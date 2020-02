DGAP-News: HELLA GmbH & Co. KGaA: Personelle Veränderungen in der HELLA Geschäftsführung (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

HELLA GmbH & Co. KGaA: Personelle Veränderungen in der HELLA Geschäftsführung

HELLA GmbH & Co. KGaA: Personelle Veränderungen in der HELLA

Geschäftsführung

28.02.2020 / 15:00

Personelle Veränderungen in der HELLA Geschäftsführung

* Björn Twiehaus wird zum 1. April 2020 Mitglied der HELLA

Geschäftsführung

* Dr. Werner Benade scheidet mit Auslaufen seines Vertrages Ende März 2020

aus der Geschäftsführung aus; Segmente Aftermarket und Special

Applications werden neu zugeordnet

* Personalgeschäftsführerin Dr. Nicole Schneider verlässt Ende Februar das

Unternehmen; das Ressort soll auf Geschäftsführungsebene neu besetzt

werden

Lippstadt, 28. Februar 2020. In der HELLA Geschäftsführung kommt es zu

personellen Veränderungen, die der Gesellschafterausschuss der HELLA GmbH &

Co. KGaA in seiner gestrigen Sitzung beschlossen hat. So wird Björn Twiehaus

(41) zum 1. April 2020 die stellvertretende Geschäftsführung des

Elektronikbereichs übernehmen und wird in dieser Funktion zugleich Mitglied

der HELLA Geschäftsführung. Der studierte Maschinenbau- und

Wirtschaftsingenieur ist bereits seit 2002 für HELLA tätig und seit 2017

Geschäftsleitungsmitglied des Elektronikbereichs.

Zudem wird Dr. Werner Benade, Geschäftsführer für den Bereich Aftermarket

und Special Applications, mit Auslaufen seines Vertrages zum 31. März 2020

aus der Geschäftsführung ausscheiden. Künftig wird das Aftermarketgeschäft

vom Vorsitzenden der Geschäftsführung, Dr. Rolf Breidenbach (57), geleitet.

Die Verantwortung für das Segment Special Applications übernimmt Bernard

Schäferbarthold (49), Geschäftsführer für den Unternehmensbereich Finanzen,

Controlling, Informationstechnologie und Prozessmanagement. Mit der neuen

Zuordnung soll nicht zuletzt auch der heterogenen Zielgruppenlandschaft

beider Segmente besser entsprochen werden.

Darüber hinaus wird Dr. Nicole Schneider, die das weltweite

Personalmanagement bei HELLA seit Anfang 2016 leitet, zum 29. Februar 2020

als Geschäftsführerin für den Unternehmensbereich Personal in gutem

Einvernehmen aus dem Unternehmen ausscheiden. Das Personalressort soll auf

Ebene der Geschäftsführung neu besetzt werden und wird bis dahin von Dr.

Rolf Breidenbach in Personalunion geführt.

Carl-Peter Forster, Vorsitzender des HELLA Gesellschafterausschusses, sagte

im Hinblick auf die personellen Veränderungen in der Geschäftsführung: "Wir

freuen uns, dass mit Björn Twiehaus ein hochkompetenter Experte und Manger

mit jahrelanger HELLA Erfahrung neues Mitglied der Geschäftsführung wird.

Zugleich danken wir Frau Dr. Schneider und Herrn Dr. Benade für ihre

Verdienste in ihren jeweiligen Verantwortungsbereichen. Beiden wünschen wir

für die Zukunft weiterhin alles Gute."

HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt: HELLA ist ein börsennotiertes, global

aufgestelltes Familienunternehmen mit über 125 Standorten in rund 35

Ländern. Mit einem Umsatz von 7,0 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2018/2019

sowie 39.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt HELLA zu den führenden

Automobilzulieferern. Spezialisiert auf innovative Lichtsysteme und

Fahrzeugelektronik ist HELLA seit mehr als hundert Jahren ein wichtiger

Partner der Automobilindustrie sowie des Aftermarket. Darüber hinaus

entwickelt, fertigt und vertreibt HELLA im Segment Special Applications

Licht- und Elektronikprodukte für Spezialfahrzeuge.

Dr. Markus Richter

Unternehmenssprecher

HELLA GmbH & Co. KGaA

Rixbecker Straße 75

59552 Lippstadt

Deutschland

Tel.: +49 (0)2941 38-7545

Fax: +49 (0)2941 38-477545

Markus.Richter@hella.com

www.hella.com

