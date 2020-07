DGAP-News: HAMBORNER REIT AG schließt erstes Halbjahr erfolgreich ab und stellt strategische Weichen für weiteren Wachstumskurs (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hamborner REIT":

HAMBORNER REIT AG schließt erstes Halbjahr erfolgreich ab und stellt strategische Weichen für weiteren Wachstumskurs

30.07.2020 / 07:00

Pressemitteilung

- Anstieg der Miet- und Pachterlöse um 3,7 % und Funds from Operations (FFO)

um 1,5 %

- Positive Entwicklung der Mieteingangsquoten; Mieteingänge im Juli bereits

annähernd auf Vorkrisenniveau

- Verkehrswert des Immobilienportfolios nach Neubewertung bei 1,63 Mrd.

Euro; NAV je Aktie bei 11,27 Euro

- Solide Bilanzkennzahlen: REIT-Eigenkapitalquote bei 54,7 % und LTV bei

43,1 %; Weiterhin komfortable Liquiditätsausstattung

- Aktualisierte Prognose für 2020 geht von steigenden Miet- und Pachterlösen

und FFO nahezu auf hohem Vorjahresniveau aus

- Virtuelle Hauptversammlung am 8. Oktober 2020; Bestätigung des

ursprünglichen Dividendenvorschlags in Höhe von 0,47 Euro je Aktie

- Gesellschaft präsentiert angepasste Unternehmensstrategie für zukünftiges

Wachstum

ERFOLGREICHES ERSTES HALBJAHR 2020

Duisburg, 30. Juli 2020 - Die HAMBORNER REIT AG hat an die positive

Geschäftsentwicklung im ersten Quartal angeknüpft und das erste Halbjahr

2020 mit einem erneuten Umsatz- und Ergebniszuwachs abgeschlossen. Die

Erlöse aus Mieten und Pachten beliefen sich auf 43,9 Mio. Euro und lagen

damit um 1,6 Mio. Euro bzw. 3,7 % über dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Die Funds from operations (FFO) sind in den ersten sechs Monaten um 1,5 %

auf 27,0 Mio. Euro gestiegen. Der FFO je Aktie erhöhte sich entsprechend auf

0,34 Euro. Die Leerstandsquote lag im ersten Halbjahr mit 1,8 % weiterhin

auf sehr niedrigem Niveau. Die Finanz- und Liquiditätssituation der

Gesellschaft ist nach wie vor komfortabel. So betrug die

REIT-Eigenkapitalquote zum 30. Juni 2020 54,7 % und der Loan to Value (LTV)

43,1 %. Der Bestand an liquiden Mittel belief sich auf rd. 29 Mio. Euro.

Darüber hinaus verfügt HAMBORNER zum gegenwärtigen Zeitpunkt über

Finanzierungszusagen bzw. Kreditlinien in Höhe von rd. 50 Mio. Euro.

In Anbetracht der Auswirkungen der Corona-Pandemie hat die Gesellschaft zum

30. Juni 2020 eine zusätzliche Bewertung des Bestandsportfolios durch einen

externen Gutachter vornehmen lassen. Im Rahmen der Neubewertung wurde der

Verkehrswert der zum 31. Dezember 2019 bereits im Bestand befindlichen

Objekte im ersten Halbjahr um 3,3 % gemindert. Die Verminderung betraf im

Wesentlichen die von der Corona-Pandemie stark betroffenen

Einzelhandelsimmobilien in Innenstadtlagen. Unter Berücksichtigung der

Neubewertung sowie der Objektzugänge im ersten Halbjahr belief sich der

Verkehrswert des Gesamtportfolios zum 30. Juni 2020 auf 1.631,0 Mio. Euro.

Der NAV je Aktie verringerte sich im Vergleich zum Jahresende 2019

geringfügig um 2,8 % auf 11,27 Euro (31. Dezember 2019: 11,59 Euro).

