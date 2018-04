DGAP-News: HELLA GmbH & Co. KGaA: HELLA und BHAP gründen Elektronik-Joint Venture in China (deutsch)

HELLA GmbH & Co. KGaA: HELLA und BHAP gründen Elektronik-Joint Venture in China

^

DGAP-News: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Joint Venture

HELLA GmbH & Co. KGaA: HELLA und BHAP gründen Elektronik-Joint Venture in

China

27.04.2018 / 11:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

HELLA und BHAP gründen Elektronik-Joint Venture in China

- HELLA BHAP Electronics Co., Ltd. bedient steigende Nachfrage nach

Elektronikkomponenten

- Beginn der Serienproduktion des neuen Gemeinschaftsunternehmens erfolgt

voraussichtlich Anfang 2020

Lippstadt/Peking, 27. April 2018. Der Licht- und Elektronikexperte HELLA

baut seine Präsenz im chinesischen Markt weiter aus und gründet mit dem zum

Automobilkonzern BAIC gehörenden Unternehmen BHAP ein neues Joint Venture

für Elektronikkomponenten. Die Vertragsunterzeichnung zur Gründung des

Gemeinschaftsunternehmens HELLA BHAP Electronics (Jiangsu) Co., Ltd. fand am

26. April 2018 anlässlich der Beijing Auto Show statt. Die formale Gründung

des Joint Ventures erfolgt voraussichtlich in der zweiten Hälfte des

laufenden Kalenderjahres. Mit BHAP betreibt HELLA bereits seit 2014 ein

Joint Venture für Lichtsysteme.

"China ist einer der am stärksten wachsenden Automobilmärkte weltweit.

Aufgrund automobiler Markttrends wie Autonomes Fahren, Digitalisierung und

Elektrifizierung rechnen wir mit einer weiterhin steigenden Nachfrage nach

unseren Elektronikkomponenten", sagte Dr. Rolf Breidenbach, Vorsitzender der

HELLA Geschäftsführung. "Mit BHAP haben wir einen verlässlichen Partner an

unserer Seite, mit dem wir diese Nachfrage bestmöglich bedienen können und

mit dem wir bereits in der Vergangenheit vertrauensvoll zusammengearbeitet

haben."

Anlässlich der Vertragsunterzeichnung betonte BHAP Chairman Cai Suping

zudem: "Das neue Joint Venture profitiert von den Stärken beider

Unternehmen, in dem es den Marktzugang der BAIC-Gruppe und die

technologische Kompetenz von HELLA im Bereich anspruchsvoller

Elektronikkomponenten integriert. Die Zusammenarbeit zwischen HELLA und BHAP

im Elektronikgeschäft ist eine wichtige Säule in der Strategie von BHAP. So

können wir unsere Internationalisierung weiter ausbauen und unsere

Produktions- und Entwicklungskapazitäten stärken, um zu einem

internationalen Automobilzulieferer zu werden."

HELLA BHAP Electronics ist das zweite Joint Venture, das HELLA mit BHAP

eingegangen ist und das erste Gemeinschaftsunternehmen für

Elektronikkomponenten für HELLA in China. Das Joint Venture wird von beiden

Partnern zu gleichen Anteilen getragen. Die Produktionsstätte des

Gemeinschaftsunternehmens wird in Zhenjiang ansässig sein, dort wird aktuell

ein neues Elektronikwerk errichtet. Das Werk wird zunächst eine

Produktionsfläche von 7.000 Quadratmetern umfassen und mehr als 200

Mitarbeiter beschäftigen. Der Beginn der Serienproduktion erfolgt

voraussichtlich Anfang 2020; erste Produktgruppen werden zunächst

verschiedene elektronische Steuergeräte für Kunden der BAIC-Gruppe sein.

Perspektivisch soll das Produktportfolio auf Komponenten der Bereiche

Energiemanagement und Fahrerassistenz ausgeweitet werden.

In der Region Asien/Pazifik ist HELLA derzeit mit mehr als 6.000

Mitarbeitern vertreten und hat dort im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/2017

einen Umsatz in Höhe von mehr als 1 Milliarde Euro erwirtschaftet. China ist

der wichtigste Einzelmarkt in dieser Region.

Hinweis:

Diesen Text sowie passendes Bildmaterial finden Sie auch in unserer

Pressedatenbank unter:

www.hella.de/presse

HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt: HELLA ist ein global aufgestelltes,

börsennotiertes Familienunternehmen mit mehr als 40.000 Beschäftigten an

über 125 Standorten in rund 35 Ländern. Der HELLA Konzern entwickelt und

fertigt für die Automobilindustrie Produkte für Lichttechnik und Elektronik

und verfügt weiterhin über eine der größten Handelsorganisationen für

Kfz-Teile, Zubehör, Diagnose und Serviceleistungen in Europa. Mit mehr als

7.000 Beschäftigten in Forschung und Entwicklung zählt HELLA zu den

wesentlichen Innovationstreibern im Markt. Darüber hinaus gehört der HELLA

Konzern mit einem Umsatz von 6,6 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2016/2017

zu den Top 40 der weltweiten Automobilzulieferer sowie zu den 100 größten

deutschen Industrieunternehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Dr. Markus Richter

Unternehmenssprecher

HELLA GmbH & Co. KGaA

Rixbecker Straße 75

59552 Lippstadt

Deutschland

Tel.: +49 (0)2941 38-7545

Fax: +49 (0)2941 38-477545

Markus.Richter@hella.com

www.hella.com

---------------------------------------------------------------------------

27.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HELLA GmbH & Co. KGaA

Rixbecker Str. 75

59552 Lippstadt

Deutschland

Telefon: +49 (0)2941 38-7125

Fax: +49 (0)2941 38-6647

E-Mail: Investor.Relations@hella.com

Internet: www.hella.de/ir

ISIN: DE000A13SX22

WKN: A13SX2

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf,

Tradegate Exchange; Luxemburg

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

680279 27.04.2018

°