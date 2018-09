DGAP-News: HORNBACH Baumarkt AG: Die Kunden begeistern und das Feuer weitertragen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hornbach Baumarkt":

HORNBACH Baumarkt AG: Die Kunden begeistern und das Feuer weitertragen

^

DGAP-News: HORNBACH Baumarkt AG / Schlagwort(e): Sonstiges

HORNBACH Baumarkt AG: Die Kunden begeistern und das Feuer weitertragen

27.09.2018 / 11:02

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

PRESSEINFORMATION

Die Kunden begeistern und das Feuer weitertragen

Hornbach bedankt sich zum 50. Jahrestag der Eröffnung des ersten Bau- und

Gartenmarktes bei den Kunden / Dauertiefpreise wirken ab sofort auch 30 Tage

nach dem Kauf / Viele Workshops und Vorführungen in den deutschen Märkten

Bornheim, 27. September 2018. Mit einem klaren Bekenntnis zu den eigenen

Stärken und einem deutlichen Dankeschön an ihre Kunden begeht die Hornbach

Baumarkt AG den 50. Jahrestag der Eröffnung des ersten Bau- und

Gartenmarktes in Bornheim bei Landau in der Pfalz. Knowhow und Kompetenz für

vielfältige Projekte in Haus und Garten stehen im Vordergrund zahlreicher

Workshops und Vorführungen, die bis in den Dezember hinein kostenlos an

allen deutschen Standorten angeboten werden. Anstelle von Jubiläumsrabatten

setzt das Unternehmen auf die verlängerte Dauertiefpreisgarantie: Wird

innerhalb von 30 Tagen nach dem Einkauf ein Artikel im Preis gesenkt,

schreibt Hornbach die Differenz ab sofort automatisch gut. Nicht nur im

Jubiläumsjahr, sondern dauerhaft.

Am 27. September 1968 eröffnete Otmar Hornbach in Bornheim bei Landau in der

Pfalz den ersten "Bausupermarkt" des Unternehmens, mit einer für damalige

Verhältnisse außerordentlich großen Verkaufsfläche von mehr als 4.000

Quadratmetern. Neben der Größe sorgte ein weiterer Schritt für Aufsehen in

der gerade entstehenden Do-it-yourself-Branche: Die Kombination mit einem

Gartenmarkt war in Europa eine bemerkenswerte Pioniertat, die schnell zum

Maßstab für die gesamte Branche wurde. "Dieser Schritt steht beispielhaft

für den Mut zu Neuerungen und das zielsichere Besetzen zukunftsträchtiger

Geschäftsfelder, was sich wie ein roter Faden durch die Entwicklung unseres

Unternehmens zieht", erklärt Otmar Hornbachs Sohn Albrecht, der zusammen mit

seinem Bruder Steffen das 1877 gegründete Familienunternehmen in fünfter

Generation führt.

Konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen der Projektkunden

Die Hornbach-Gruppe beschäftigt heute über 20.000 Mitarbeiter und betreibt

158 Bau- und Gartenmärkte in neun Ländern Europas. Sortiment, Beratung,

Preise, Services und Bevorratung sind gezielt an den Bedürfnissen von

Heimwerkern und professionellen Kunden ausgerichtet, die ein Projekt in Haus

oder Garten realisieren wollen. Geschärft wurde diese Strategie im Zuge

weiterer Pionierleistungen, wie der Einführung des Warehouse-Konzeptes zur

ständigen Verfügbarkeit größerer Projektmengen und der Entwicklung des

Drive-Ins zum komfortableren Transport schwerer und sperriger Waren. "Wir

verstehen uns als Nummer Eins für Projekte und entwickeln unser

erfolgreiches Konzept konsequent fort. Die sechste Generation hat sich

bereits aufgemacht, das Feuer weiter zu tragen", sagt Albrecht Hornbach,

Vorstandsvorsitzender der Hornbach Management AG. Aktuell treibt das

Unternehmen mit Vehemenz und großer Investitionsbereitschaft die

Digitalisierung seines Handelsformats voran. Durch die Verzahnung

stationärer und digitaler Services ergeben sich für die Kunden neue und

somit zusätzliche Möglichkeiten, ihre Projekte passgenau vorzubereiten und

umzusetzen. Seit Kurzem kann beispielsweise der Holzzuschnitt im Markt

komfortabel von zuhause aus online konfiguriert und beauftragt werden.

