DGAP-News: HELMA Eigenheimbau AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2018 und Dividendenvorschlag (deutsch)

03.04.2019 / 08:30

Lehrte, 03. April 2019 - Die HELMA Eigenheimbau AG hat heute ihren

Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht und bestätigt

darin das am 14.03.2019 in einer Corporate News bekannt gegebene

Rekordergebnis. Neben einer detaillierten Darstellung der

Geschäftsentwicklung enthält der Geschäftsbericht unter anderem auch eine

ausführliche Erläuterung der vielversprechenden Projektpipeline und dem

daraus resultierenden mittelfristigen Umsatzpotenzial der einzelnen

Konzerngesellschaften.

Während im Baudienstleistungsgeschäft der HELMA Eigenheimbau AG, in welchem

keine eigenen Grundstücke benötigt werden, ein mittelfristiges

Umsatzpotenzial von mindestens 100 Mio. EUR pro Jahr erwartet wird,

definiert sich das Potenzial der im Bauträgergeschäft tätigen

Tochtergesellschaften HELMA Wohnungsbau GmbH und HELMA Ferienimmobilien GmbH

über die bereits gesicherten Projektgrundstücke. So ermöglichen die zum

31.12.2018 getätigten Grundstückskäufe die Errichtung von insgesamt rund

3.400 Einheiten. Hieraus resultiert ein Umsatzpotenzial von rund 1,4 Mrd.

EUR, von welchem ein Großteil innerhalb der nächsten fünf Jahre realisiert

werden kann. Darüber hinaus ist auch zukünftig geplant, weitere attraktive

Grundstücke mit dem Ziel der profitablen Geschäftsausweitung zu erwerben.

Die weiterführende, detaillierte Darstellung der Umsatzpotenziale der

Konzerngesellschaften sowie die EBT-Prognose für das Geschäftsjahr 2019,

welche erneut ein zweistellig prozentuales Ergebniswachstum vorsieht, sind

dem heute veröffentlichten Geschäftsbericht zu entnehmen. Der vollständige

Geschäftsbericht 2018 der HELMA Eigenheimbau AG steht auf der IR-Website

www.ir.helma.de sowie unter folgendem Direktlink zum Download bereit:

http://ir.helma.de/download/companies/helmaeigenheimbau/Annual%20Reports/DE000A0EQ578-JA-2018-EQ-D-00.pdf

Dividende von 1,30 EUR je Aktie vorgesehen:

Die Dividendenpolitik des HELMA-Konzerns ist auf eine hohe Kontinuität

ausgerichtet und sieht eine Ausschüttungsquote der seitens der

Muttergesellschaft erzielten Jahresüberschüsse in Höhe von mindestens 25 %

bis maximal 50 % vor. Bei einem Bilanzgewinn der HELMA Eigenheimbau AG in

Höhe von 10,7 Mio. EUR ist für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividendenzahlung

von 1,30 EUR je Aktie geplant. Mit der Ausschüttung von nahezu 50 % der nach

HGB erzielten Jahresüberschüsse der HELMA Eigenheimbau AG partizipieren die

Aktionäre in spürbarem Umfang am Unternehmenserfolg. So beträgt die

Dividendenrendite auf Basis des gestrigen XETRA-Schlusskurses ca. 3,5 %.

Gleichzeitig investiert die Gesellschaft in das weitere angestrebte

Unternehmenswachstum und stärkt damit entsprechend die

Eigenkapitalausstattung.

Leuchtturmprojekt "Energieautarke Mehrfamilienhäuser - Cottbus" erfolgreich

realisiert:

Mit der Errichtung von zwei weitestgehend energieautarken

Mehrfamilienhäusern in Cottbus, welche in 2018 fertiggestellt wurden, hat

der HELMA-Konzern ein weiteres Vorzeigeprojekt im Bereich der nachhaltigen

Energiekonzepte geschaffen. Die beiden viergeschossigen Bauten mit insgesamt

14 Wohnungen verfügen über große Kollektorflächen auf jeweils einer gesamten

Dachhälfte und können sich so weitestgehend selbst mit Strom und Wärme aus

der Sonne versorgen. So profitieren die Mieter dieses Projekts aufgrund der

hohen Energieautarkie für die nächsten fünf Jahre von einer festen

Pauschalmiete sowie einer Energieflatrate. Das Bundesministerium für

Wirtschaft und Energie unterstützte dieses einzigartige Bauvorhaben zudem

mit Fördermitteln. Als besondere Anerkennung wurde das Projekt vom Deutschen

Solarpreis in der Kategorie "Solare Architektur und Stadtentwicklung"

ausgezeichnet. HELMA ist sehr stolz, mit dem Bau dieser modernen

Mehrfamilienhäuser erneut als solarer Innovator im Baubereich voranzugehen

und freut sich auch in Zukunft auf weitere derartige Vorhaben, welche einen

attraktiven Zusatzumsatz im Baudienstleistungsgeschäft bedeuten.

Über die HELMA Eigenheimbau AG:

Die HELMA Eigenheimbau AG (HELMA) ist einer der führenden deutschen

Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der

Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von individuell

geplanten Einfamilienhäusern, welche in traditioneller Massivbauweise

("Stein-auf-Stein") auf den Grundstücken der Kunden gebaut werden. Über die

Tochtergesellschaft HELMA Wohnungsbau GmbH, welche als breit

diversifizierter Projektentwickler und Bauträger auftritt, besteht in

verschiedenen Metropolregionen Deutschlands ferner die Möglichkeit, das

individuelle Traumhaus auch zusammen mit einem passenden Grundstück aus

einer Hand zu erwerben. Darüber hinaus verwirklicht die HELMA Wohnungsbau

GmbH in ausgesuchten Lagen hochwertige Doppelhaus-, Reihenhaus- und

Wohnungsbauprojekte.

Mit der Realisierung von Ferienhäusern und -wohnungen an infrastrukturell

gut entwickelten Standorten, vorwiegend an der Nord- und Ostseeküste, gehört

auch die Tochtergesellschaft HELMA Ferienimmobilien GmbH zu den führenden

Unternehmen in ihrem Marktsegment. Das Angebot richtet sich überwiegend an

Privatkunden zur Selbstnutzung oder als Kapitalanlage.

Das Tochterunternehmen Hausbau Finanz GmbH komplettiert als Finanzierungs-

und Bauversicherungsvermittler das Angebot der HELMA-Gruppe.

Seit der Gründung von HELMA im Jahr 1980 konnten weit über 10.000 attraktive

Wohn- und Ferienimmobilien an zufriedene Kunden übergeben werden. Über 400

Mitarbeiter und Fachberater stellen sicher, dass mittlerweile jährlich ca.

1.000 weitere hinzukommen. HELMA - Wir bauen für Ihr Leben gern.

IR-Kontakt:

Gerrit Janssen, Vorstandsvorsitzender

Tel.: +49 (0)5132 8850 345

E-Mail: ir@helma.de

