DGAP-News: HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA plant den Verkauf der vollständigen Beteiligung an der HSBC Private Equity Investors Cayman L.P. (deutsch)

HSBC US Buy-Out GmbH & Co.



KGaA plant den Verkauf der vollständigen Beteiligung an der HSBC Private Equity Investors Cayman L.P.

^

DGAP-Ad-hoc: HSBC US Buy-out GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf

HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA plant den Verkauf der vollständigen

Beteiligung an der HSBC Private Equity Investors Cayman L.P.

01.08.2019 / 13:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014

HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA plant den Verkauf der vollständigen

Beteiligung an der HSBC Private Equity Investors Cayman L.P.

Düsseldorf,1. August 2019: Die HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA (,HUBO KGaA'

oder ,die Gesellschaft'; ISIN DE000A0MM6H7), vertreten durch die Trinkaus

Private Equity Management GmbH (der ,Komplementär'), beabsichtigt den

Verkauf der vollständigen Beteiligung an der HSBC Private Equity Investors

Cayman L.P. (der ,Fonds'), welche dem gesamten Beteiligungsvermögen der HUBO

KGaA entspricht.

Die HUBO KGaA ist eine Zweckgesellschaft für institutionelle Investoren und

keine Konzerngesellschaft der HSBC Gruppe.

Der Komplementär hat nach Abstimmung mit dem Aufsichtsrat Preisindikationen

bzw. Kaufangebote von potentiellen Käufern von Secondary Fondsanteilen im

Private Equity Markt eingeholt. Im Zuge dieses Prozesses wurde ein

Kaufangebot zu einem Preis, der einen 10%igen Abschlag auf den für die HUBO

KGaA ausgewiesenen Wert der Beteiligung an dem Fonds zum 31.12.2018

vorsieht, vorgelegt. Der Aufsichtsrat hat in einer außerordentlichen Sitzung

am 30.07.2019 die Zustimmung zu diesem Verkaufsangebot befürwortet. Die HUBO

KGaA beabsichtigt sich dementsprechend vertraglich zu verpflichten das

Beteiligungsvermögen zu den vorgenannten Konditionen zu verkaufen, soweit

die Hauptversammlung der HUBO KGaA der entsprechenden Beschlussvorlage

zustimmt.

Düsseldorf, 1. August 2019 Der persönlich haftende Gesellschafter

Trinkaus Private Equity Management GmbH

---------------------------------------------------------------------------

01.08.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

850369 01.08.2019 CET/CEST

°