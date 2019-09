DGAP-News: HELLA GmbH & Co. KGaA: Exceed Possibilities: HELLA zeigt auf der IAA 2019 Licht- und Elektroniklösungen für die Mobilität der Zukunft (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

HELLA GmbH & Co. KGaA: Exceed Possibilities: HELLA zeigt auf der IAA 2019 Licht- und Elektroniklösungen für die Mobilität der Zukunft

^

DGAP-News: HELLA GmbH & Co.



KGaA / Schlagwort(e): Konferenz

HELLA GmbH & Co. KGaA: Exceed Possibilities: HELLA zeigt auf der IAA 2019

Licht- und Elektroniklösungen für die Mobilität der Zukunft

10.09.2019 / 10:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Exceed Possibilities: HELLA zeigt auf der IAA 2019

Licht- und Elektroniklösungen für die Mobilität der Zukunft

- Innovative Zwei-Spannungs-Batterie für Mildhybride ermöglicht deutliche

CO2-Einsparungen

- Neuartiger Straßenzustandssensor erweitert Sensorikportfolio für

automatisierte Fahrszenarien

- Neue hochauflösende digitale Scheinwerfertechnologie eröffnet vielfältige

Anwendungsmöglichkeiten

- Ganzheitliche Lösungen für die Fahrzeugfront sowie den Innenraum der

Zukunft gemeinsam mit Partnern entwickelt

Lippstadt/Frankfurt, 10. September 2019. "Exceed Possibilities" - unter

diesem Leitmotiv präsentiert sich der global aufgestellte

Automobilzulieferer HELLA auf der diesjährigen Internationalen

Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt. Im Mittelpunkt der HELLA

Präsentation stehen innovative Lösungen für die zentralen Markttrends

Elektrifizierung und Autonomes Fahren. Zu erleben sind die Zukunftskonzepte

und Produkthighlights des Licht- und Elektronikexperten vom 10. bis 15.

September 2019 im Ausstellungsbereich der New Mobility World (Halle 5, Stand

B06).

"Die Transformation der Mobilität in Richtung Autonomes Fahren und

Elektromobilität schreitet unaufhaltsam voran. Die HELLA Kernkompetenzen

Lichttechnik und Elektronik spielen auf diesem Weg eine zentrale Rolle",

sagt Dr. Rolf Breidenbach, Vorsitzender der HELLA Geschäftsführung. "So

wollen wir mit unseren innovativen Produktlösungen einen Beitrag dazu

leisten, die Mobilität von Morgen sicherer, komfortabler und

umweltfreundlicher zu gestalten. Was das konkret bedeutet, veranschaulichen

wir anhand zahlreicher ausgewählter Produkthighlights und Zukunftskonzepte

auf der diesjährigen IAA."

Innovative Zwei-Spannungs-Batterie für Mildhybride ermöglicht deutliche

CO2-Einsparungen

So begleitet HELLA Kunden ganzheitlich auf dem Weg in die Elektromobilität.

Basis hierfür ist ein umfassendes Produktspektrum für alle

Elektrifizierungsstufen. Auf der IAA 2019 stellt HELLA insbesondere die

Kompetenzen als Komponenten- und Subsystemlieferant in den Mittelpunkt der

Präsentation und zeigt beispielsweise neue Batteriemodul-Lösungen für den

schnell wachsenden Markt der 48-Volt-Mildhybride.

Kernprodukt ist in diesem Kontext das Dual Voltage Battery Management

System, für das HELLA mit dem AutomotiveINNOVATIONS Award 2019 ausgezeichnet

wurde. Es bündelt die Funktionen einer 48 Volt- und 12 Volt-Batterie

(inklusive Low Voltage Battery Management) innerhalb eines einzigen

Produktes auf dem Bauraum einer konventionellen 12 Volt-Batterie. Die neue

Batteriemodul-Lösung spart Gewicht und Bauraum und lässt sich einfach in

bestehende Fahrzeugarchitekturen integrieren. Die intelligente Schaltung der

Zellen ermöglicht es, die Kapazität der Li-Ion-Batterien je nach

Anwendungsfall im 12 Volt- oder 48 Volt-Bordnetz zu verwenden. Die Lösung

ist vor allem für Fahrzeuge der Kompakt- und Mittelklasse konzipiert und

kann dazu beitragen, die CO2-Emissionen um 5 bis 6 Gramm pro Kilometer zu

reduzieren. Start der Serienproduktion wird im Jahr 2023 erwartet.

Neuartiger Straßenzustandssensor erweitert Sensorikportfolio für

automatisierte Fahrszenarien

Anlässlich der IAA präsentiert HELLA zudem einen neuartigen Sensor, mit dem

sich der Zustand der Straßenoberfläche ermitteln lässt. Der

Körperschallsensor SHAKE (Abkürzung für Structural Health And Knock

Emission) ist in der Lage, bereits auf Basis kleinster Berührungen

(beispielsweise Vibrationen aufgewirbelter Wassertropfen) den Straßenzustand

festzustellen und den Fahrer etwa vor Aquaplaning zu warnen. Indem der SHAKE

Sensor Informationen zum Straßenzustand in Echtzeit ermittelt und

perspektivisch auch mit weiteren Fahrzeugen teilen kann, ist er zudem eine

notwendige Komponente für die Umsetzung automatisierter Fahrfunktionen.

