DGAP-News: HSH Nordbank AG: Mitteilung zur potenziellen Restrukturierung des aufsichtsrechtlichen Kapitals als Teil der anstehenden Transformation (deutsch)

06.11.2018 / 13:00

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN IHREN

TERRITORIEN UND BESITZTÜMERN, IN IRGENDEINEM STAAT DER VEREINIGTEN STAATEN

VON AMERIKA ODER IM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN

SICH IN DEN VEREINIGTEN STAATEN AUFHALTENDE ODER DORT WOHNHAFTE PERSONEN

ODER IN IRGENDEINE ANDERE JURISDIKTION ODER AN SICH IN EINER SOLCHEN

JURISDIKTION AUFHALTENDE ODER DORT WOHNHAFTE PERSONEN IN DER DIE VERBREITUNG

ODER VERÖFFENTLICHUNG DIESES DOKUMENTES GEGEN GESETZLICHE BESTIMMUNGEN

VERSTÖSST.

Die HSH Nordbank AG plant im Anschluss an den Vollzug ihrer weiterhin für Q4

2018 erwarteten Privatisierung (Closing) als Teil ihrer Transformation von

öffentlicher zu privater Eigentümerschaft eine Umstrukturierung ihrer

regulatorischen Kapitalbasis. Die Umstrukturierung hat eine Verschlankung

und Stärkung der Kapitalbasis des HSH Nordbank-Konzerns zum Ziel und könnte

unter anderem eine Liability Management Exercise (LME) beinhalten, bestehend

aus einer

Kündigung (mit einer Kündigungsfrist von zwei Jahren und einer daraus

folgenden Rückzahlungsverpflichtung zu den relevanten HGB-Buchwerten der

Hybridinstrumente) und/oder einem Rückkaufangebot bezüglich aller von der

HSH Nordbank AG direkt oder indirekt begebenen Hybridinstrumente. In

Übereinstimmung mit früheren Veröffentlichungen der HSH Nordbank AG werden

zum jetzigen Zeitpunkt in der absehbaren Zukunft keine Ausschüttungen auf

die Hybridinstrumente erwartet.

Neben dem Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2017 gemäß HGB, der

voraussichtlich nicht ausgeglichen werden wird, erwartet die HSH Nordbank AG

trotz voraussichtlich zufriedenstellender Ergebnisse aus der operativen

Geschäftstätigkeit Belastungen durch die Privatisierung (z.B. Zahlung für

die vorzeitige Beendigung der Ländergarantie) und den Transformationsprozess

(z.B. Kosten für die Restrukturierung des Geschäftsmodells). Die HSH

Nordbank AG erwartet daher, dass der Verlustvortrag aus dem Geschäftsjahr

2017 gemäß HGB (EUR -753,912 Mio. gemäß Finanzbericht 2017 der HSH Nordbank

AG) und ein erwarteter Jahresverlust zu weiteren signifikanten

Herabschreibungen der Hybridinstrumente führen werden.

Die HSH Nordbank AG hat J.P. Morgan und UBS Investment Bank (als

internationale Dealer Manager im Zusammenhang mit einem möglichen Rückkauf

börsennotierter Hybridinstrumente von institutionellen Anlegern) sowie

Rothschild & Co. (als Finanzberater im Zusammenhang mit der geplanten

Umstrukturierung der Kapitalbasis und einer möglichen LME) mandatiert.

J.P. Morgan, UBS Investment Bank und Rothschild & Co. suchen den Dialog mit

institutionellen Anlegern der Hybridinstrumente im Hinblick auf die

beabsichtigte Umstrukturierung der Kapitalbasis und eine mögliche LME.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte

investor-relations@hsh-nordbank.com.

Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren, die sich im Eigentum

oder Besitz von Personen in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen

Rechtsordnung befinden, dar.

Diese Bekanntmachung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die

Erwartungen, Risiken und Unsicherheiten enthalten. Zukunftsgerichtete

Aussagen drücken eine Erwartung oder eine Einschätzung aus und beinhalten

Prognosen, Pläne und Annahmen im Hinblick auf unter anderem zukünftige

Einnahmen, Gewinne und/oder die Kapitalstruktur der HSH Nordbank AG und

ihrer konsolidierten Tochtergesellschaften. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen basieren auf allen zu diesem Zeitpunkt erkennbaren Informationen

und Fakten und den gegenwärtigen Erwartungen und Einschätzungen des

Managements im Hinblick auf zukünftige Ereignisse. Wie jede Prognose oder

Vorhersage beruhen diese Aussagen auf Annahmen, die nicht oder anders

eintreten können und grundsätzlich anfällig für Unsicherheiten und

veränderte Umstände sind. Es ist daher möglich, dass die tatsächlichen

Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von den Vorhersagen abweichen. Die

HSH Nordbank AG ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund

von Veränderungen, neuen Informationen, nachträglichen Ereignissen oder

anderer Umstände zu aktualisieren oder zu verändern, und lehnt eine

dahingehende Verpflichtung ausdrücklich ab. Wenn die HSH Nordbank AG eine

oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisiert, sollte nicht der

Rückschluss gezogen werden, dass sie diese oder andere zukunftsgerichtete

Aussagen fortlaufend aktualisiert. Die HSH Nordbank AG übernimmt keine

Haftung oder Garantie - weder ausdrücklich noch konkludent - für die

Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben und

Informationen.

°