Auf der Verkaufsseite war die Gesellschaft in den vergangenen Wochen

ebenfalls aktiv und hat im Rahmen der Portfoliooptimierung Mitte Juli den

Vertrag über den Verkauf eines innerstädtischen Einzelhandelsobjekts in

Osnabrück unterzeichnet. Der Verkaufspreis beträgt 5,9 Mio. Euro. Bei einem

Restbuchwert von rd. 3,1 Mio. Euro wird sich der Buchgewinn auf rd. 2,8 Mio.

Euro belaufen. Der Besitzübergang wird voraussichtlich zum Ende des dritten

bzw. Anfang des vierten Quartals stattfinden

AKTUELLE GESCHÄFTSSITUATION

Nach dem vielversprechenden Start in das Geschäftsjahr 2020 waren die

vergangenen Monate von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt.

Ungeachtet der weitreichenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens und

der damit verbundenen Auswirkungen auf einzelne Mietergruppen hat sich das

HAMBORNER-Portfolio als sehr robust erwiesen. Bezogen auf das

Gesamtportfolio reduzierte sich der Mieteingang (inkl. Mietnebenkosten und

Umsatzsteuer) im April 2020 auf insgesamt 90,0 % der monatlichen

Gesamtmieten, stieg jedoch in den Folgemonaten bis Juli auf einen aktuellen

Stand von 97,7 % und erreicht damit bereits annähernd das Vorkrisenniveau.

Hinsichtlich der pandemiebedingt noch ausstehenden Mietzahlungen befindet

sich HAMBORNER weiterhin in einem vertrauensvollen Dialog mit den

betroffenen Mietern und arbeitet intensiv an individuellen und

interessengerechten Lösungen. Als Ergebnis hieraus konnten bereits mit einer

Vielzahl der Mieter einvernehmliche Vereinbarungen getroffen werden.

Temporären Mietnachlässen in Höhe von aktuell rd. 0,5 Mio. Euro bzw. 0,6 %

der HAMBORNER-Jahresgesamtmiete sowie Mietstundungen in Höhe von 0,3 Mio. EUR

(0,4 % der Jahresmieten) stehen hierbei eine Vielzahl von Verlängerungen der

jeweiligen Mietverträge gegenüber. Die nach Mieterlösen gewichtete

durchschnittliche Laufzeit der betroffenen Verträge konnte hierbei um rd. 19

Monate verlängert werden.

Die Stabilität der Mieterstruktur der HAMBORNER spiegelt sich bislang

ebenfalls in der geringen Anzahl an Mieterinsolvenzen wider. So haben

zuletzt lediglich zwei kleinere Einzelhandelsmieter (Anteil

HAMBORNER-Jahresgesamtmiete: 0,15%) einen Antrag auf Eröffnung eines

Insolvenzverfahrens gestellt.

PROGNOSE 2020

Unter Berücksichtigung der positiven Geschäftsentwicklung in den vergangenen

Wochen hat die Gesellschaft zwischenzeitlich eine aktualisierte Prognose für

das laufende Geschäftsjahr abgegeben:

- Miet- und Pachterlöse: 87-88 Mio. Euro (Vorjahr: 85,2 Mio. Euro)

- Funds from Operations (FFO): 52-54 Mio. Euro (Vorjahr: 54,3 Mio. Euro)

- NAV/Aktie: Rückgang im einstelligen Prozentbereich (Annahme: unveränderte

Aktienanzahl)

Die Gesamtjahresprognose steht unter dem Vorbehalt, dass es weder zu einer

signifikanten Verschärfung der COVID-19-bedingten Restriktionen

(beispielsweise einem erneuten Shutdown, der mit Schließungsanordnungen für

die HAMBORNER-Mieter verbunden ist) kommt, noch zu gegenwärtig nicht

absehbaren wesentlichen Insolvenzen auf Mieterseite. Ebenfalls

unberücksichtigt bleiben mögliche Effekte aus Zu- und/oder Verkäufen im

restlichen Jahresverlauf.

