd.)

Qingdao / Shanghai / Frankfurt, 30. Oktober 2019 - Haier Smart Home Co.,

Ltd. (zuvor bekannt als Qingdao Haier Co., Ltd.) (D-Share ISIN CNE1000031C1,

A-Share ISIN CNE000000CG9, "Haier Smart Home" oder das "Unternehmen"), ist

in den ersten neun Monaten 2019 weiter erfolgreich gewachsen. Die

beschleunigte Einführung des eigenen Smart-Home-Ökosystems trug trotz eines

schwachen Branchenumfeldes zu einem nachhaltigen Umsatzwachstum bei. Im

Zeitraum Januar bis September 2019 erzielte das Unternehmen einen Anstieg

der Umsatzerlöse um 7,7 % auf RMB 148,9 Mrd. (9M/2018: RMB 138,2 Mrd.).

Damit konnte Haier Smart Home erneut stärker als der Markt wachsen. Mit

Blick auf die globale Marktabdeckung erzielte Haier Smart Home 53 % der

Umsätze in China und 47 % im Rest der Welt. Der Umsatzanteil der

Überseemärkte stieg um 5 Prozentpunkte. Dabei verzeichneten Europa (+225 %)

und Südostasien (+22 %) das größte Wachstum im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum. Das auf die Muttergesellschaft entfallende Nettoergebnis

stieg um 26,2 % auf RMB 7,8 Mrd.

Beschleunigter Roll-Out von Smart-Home-Ökosystemen

Die Umsatzerlöse mit Smart-Home-Ökosystemen stiegen um 55 % auf RMB 3,4

Mrd.; die korrespondierende Marge erhöhte sich um 3 Prozentpunkte auf 15 %.

Haier Smart Home hat sich mit seinen Smart-Home-Ökosystemlösungen aktiv auf

die zunehmende Dynamik des IoT-Zeitalters vorbereitet und kann so in Zukunft

neue Wettbewerbsvorteile realisieren.

Durch die konsequente Entwicklung von einzelnen Produkten zu

Smart-Home-Ökosystemen für das gesamte Haus deckt Haier Smart Home als

Marktführer im Bereich des haushaltsbasierten Internet der Dinge (Internet

of Things, IoT) die individuellen Bedürfnisse der Nutzer an

Smart-Home-Lösungen ab. Haier Smart Home hat im Berichtszeitraum aktiv zur

Entwicklung von IoT-Ökosystemen wie dem Internet of Food, dem Internet of

Clothing und dem Internet of Air beigetragen. Der gestiegene Nutzungswert

erhöht auch die Nachfrage der Kunden nach umfassenden Premium-Lösungen,

kompletten Smart-Home-Sets und After-Sales-Services.

Haier Smart Home baute seine Marktführerschaft im Bereich der IoT-Standards,

insbesondere im Segment Internet of Food, durch die Entwicklung

internationaler Standards zur Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln weiter

aus. Auf diese Weise bietet auch das Internet of Clothing von Haier

basierend auf der IoT-Life-Cycle-Management-Plattform die größtmögliche

Anwenderfreundlichkeit während gesamten Tragedauer. Durch die Vernetzung von

Plantagen, Fabriken, Geschäften und Häusern über die Kennzeichnung von

Kleidungsstücken mit RFID-Chipkarten und die Zusammenarbeit mit der

Bekleidungs-, Textil-, Wäscherei- und Färbeindustrie in einem gemeinsamen

intelligenten Ökosystem bietet Haier zum digitalen Management für smarte

Kleidung. Damit erhalten die Nutzer Lösungen für den gesamten

Produktlebenszyklus vom Kauf über das Waschen, Pflegen, Behandeln bis hin

zum Anpassen der Kleidung. Gleichzeitig erlebt die Bekleidungsindustrie

durch die IoT-Transformation einen Impuls für die Wertschöpfungskette. Das

Internet of Clothing unterstützt den Einsatz von IoT-Technologien in der

Bekleidungs- und Textilindustrie, um die Effizienz von Rohstofflieferanten

und die Nutzung natürlicher Ressourcen zu verbessern, die Produktivität in

der Herstellung zu verzehnfachen und die Personalkosten um 50 % zu senken.

