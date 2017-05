HPS Home Power Solutions GmbH ist Silber Sponsor des ees Forums 2017

Pressemitteilung

HPS Home Power Solutions GmbH ist Silber Sponsor des ees Forums 2017

- Das innovative Berliner Unternehmen ist Silber Sponsor des diesjährigen ees Forums im Rahmen der ees Europe 2017

- Das ees Forum hat sich als Plattform internationaler Experten für Herstellung, Verkauf, Installation und Anwendung von Batterien und Energiespeichersystemen etabliert

- Zwei Präsentationen von HPS zu den Themen: Ein neues Hausenergiesystem für 100% Unabhängigkeit; A New Residential Power System with a Seasonal Energy Storage

Berlin, 29. Mai 2017 - HPS Home Power Solutions GmbH (HPS), der Berliner Anbieter von Energielösungen für Ein- und Mehrfamilienhäuser, der den Wunsch nach unabhängiger Energie erfüllt, ist Silber Sponsor ees Forum auf der diesjährigen ees Europe, Europas größter Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme. In Halle B2, Stand 270 wird das Unternehmen sein weltweit erstes Kompaktgerät zur ganzjährigen Stromversorgung aus der eigenen Solaranlage vorstellen. Die ees Europe findet parallel zur Intersolar Europe vom 31. Mai bis 2. Juni 2017, täglich von 9 bis 18 Uhr, in München statt.

Fachleute aus der Branche informieren in Halle B1, Stand 151 an allen drei Messetagen über Herstellung, Verkauf, Installation und Anwendung von Batterien und Energiespeichersystemen und bieten die Möglichkeit des Erfahrungsaustauschs. Die Themen reichen von Technologien und Innovationen über Speicher in Eigenheim und Gewerbe bis hin zu Großspeichern in der Energieversorgung und der Kombination von erneuerbaren Energien und Elektromobilität.

HPS wird in diesem Rahmen zwei Vorträge halten:

- 31. Mai 2017, 11:40-12:00 Uhr: Ein neues Hausenergiesystem für 100% Unabhängigkeit

- 1. Juni 2017, 12:15-12:35 Uhr: A New Residential Power System with a Seasonal Energy Storage

"Als Silber Sponsor ees Forum auf Europas größter Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme möchten wir mit potenziellen Vertriebspartnern und Fachbetrieben diskutieren und freuen uns auf einen interessanten und regen Austausch", kommentierte Zeyad Abul-Ella, Geschäftsführer und Gründer der HPS Home Power Solutions GmbH. "Mit unserem System Picea bieten wir einzeln für sich oder als Cluster mit mehreren im Verbund gesteuerten HPS-Anlagen einen wichtigen Baustein zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende in Deutschland an."

Über die HPS Home Power Solutions GmbH (HPS): HPS entwickelt und produziert integrierte Systeme zur Speicherung und Nutzung von Sonnenenergie für Ein- und Mehrfamilienhäuser. HPS steht für Sicherheit, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit in der dezentralen Energieversorgung. Das erste HPS-System Picea ist Energiespeicher, Heizungsunterstützung und Wohnraumbelüftung in einem kompakten Produkt. Auf Basis des eigenen leistungsfähigen Energiemanagements deckt Picea den Bedarf eines Einfamilienhauses an elektrischer Energie vollständig ab. Zusätzlich wird die entstandene Abwärme als Heizwärme dem Haus bereitgestellt und reduziert so die Heizkosten. Im Vergleich zu marktgängigen Batterien bietet Picea hundertfach mehr Speicherkapazität bei doppelt so viel Leistung. Picea ist energieeffizient und liefert zu jeder Jahreszeit Energie. Damit ermöglicht Picea eine vollständige Selbstversorgung und Netzunabhängigkeit. Die an sonnenreichen Tagen mit einer Photovoltaikanlage produzierte Energie kann entweder sofort verwendet werden oder sie wird in Wasserstoff umgewandelt und gespeichert. Diese Energie ist nachts oder auch in der sonnenarmen Winterzeit wieder abrufbar. Eine Brennstoffzelle des HPS-Systems verwandelt die in Wasserstoff gespeicherte Energie bei Bedarf wieder in elektrische Energie und Wärme. HPS hat seinen Sitz in Berlin. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.homepowersolutions.de

Kontakt Unternehmen: HPS Home Power Solutions GmbH Zeyad Abul-Ella, Geschäftsführer Tel.: +49 30 516958 110 E-Mail: zeyad.abul-ella@homepowersolutions.de

Kontakt Medienanfragen: MC Services AG Rebecca Jarschel Tel.: +49 89 210 228 37 E-Mail: homepowersolutions@mc-services.eu