Mit dem SHAKE Sensor erweitert der Elektronikexperte HELLA sein ausgeprägtes

Sensorikportfolio. Mit leistungsstarker Radarsensorik und

Frontkamerasoftware bietet HELLA bereits wesentliche Kerntechnologien für

das assistierte bzw. automatisierte Fahren an. In diesem Zusammenhang

verfolgt HELLA einen flexiblen, skalierbaren Plattformansatz, der

kostenoptimierte NCAP-Funktionalitäten ebenso realisiert wie

anspruchsvollere Funktionen für höhere Automatisierungslevel. In

Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Start-up AEye forciert HELLA

darüber hinaus die Entwicklungsaktivitäten im Bereich der LiDAR-Sensorik.

Neue hochauflösende digitale Scheinwerfertechnologie eröffnet vielfältige

Anwendungsmöglichkeiten

Mit dem "Digital Light SSL|HD" stellt HELLA auf der IAA zudem die neueste

Generation einer hochauflösenden digitalen Scheinwerfertechnologie vor. Sie

wird voraussichtlich innerhalb der nächsten drei Jahre auf den Markt kommen.

"Digital Light SSL|HD" ist eine Weiterentwicklung und Miniaturisierung

bestehender Matrix-LED-Systeme. Die über 15.000 LED-Pixel der etwa

fingernagelgroßen Lichtquelle sind individuell ansteuerbar und die Grundlage

für frei programmiere Lichtfunktionen. Auf dieser Basis lassen sich

zusätzliche lichtbasierte Sicherheitsfunktionen, etwa in Form eines

optischen Spurassistenten, ebenso umsetzen wie Welcome-Szenarien oder

weitere Formen der Personalisierung. Zugleich eröffnen sich auf Grundlage

dieser Technologie perspektivisch neue digitale Geschäftsmodelle, wie z.B.

Steuerung per App oder Pay-per-Use.

Ganzheitliche Lösungen für die Fahrzeugfront sowie den Innenraum der Zukunft

gemeinsam mit Partnern entwickelt

Darüber hinaus zeigt HELLA neue Lichtkonzepte für die Fahrzeugkarosserie

sowie den Fahrzeuginnenraum. Diese unterstützen unter anderem den Trend zum

Autonomen Fahren. So können Lichtmodule an der Fahrzeughülle beispielsweise

zur Kommunikation zwischen selbstfahrenden Autos und weiteren

Verkehrsteilnehmern beitragen. Zugleich arbeitet HELLA im Rahmen des

Ansatzes "Front of the Car" gemeinsam mit Plastic Omnium an ganzheitlichen

Konzepten zur Integration von Lichttechnologien in die Fahrzeugkarosserie.

In Zusammenarbeit mit Faurecia präsentiert HELLA auf der IAA zudem anhand

eines Demonstrationsfahrzeugs wegweisende Konzepte für den Fahrzeuginnenraum

der Zukunft. Schließlich wird dieser im Zuge des Autonomen Fahrens neu

definiert werden, so dass eine Vielzahl neuer Funktionalitäten und

Anpassungsmöglichkeiten an die unterschiedlichen Bedürfnisse von Insassen

sowie die jeweilige Fahrsituation vorzusehen sind.

Erleben Sie HELLA auf der IAA in der "New Mobility World" noch bis zum 15.

September 2019 (Halle 5, Stand B06).

HELLA Pressekonferenz: Mittwoch, 11. September 2019, 10:00 bis 10:25 Uhr

(Lokalzeit) mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, Dr. Rolf Breidenbach,

auf dem HELLA Messestand

Hinweis:

Diesen Text sowie passendes Bildmaterial finden Sie auch in unserer

Pressedatenbank unter:

www.hella.de/presse

HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt: HELLA ist ein börsennotiertes, global

aufgestelltes Familienunternehmen mit über 125 Standorten in rund 35

Ländern. Mit einem Umsatz von 7,0 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2018/2019

sowie 39.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt HELLA zu den führenden

Automobilzulieferern. Spezialisiert auf innovative Lichtsysteme und

Fahrzeugelektronik ist HELLA seit mehr als hundert Jahren ein wichtiger

Partner der Automobilindustrie sowie des Aftermarket. Darüber hinaus

entwickelt, fertigt und vertreibt HELLA im Segment Special Applications

Licht- und Elektronikprodukte für Spezialfahrzeuge.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Dr. Markus Richter

Unternehmenssprecher

HELLA GmbH & Co. KGaA

Rixbecker Straße 75

59552 Lippstadt

Deutschland

Tel.: +49 (0)2941 38-7545

Fax: +49 (0)2941 38-477545

Markus.Richter@hella.com

www.hella.com

---------------------------------------------------------------------------

10.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HELLA GmbH & Co. KGaA

Rixbecker Str. 75

59552 Lippstadt

Deutschland

Telefon: +49 (0)2941 38-7125

Fax: +49 (0)2941 38-6647

E-Mail: Investor.Relations@hella.com

Internet: www.hella.de/ir

ISIN: DE000A13SX22

WKN: A13SX2

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf,

Tradegate Exchange; Börse Luxemburg

EQS News ID: 871117

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

871117 10.09.2019

°