DGAP-News: H&R GmbH & Co. KGaA: Power-to-Liquids-Produktion am Hamburger H&R-Standort nimmt Fahrt auf (deutsch)

H&R GmbH & Co. KGaA: Power-to-Liquids-Produktion am Hamburger H&R-Standort nimmt Fahrt auf

H&R GmbH & Co. KGaA: Power-to-Liquids-Produktion am Hamburger H&R-Standort

nimmt Fahrt auf

02.03.2022 / 13:03

Power-to-Liquids-Produktion am Hamburger H&R-Standort nimmt Fahrt auf

- Mabanaft und H&R setzen zusammen mit Technologiepartner INERATEC einen

weiteren Meilenstein in der Produktion von Spezialchemieprodukten und

E-Fuels aus erneuerbaren Rohstoffen

- P2X Europe fährt operatives Geschäft hoch

- Erfolgreicher Start der Produktionsvorbereitung

Salzbergen, 2. März 2022. Die P2X Europe, das Joint Venture von H&R und

Mabanaft, nimmt zunehmend Fahrt auf: In Kürze startet die Produktion und

Vermarktung synthesebasierter E-Fuels und Wachse aus erneuerbaren Rohstoffen

am Standort Hamburg. Mit der innovativen Demonstrationsanlage des Karlsruher

Technologiepartners INERATEC sollen zukünftig pro Jahr rund 200 Tonnen

E-Fuels für die Mobilität und rund 150 Tonnen Wachse für Anwendungen in der

Kosmetik, Pharmazie sowie Lebensmittelindustrie hergestellt werden. Damit

bestätigen H&R und Mabanaft Ihre Vorreiterrolle in ihren Geschäftssegmenten

beim Klimaschutz und können von der Integration der Power-to-Liquid-(PtL-)

Demonstrationsanlage am H&R-Produktionsstandort durch die vorhandene

Elektrolyse-Wasserstoff-Kapazität profitieren. "Derzeit befüllen wir mit dem

Team von INERATEC die Anlage mit den Betriebsstoffen CO2 und Wasserstoff,

versetzen die Reaktoren in Betriebsbereitschaft und führen letzte

Einstellungen am Setup durch", erklärt Detlev Wösten, Chief Sustainability

Officer der H&R und Co-CEO der P2X Europe, zur aktuellen Phase der

Produktionsvorbereitung. Alle Projektpartner freuen sich auf den endgültigen

Produktionsstart und die ersten verwertbaren nachhaltig produzierten

synthetischen Produkte.

Verlässlicher Partner der Energiewende

Mit der Demonstrationsanlage schaffen die Unternehmen die Voraussetzung zur

Nutzung nachhaltig hergestellter Kohlenwasserstoffe im industriellen

Maßstab. Gleichzeitig liefern sie ihren Kunden einen wichtigen

Proof-of-Concept-Nachweis und den konkreten Beleg, verlässliche Partner in

der Energiewende zu sein. "Wir sammeln mit dieser hoch innovativen Anlage

wichtiges Know-how und gute Argumente für die Verwendung synthesebasierter

Produkte. Im Falle der Mabanaft gilt dies insbesondere auch für die Nutzung

im Straßen- und Luftverkehr", erklärt Volker Ebeling, Senior Vice President

New Energy, Chemicals & Gas bei Mabanaft.

Die Information zu diesen Potenzialen ist den Partnern dabei besonders

wichtig:

Der en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie nutzt diese Innovation aus

dem Kreis seiner Mitglieder, um mit einem mobilen Multimedia- und

Informationszentrum die Transformation der Branche für Fachöffentlichkeit

und interessierte Multiplikatoren beispielhaft und praxisnah zu

demonstrieren. In der "futurefuels.experience" haben Besuchergruppen direkt

vor Ort die Gelegenheit, sich zu wichtigen Aspekten von Wasserstoff und

alternativen Fuels bzw. Rohstoffen zu informieren und deren Beitrag zum

Klimaschutz zu diskutieren - zum Beispiel, wie im PtL-Verfahren aus grünem

Wasserstoff und hochreinem biogenem Kohlendioxid zukunftsgerechte Kraft- und

Heizstoffe sowie Grundstoffe für chemisch-pharmazeutische Spezialprodukte

synthesebasiert produziert werden - für den sektorenübergreifenden Einsatz

in Bereichen der Mobilität, Wärmeversorgung oder Chemieindustrie, die

ansonsten nur schwer dekarbonisierbar wären.

Kontakt:

H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser

Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen

Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390

Mail: ties.kaiser@hur.com

www.hur.com

Die H&R GmbH & Co. KGaA:

Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R KGaA ist

als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung

chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Rohölbasis und in der

Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig.

P2X Europe ist das gemeinsame Power-to-Liquid Joint Venture der Mabanaft

GmbH & Co. KG und der H&R Group. An dem in Hamburg ansässigen Unternehmen

sind beide Partner zu gleichen Teilen beteiligt. P2X Europe wird

Power-to-X-Produkte (E-Fuels und petrochemische Spezialitäten) aus

entsprechenden Projekten beziehen und über die jeweiligen Vertriebskanäle

vermarkten.

Mabanaft GmbH & Co. KG ist ein führendes unabhängiges und integriertes

Energieunternehmen, das seinen Kunden innovative Energielösungen in den

Bereichen Transport, Heizung und Industrie bietet. Darüber hinaus ist das

Unternehmen im Handel mit Mineralölprodukten, Erdgas-Flüssigkeiten,

Chemikalien und Biokraftstoffen sowie Biobrennstoffen tätig.

www.mabanaft.com/de

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands

sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten

Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen

Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und

Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie

beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen,

die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine

Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten

Aussagen zu aktualisieren.

