DGAP-News: HSH Nordbank AG: Entscheidung zur Kündigung der Hybridinstrumente (deutsch)

HSH Nordbank AG: Entscheidung zur Kündigung der Hybridinstrumente

^

DGAP-News: HSH Nordbank AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung

HSH Nordbank AG: Entscheidung zur Kündigung der Hybridinstrumente

30.11.2018 / 12:27

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

HSH Nordbank AG: Entscheidung zur Kündigung der Hybridinstrumente

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN IHREN

TERRITORIEN UND BESITZTÜMERN, IN IRGENDEINEM STAAT DER VEREINIGTEN STAATEN

VON AMERIKA ODER IM DISTRICT OF COLUMBIA ODER AN SICH IN DEN VEREINIGTEN

STAATEN AUFHALTENDE ODER DORT WOHNHAFTE PERSONEN ODER IN IRGENDEINE ANDERE

JURISDIKTION ODER AN SICH IN EINER SOLCHEN JURISDIKTION AUFHALTENDE ODER

DORT WOHNHAFTE PERSONEN IN DER DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG DIESES

DOKUMENTES GEGEN GESETZLICHE BESTIMMUNGEN VERSTÖSST.

Die HSH Nordbank AG hat entschieden, die Verträge über die stillen

Beteiligungen (die "Stillen Beteiligungen für Wertpapiere"), die durch die

Emission der unten aufgeführten SPARC Wertpapiere, RESPARC I Wertpapiere,

RESPARC II Wertpapiere und SPHERE Wertpapiere (zusammen die "Wertpapiere")

finanziert wurden, sowie die bilateralen stillen Beteiligungen mit anderen

Investoren (die "Bilateralen Stillen Beteiligungen", und zusammen mit den

Stillen Beteiligungen für Wertpapiere die "Hybridinstrumente") zu kündigen.

Die ordentlichen oder außerordentlichen Kündigungen werden noch vor dem Ende

des Jahres 2018 erklärt, so dass die entsprechenden Kündigungsfristen am

oder kurz vor dem 31. Dezember 2020 auslaufen werden.

Die Kündigung der Hybridinstrumente bildet einen Teil der Transformation der

HSH Nordbank AG von öffentlicher zu privater Eigentümerschaft und ihrer

zuvor veröffentlichten Vorhaben zur Umstrukturierung, Verschlankung und

Stärkung ihrer regulatorischen Kapitalbasis im Anschluss an den Vollzug

ihrer Privatisierung (Closing) am 28. November 2018.

Die HSH Nordbank AG zieht weitere regulatorische Maßnahmen zur

Umstrukturierung ihrer regulatorischen Kapitalbasis in Betracht. Solche

Maßnahmen könnten (i) den Ankauf der Wertpapiere und (ii) die Übereinkunft

mit Investoren über eine vorzeitige Rückzahlung von Bilateralen Stillen

Beteiligungen beinhalten.

In Folge der Kündigung der Hybridinstrumente müssen die betroffenen stillen

Beteiligungen gemäß den Bedingungen der Hybridinstrumente von der HSH

Nordbank AG im Jahr 2021 zurückgezahlt werden.

Gemäß den Bedingungen der Wertpapiere wird die Kündigung der Stillen

Beteiligungen für Wertpapiere eine Rückzahlung der betroffenen Wertpapiere

am Rückzahlungstermin der jeweiligen Stillen Beteiligungen auslösen. Unter

den Bedingungen der Wertpapiere ist jeder Emittent der Wertpapiere

verpflichtet, den am Rückzahlungstermin erhaltenen Rückzahlungsbetrag der

Stillen Beteiligung für die Rückzahlung der betroffenen Wertpapiere an die

jeweiligen Gläubiger zu verwenden. Gemäß den Bedingungen der

Hybridinstrumente wird der jeweilige Rückzahlungsbetrag (und damit der gemäß

den Wertpapierbedingungen zu zahlende Rückzahlungsbetrag) dem in der nicht

konsolidierten Bilanz gemäß HGB zum 31. Dezember 2020 festgestellten

Buchwert der jeweiligen stillen Beteiligungen entsprechen.

Bis einschließlich 2020 wird ein erheblicher Verlustvortrag gemäß HGB

erwartet. Für 2018 wird ein Jahresverlust nach HGB in dreistelliger

Millionenhöhe in Euro prognostiziert, der wesentlich niedriger als der

Verlustvortrag nach HGB aus dem Geschäftsjahr 2017 sein wird. Darüber hinaus

erwartet die HSH Nordbank AG für 2019 einen geringeren Jahresverlust nach

HGB als für das Geschäftsjahr 2018, und ein in etwa ausgeglichenes Ergebnis

nach HGB für 2020.

Es wird nicht erwartet, dass die Verlustvorträge nach HGB aus dem

Geschäftsjahr 2017 (ca. -754 Mio. EUR) in den darauffolgenden

Geschäftsjahren 2018, 2019 und 2020 ausgeglichen werden.

Auf Basis dieser Jahresprognosen, und unter Berücksichtigung der erwähnten

Verlustvorträge, erwartet die HSH Nordbank AG derzeit, dass sich die

HGB-Buchwerte der Stillen Beteiligungen für Wertpapiere zum 31. Dezember

2020 im Bereich um 15% bewegen werden (die "Buchwerte 2020E").

Die geschätzten Buchwerte 2020E und die prognostizierten Jahresergebnisse

nach HGB für die Geschäftsjahre 2018-2020 unterliegen zahlreichen Annahmen

und berücksichtigen nicht die Auswirkung möglicher Ankäufe der Wertpapiere

und/oder vorzeitiger Rückzahlungen Bilateraler Stiller Beteiligungen.