Hornbach übernimmt den Preisvergleich - jetzt auch nach dem Einkauf

Zu den Eckpfeilern der Projekt-Strategie zählt auch das 1998 eingeführte

Dauertief-preisversprechen. Das Unternehmen beansprucht die

Preisführerschaft für sich - innerhalb der DIY-Branche und darüber hinaus

auch bei Angeboten von Discountern und Onlinehändlern. Hornbach verzichtet

auf Rabatte oder Aktionspreise und garantiert stattdessen dauerhaft gültige

Tiefpreise, die permanent mit den Angeboten der Wettbewerber abgeglichen

werden. "Wir wollen unseren Kunden die Möglichkeit bieten, schnell und

bequem alles an einem Ort kaufen zu können und ihnen unnötigen Zeitaufwand

durch umfangreiche Preisvergleiche und überflüssige Wege zu verschiedenen

Anbietern ersparen", erklärt Karsten Kühn, Mitglied des Vorstands der

Hornbach Baumarkt AG. Ab sofort übernimmt das Unternehmen den Preisvergleich

sogar im Nachhinein und schreibt seinen Kunden im Falle einer Preissenkung

bei Hornbach bis 30 Tage nach ihrem Einkauf den Differenzbetrag gut. Jeder

online bestellte oder beim stationären Einkauf elektronisch erfasste

Artikel, der im kostenlosen Kundenkonto hinterlegt wurde, wird für den

Preisvergleich herangezogen. Die Gutschrift erfolgt automatisch, der Kunde

wird per Mail darüber informiert und kann das Guthaben beim nächsten Einkauf

im Markt oder Onlineshop einlösen. "Diese verlängerte Strategie ist keine

Marketingmaßnahme, sondern ein weiterer Baustein auf dem Fundament unserer

langjährigen Kundenbeziehung, die von Ehrlichkeit und Fairness getragen

wird", sagt Karsten Kühn.

Kostenlose Workshops und Vorführungen in den Märkten

Zum Jubiläum gibt es noch mehr Inspiration, Anleitung und Leidenschaft für

Projekte: Von September bis Dezember bietet jeder deutsche Hornbach-Markt

seinen Kunden ein individuelles Veranstaltungsprogramm. In Workshops werden

unter anderem Möbel gebaut, Wände saniert und neue Techniken fürs Tapezieren

ausprobiert. An einzelnen Standorten wird auch eine Kinderwerkstatt

angeboten. Unter hornbach.de/veranstaltungen können sich die Kunden über das

Programm ihres Marktes informieren.

Bildmotive:

Auf hornbach-holding.de stehen in der Mediathek sowohl aktuelle

Unternehmensmotive als auch historische Aufnahmen des ersten Bau- und

Gartenmarktes in hoher Auflösung zum Download bereit. Am 27. September

werden dort gegen 14 Uhr auch aktuelle Gruppenbilder mit den Vorständen im

Markt ver-öffentlicht.

Über Hornbach:

HORNBACH ist ein unabhängiges, familiengeführtes und börsennotiertes

Großunternehmen, das im Geschäftsjahr 2017/2018 (Bilanzstichtag: 28. Februar

2018) einen Umsatzanstieg (netto) um 5,1 Prozent auf über 4,1 Mrd. Euro

verzeichnete. 1877 gegründet, kann HORNBACH als einziges Unternehmen der

Baumarkt-Branche auf eine sechs Generationen überdauernde Firmengeschichte

zurückblicken. Derzeit betreibt der Konzern 158 Bau- und Gartenmärkte sowie

Onlineshops in neun Ländern Europas. Hinzu kommen 30 Niederlassungen der

HORNBACH Baustoff Union (28 in Deutschland und zwei in Lothringen).

Verkaufskonzept und Sortiment der Baumärkte sind ganz auf die Bedürfnisse

von Projektkunden und Profis ausgerichtet. HORNBACH garantiert seinen Kunden

dauerhaft niedrige Preise und ist damit Preisführer in der Branche. Die hohe

Qualität der Beratung und der exzellente Service wurden dem Unternehmen in

zahlreichen unabhängigen Tests und Studien bescheinigt.

Mit Pionierleistungen wie dem ersten kombinierten Bau- und Gartenmarkt

(1968), dem ersten Megastore (1980) und dem ersten Baumarkt mit Drive-in

(2003) beweist HORNBACH ständig aufs Neue seine Innovationskraft. HORNBACH

gilt seit Jahrzehnten als Jobmaschine: Mittlerweile sind über 20.000

Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens beteiligt.

Kontakt:

Axel Müller

Leiter Group Communications und Investor Relations

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

Tel. +49 (0) 6348 602444

axel.mueller@hornbach.com

---------------------------------------------------------------------------

27.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße

76878 Bornheim bei Landau/Pfalz

Deutschland

Telefon: +49 (0)6348 / 60 00

Fax: +49 (0)6348 / 60 40 00

E-Mail: info@hornbach.de

Internet: www.hornbach.de

ISIN: DE0006084403

WKN: 608440

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

727649 27.09.2018

°