Chinesischer Inlandsmarkt - Starke Wachstumsdynamik der High-End-Marke

Casarte

Mit der High-End-Marke Casarte hat Haier erfolgreich eine

Markteintrittsbarriere im Segment der hochwertigen weißen Ware im

chinesischen Haushaltsmarkt aufgebaut und kann zunehmend von steigenden

Umsatzerlösen in einem etablierten Markt profitieren. In den ersten neun

Monaten 2019 erzielte der High-End-Marktführer Casarte ein Umsatzwachstum

von 25 %, während das Wachstum im dritten Quartal 42 % betrug. Der in der

Branche führende Marktanteil von Casarte bei hochwertigen Kühlschränken und

Waschmaschinen mit einem Preis von über RMB 10.000 lag bei 40,6 % bzw. 76,8

%. Bei Klimaanlagen mit einem Preis von über RMB 15.000 lag der Marktanteil

bei 41,2 %.

Überseemarkt wächst weiter - Anstieg um mehr als 20 %

In den ersten neun Monaten des Jahres 2019 stiegen die Umsätze aus dem

Auslandsgeschäft von Haier Smart Home um 25% und machten 47 % der

Komzernumsätze aus. Die Fokussierung auf Premium-Marken und

Effizienzsteigerungen trugen in den Überseemärkten zu dieser Entwicklung

bei. In seiner High-End-Transformation verfolgt Haier Smart Home einen

lokalen 3-in-1-Ansatz aus "Produktion, Marketing und F&E" für den

Markenaufbau und bei der Managementstruktur. So konnte GEA den Umsatz in

einem insgesamt schwachen US-Hausgerätemarkt um 12 % gegenüber dem Vorjahr

steigern und die heimischen Wettbewerber deutlich übertreffen. In Europa

haben sich die Ergebnisse der renommierten italienischen Hausgerätemarke

Candy nach der im Januar abgeschlossenen Integration im dritten Quartal

deutlich verbessert. Insgesamt erzielte der europäische Markt in den ersten

neun Monaten eine starke Marktperformance mit einem Plus von 225 %. In den

Märkten Südasiens, Südostasiens sowie Australiens und Neuseelands stiegen

die Umsatzerlöse von Haier um 14 %, 22 % bzw. 3 %. Fisher&Paykel belegte in

Neuseeland mit einem Marktanteil von 42 % den ersten Platz im Segment der

weißen Ware.

Der Bericht der Haier Smart Home Co. Ltd. zum dritten Quartal 2019 steht

unter http://www.haier.net/en/investor_relations/haier/gsgg/yjbg/ zum

Download zur Verfügung.

Über Haier Smart Home Co., Ltd.:

Haier ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten mit

Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen und kundenindividueller Massenfertigung.

Haier Smart Home Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt eine große

Bandbreite von Haushaltsgeräten. Dazu gehören Kühlschränke, Gefrierschränke,

Waschmaschinen, Klimaanlagen, Wassererhitzer, Küchengeräte sowie kleinere

Haushaltsgeräte und ein umfangreiches Angebot an intelligenten

Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über führende

Haushaltsmarken wie Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Candy, AQUA und

Fisher & Paykel. Haier Smart Home Co., Ltd. hat drei Plattformen entwickelt

- die Cloud-basierten Plattform U+ Smart Life, die den Kunden integrierte

Smart-Home-Lösungen bietet, die Smart-Manufacturing Plattform COSMOPlat, die

die kundenindividuelle Massenfertigung ermöglicht, sowie die

Online-Plattform Shunguang, welche die Integration von Qingdao Haiers

Online, Offline und Micro-Store Geschäften erleichtert und die Interaktion

der Nutzer unterstützt, um das Nutzererlebnis weiter zu optimieren.

IR Kontakt:

Yao Sun (Sophie) - Haier Smart Home Deutschland

T: +49 6172 9454 143

F: +49 6172 9454 42143

M: +49 160 9469 3601

Email: y.sun@haier.de