Im Vergleich hierzu lagen die HGB-Buchwerte der Stillen Beteiligungen für

Wertpapiere zum 31. Dezember 2017 bei 39.7%.

Aufgrund der Bewertung der Kündigung der Hybridinstrumente und anderer

Auswirkungen aus dem Privatisierungsprozess ändert die HSH Nordbank AG ihre

IFRS (Ergebnis-)Prognose für das Geschäftsjahr 2018 von einem Verlust in

Höhe von -100 Mio. EUR vor Steuern zu einem positiven Ergebnis. Diese IFRS

Prognose für 2018 berücksichtigt nicht die Auswirkung möglicher Rückkäufe

der Wertpapiere und/oder vorzeitige Rückzahlungen Bilateraler Stiller

Beteiligungen. Es ist anzumerken, dass deutliche Unterschiede zwischen HGB

und IFRS bestehen.

Wertpapiere:

* die 500.000.000 EUR LB Kiel Silent Participation Assimilated Regulatory

Capital (SPARC) Wertpapiere (ISIN XS0142391894), (treuhänderisch)

ausgegeben von der Banque de Luxembourg und zum Handel im regulierten

Markt der Börse Luxemburg zugelassen (die "SPARC Wertpapiere");

* die 300.000.000 USD LB Kiel Re-Engineered Silent Participation

Assimilated Regulatory Capital (RESPARC) Wertpapiere (ISIN

XS0159207850), ausgegeben von der RESPARCS Funding Limited Partnership I

und zum Handel im regulierten Markt der Börse Luxemburg zugelassen (die

"RESPARC I Wertpapiere");

* die 500.000.000 EUR LB Kiel Re-Engineered Silent Participation

Assimilated Regulatory Capital (RESPARC) Wertpapiere (ISIN

DE0009842542), ausgegeben von der RESPARCS Funding II Limited

Partnership und zum Handel im regulierten Markt der Börse Frankfurt und

Euronext Amsterdam N.V. zugelassen (die "RESPARC II Wertpapiere");

* die 500.000.000 USD HSH Nordbank Silent Participation Hybrid Equity

Regulatory (SPHERE) Securities (ISIN XS0221141400), (treuhänderisch)

ausgegeben von der Banque de Luxembourg und zum Handel im regulierten

Markt der Euronext Amsterdam N.V. zugelassen (die "SPHERE Wertpapiere").

Diese Bekanntmachung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und

Prognosen, die Erwartungen, Risiken und Unsicherheiten enthalten.

Insbesondere die erwarteten Buchwerte 2020E (wie oben festgelegt) und

Prognosen bezüglich der tatsächlichen Ergebnisse und Verlustvorträge sind

solche zukunftsgerichteten Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen drücken

eine Erwartung oder eine Einschätzung aus und beinhalten Prognosen, Pläne

und Annahmen im Hinblick auf, unter anderem, zukünftige Einnahmen, Gewinne

und/oder die Kapitalstruktur der HSH Nordbank AG und ihrer konsolidierten

Tochtergesellschaften. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf allen

zu diesem Zeitpunkt erkennbaren Informationen und Fakten und den

gegenwärtigen Erwartungen und Einschätzungen des Managements im Hinblick auf

zukünftige Ereignisse, aber berücksichtigen nicht die mögliche Auswirkung

von Ankäufen der Wertpapiere und/oder vorzeitige Rückzahlungen Bilateraler

Stiller Beteiligungen. Darüber hinaus kann die HSH Nordbank AG nicht

ausschließen, dass das Ergebnis laufender und zukünftiger Gerichtsverfahren

Auswirkungen auf die zukünftigen Buchwerte der Hybridinstrumente haben

könnte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Buchwerte 2020E. Wie

jede Prognose oder Vorhersage beruhen diese Aussagen auf Annahmen, die nicht

oder anders eintreten können und grundsätzlich anfällig für Unsicherheiten

und veränderte Umstände sind. Es ist daher möglich, dass die tatsächlichen

Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von den Vorhersagen abweichen. Die

HSH Nordbank AG ist nicht verpflichtet, sofern nicht durch anwendbares Recht

erforderlich, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von Veränderungen, neuen

Informationen, nachträglichen Ereignissen oder anderer Umstände zu

aktualisieren oder zu verändern, und lehnt eine dahingehende Verpflichtung

ausdrücklich ab. Wenn die HSH Nordbank AG eine oder mehrere

zukunftsgerichtete Aussagen aktualisiert, sollte nicht der Rückschluss

gezogen werden, dass sie diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen

fortlaufend aktualisiert. Die HSH Nordbank AG übernimmt keine Haftung oder

Garantie - weder ausdrücklich noch konkludent - für die Aktualität,

Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben und Informationen.

Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren, die sich im Eigentum

oder Besitz von Personen in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen

Rechtsordnung befinden, dar.

---------------------------------------------------------------------------

30.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HSH Nordbank AG

Gerhart-Hauptmann-Platz 50

20095 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)40 33 33-0

Fax: +49 (0)40 33 33-340 01

E-Mail: info@hsh-nordbank.com

Internet: www.hsh-nordbank.com

ISIN: DE000HSH2H15, DE000HSH2H23

WKN: HSH2H1, HSH2H2

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart

ISIN-Liste abrufbar unter:

http://www.hsh-nordbank.de/media/pdf/investorrelations/funding/anlei

he/MarktSegment.pdf

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

752777 30.11.2018

°