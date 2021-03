DGAP-News: HAMBORNER REIT AG verlängert Mietvertrag mit Ankermieter im Büroobjekt O3 Köln (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hamborner REIT":

HAMBORNER REIT AG verlängert Mietvertrag mit Ankermieter im Büroobjekt O3 Köln

11.03.2021 / 07:00

Duisburg, 11. März 2021 - Die HAMBORNER REIT AG konnte zum Jahresbeginn 2021

in ihrem Büroobjekt O3 am Standort Köln weitere Vermietungserfolge erzielen

und dabei insbesondere den Vertrag mit einem ihrer größten Büromieter

langfristig verlängern.

Der Hauptmieter NetCologne, eine städtische Gesellschaft und einer der

größten regionalen Telekommunikationsdienstleister in Deutschland, hat sich

langfristig zum Standort bekannt und den laufenden Mietvertrag für rd.

16.000 m² Bürofläche frühzeitig bis zum 31. Januar 2036 verlängert.

Durch die Vertragsverlängerung steigt die durchschnittliche Restlaufzeit der

Mietverträge im Objekt auf 10,0 Jahre.

"Wir freuen uns, dass sich mit NetCologne ein namhafter und bonitätsstarker

Mieter in dieser Form an unseren Standort in Köln gebunden hat. Die

schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die aktuell

teilweise zu beobachtende mieterseitige Zurückhaltung beim Abschluss

langfristiger Verträge unterstreichen unseren Vermietungserfolg",

kommentiert der Vorstandsvorsitzende der HAMBORNER REIT AG, Niclas Karoff.

ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG

Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die

ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für

renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als

Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes

diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,6 Mrd.

Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden moderne Büroobjekte an

etablierten Bürostandorten sowie Nahversorgungsimmobilien, wie großflächige

Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren, Baumärkte und Geschäftshäuser in

zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten

Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte.

Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im

Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre kontinuierliche und nachhaltige

Dividendenpolitik sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur

aus. Die Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und

profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und

Gewerbesteuer.

Unternehmen: HAMBORNER REIT AG

Goethestraße 45

47166 Duisburg

Deutschland

Telefon: 0203/54405-0

Fax: 0203/54405-49

E-Mail: info@hamborner.de

Internet: www.hamborner.de

ISIN: DE000A3H2333

WKN: A3H233

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

