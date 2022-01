DGAP-News: HELLA GmbH & Co. KGaA: FAURECIA ist neuer Mehrheitsgesellschafter von HELLA (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

HELLA GmbH & Co. KGaA: FAURECIA ist neuer Mehrheitsgesellschafter von HELLA

Übernahmeangebot/Firmenübernahme

HELLA GmbH & Co. KGaA: FAURECIA ist neuer Mehrheitsgesellschafter von HELLA

31.01.2022

FAURECIA ist neuer Mehrheitsgesellschafter von HELLA

- Übernahme durch FAURECIA wurde erfolgreich vollzogen

- Einschließlich des 60 Prozent-Aktienpaketes der HELLA Poolaktionäre

erwirbt FAURECIA im Zuge der Transaktion rund 79,5 Prozent der HELLA Aktien

- Durch die Transaktion entsteht der siebtgrößte Automobilzulieferer

weltweit und ein globaler Marktführer in wachstumsstarken Technologiefeldern

FAURECIA, ein führendes Unternehmen der Automobilbranche, hat die Übernahme

des Licht- und Elektronikspezialisten HELLA nach Erhalt aller erforderlichen

regulatorischen Freigaben erfolgreich vollzogen. Dies haben beide

Unternehmen heute bekanntgegeben. FAURECIA hat in dem Zuge insgesamt rund

79,5 Prozent der Anteile an HELLA erworben, darunter das 60

Prozent-Aktienpaket der HELLA Poolaktionäre sowie ca. 19,5 Prozent aus dem

am 11. November 2021 beendeten öffentlichen Übernahmeangebot. Durch die

Transaktion entsteht der siebtgrößte Automobilzulieferer weltweit und ein

globaler Marktführer in wachstumsstarken Technologiefeldern.

"Wir schlagen nun ein neues Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte auf",

sagt Dr. Rolf Breidenbach, Vorsitzender der HELLA Geschäftsführung. "Auch

wenn wir weiterhin als rechtlich eigenständiges Unternehmen agieren werden,

eröffnen sich durch unseren neuen Mehrheitsgesellschafter FAURECIA

zusätzliche Chancen, die wir alleine nicht hätten. Durch Bündelung unserer

spezifischen Stärken werden wir den Wandel in unserer Branche noch besser

vorantreiben und die Mobilität von morgen gestalten können."

FAURECIA-CEO Patrick Koller sagt: "HELLA und FAURECIA ergänzen sich optimal,

bei Technologien, Kunden und Märkten. Daher freuen wir uns, dass HELLA nun

zur FAURECIA-Gruppe gehört. Hierdurch können wir wesentliche Zukunftsthemen

noch besser bedienen, beide Unternehmen werden somit zusätzlichen Schub

erhalten. Vor allem aber sind HELLA und FAURECIA gesunde, profitable und

zukunftsstarke Unternehmen. Wir werden daher vom ersten Tag an effektiv

zusammenarbeiten und unmittelbar die Potenziale angehen, die wir im Vorfeld

identifiziert haben."

Im Zuge des Closings ist das Übernahmeangebot entsprechend abgewickelt und

der Angebotspreis in Höhe von 60,00 Euro je HELLA Aktie am heutigen Tage an

die Aktionärinnen und Aktionäre von HELLA angewiesen worden, die ihre Aktien

im Rahmen des Übernahmeangebots angedient hatten. Die ehemaligen

Poolaktionäre sind mit einem Anteil von rund 9 Prozent als größter Aktionär

an FAURECIA beteiligt. Vor diesem Hintergrund wird der nächsten

Aktionärsversammlung von FAURECIA vorgeschlagen, einen Vertreter des

Familienpools in den Verwaltungsrat von FAURECIA zu bestellen.

Hinweis: Diesen Text sowie passendes Bildmaterial finden Sie auch in unserer

Pressedatenbank unter: www.hella.de/presse

HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt: HELLA ist ein global aufgestellter

Automobilzulieferer mit über 125 Standorten in rund 35 Ländern. Mit einem

währungs- und portfoliobereinigten Umsatz von 6,5 Milliarden Euro im

Geschäftsjahr 2020/2021 sowie über 36.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

zählt HELLA zu den weltweit führenden Zulieferunternehmen. Spezialisiert auf

innovative Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik ist HELLA seit mehr als

hundert Jahren ein wichtiger Partner der Automobilindustrie sowie des

Aftermarket. Darüber hinaus entwickelt, fertigt und vertreibt HELLA im

Segment Special Applications Licht- und Elektronikprodukte für

Spezialfahrzeuge.

FAURECIA: FAURECIA wurde 1997 gegründet und hat sich zu einem bedeutenden

Player in der globalen Automobilindustrie entwickelt. Mit 266

Industriestandorten, 39 Forschungs- und Entwicklungszentren und 114.000

Mitarbeitern in 35 Ländern ist FAURECIA weltweit führend in seinen vier

Geschäftsbereichen: Sitze, Innenausstattung, Clarion Electronics und

nachhaltige Mobilität. Das starke Technologieangebot der Gruppe bietet

Automobilherstellern Lösungen für das Cockpit der Zukunft und eine

nachhaltige Mobilität. Im Jahr 2020 verzeichnete die Gruppe einen

Gesamtumsatz von 14,7 Milliarden Euro. FAURECIA ist an der Euronext Paris

notiert und im CAC Next 20 Index vertreten. Weitere Informationen finden Sie

unter: www.faurecia.com.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Dr. Markus Richter HELLA GmbH & Co. KGaA

Unternehmenssprecher Rixbecker Straße 75

Tel.: +49 (0)2941 38-7545 59552 Lippstadt / Deutschland

Markus.Richter@hella.com www.hella.com

°