HAUPTVERSAMMLUNG & DIVIDENDE

Die ursprünglich für den 6. Mai 2020 geplante ordentliche Hauptversammlung

der Gesellschaft wird voraussichtlich am 8. Oktober 2020 stattfinden.

Entgegen der ursprünglichen Planungen und in Anbetracht der unverändert

bestehenden behördlichen Restriktionen im Hinblick auf die Durchführung von

Präsenzveranstaltungen wird die Hauptversammlung in Form einer virtuellen

Veranstaltung durchgeführt. Vorstand und Aufsichtsrat der HAMBORNER REIT AG

haben am gestrigen Tag den Gewinnverwendungsvorschlag für das Geschäftsjahr

2019 überprüft und übereinstimmend beschlossen, an ihrem ursprünglichen

Dividendenvorschlag von 0,47 Euro je Aktie festzuhalten.

ANPASSUNG DER UNTERNEHMENSSTRATEGIE

"Ungeachtet des derzeitigen krisenhaften Umfeldes ist die Gesellschaft

weiterhin sehr gut aufgestellt, verfügt über ein hervorragendes

Immobilienportfolio sowie eine solide Bilanz- und Finanzierungsstruktur.

Gleichzeitig haben wir das vergangene Quartal dafür genutzt, unsere

Unternehmensstrategie in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat zu überarbeiten und

unter Berücksichtigung der aktuellen Marktbedingungen hinsichtlich einiger

Elemente anzupassen. Mit den hieraus resultierenden Ergebnissen legen wir

die Basis für das weitere wertschaffende Wachstum der HAMBORNER", so der

Vorstandsvorsitzende Niclas Karoff.

Die wesentlichen Eckpunkte der aktualisierten Strategie wird im Rahmen der

heutigen Presse- und Analystenkonferenz vorgestellt. Die entsprechende

Präsentation ist im Investor Relations Bereich der HAMBORNER-Homepage unter

https://www.hamborner.de/investor-relations/ir-downloads.html einsehbar.

KENNZAHLENÜBERSICHT ZUM ERSTEN HALBJAHR 2020

H1 2020 H1 2019 Veränderung

Mietund Pachterlöse 43,9 Mio. 42,3 Mio. + 3,7 %

EUR EUR

Mietentwicklung like-for-like -0,3% -0,1%

Betriebsergebnis -0,8 Mio. 16,9 Mio. - 104,7 %

EUR EUR

Periodenergebnis -8,5 Mio. 9,2 Mio. EUR - 192,2 %

EUR

Funds from Operations (FFO) 27,0 Mio. 26,6 Mio. + 1,5 %

EUR EUR

Funds from Operations (FFO) je 0,34 EUR 0,33 EUR + 1,5 %

Aktie

30.06.2020 31.12.2019 Veränderung

REIT EK-Quote 54,7 % 57,3 % - 2,6

%-Punkte

Loan to Value (LTV) 43,1 % 42,4 % + 0,7

%-Punkte

Net Asset Value (NAV) je Aktie 11,27 EUR 11,59 EUR - 2,8 %

Der vollständige Halbjahresfinanzbericht 2020 steht unter

https://www.hamborner.de/investor-relations/finanzberichte.html zum Download

zur Verfügung.

ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG

Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die

ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für

renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als

Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes

diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,6 Mrd.

Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden moderne Büroobjekte an

etablierten Bürostandorten sowie Nahversorgungsimmobilien, wie großflächige

Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren, Baumärkte und Geschäftshäuser in

zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten

Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte.

Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im

Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre kontinuierliche und nachhaltige

Dividendenpolitik sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur

aus. Die Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und

profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und

Gewerbesteuer.

KONTAKT INVESTOR RELATIONS & PUBLIC RELATIONS

Christoph Heitmann

Tel.: +49 (0)203 54405-32

Fax: +49 (0)203 54405-49

E-Mail: c.heitmann@hamborner.de

Web: www.hamborner.de

°