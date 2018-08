DGAP-News: HAMBORNER REIT AG: Starkes erstes Halbjahr und Erhöhung der Prognose für 2018 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hamborner REIT":

- Deutlicher Anstieg der Mieterlöse (+ 15,4 Prozent) und des FFO (+ 17,9

Prozent)

- Leerstandsquote bei 1,0 Prozent

- Erhöhung der Prognose für Mieterlöse und FFO auf 10 - 12 Prozent

Duisburg, 9. August 2018 - Die HAMBORNER REIT AG blickt mit der heutigen

Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts auf eine erfolgreiche erste

Jahreshälfte 2018 zurück. Die Miet- und Pachterlöse beliefen sich im ersten

Halbjahr auf 41,3 Mio. Euro und lagen damit 15,4 Prozent über

Vorjahresniveau. Auch bei den Mieterlösen aus Objekten, die sich sowohl in

den ersten sechs Monaten 2017 als auch im Berichtshalbjahr im Besitz von

HAMBORNER befanden (like for like), konnte ein Zuwachs von 0,8 Prozent

verzeichnet werden. Die Funds from Operations (FFO) als wesentliche

operative Ertragskennziffer sind in den ersten sechs Monaten

überproportional um 17,9 Prozent gestiegen und betrugen 26,1 Mio. Euro. Die

Leerstandsquote konnte im Vergleich zum Vorjahr nochmals gesenkt werden und

betrug unter Berücksichtigung vereinbarter Mietgarantien 1,0 Prozent

(Vorjahr: 1,5 Prozent). Ohne Mietgarantien belief sich die Leerstandsquote

auf 1,5 Prozent (Vorjahr: 1,7 Prozent). Der NAV je Aktie lag zum

Halbjahresende bei 10,00 Euro und damit 6,2 Prozent über Vorjahresniveau

(9,42 Euro zum 30. Juni 2017).

Die Finanzlage der Gesellschaft ist weiterhin sehr komfortabel. Die

REIT-Eigenkapitalquote betrug 54,5 Prozent und der Loan to Value (LTV) 44,5

Prozent. Aufgrund des günstigen Zinsniveaus konnte die Gesellschaft die

durchschnittlichen Finanzierungskosten weiter senken. Der

Durchschnittszinssatz der Darlehen lag unter Berücksichtigung der bis zum

30. Juni 2018 abgeschlossenen, aber noch nicht abgerufenen Darlehen bei 2,2

Prozent (Vorjahr: 2,6 Prozent). Das niedrige Zinsniveau bietet auch bei

zukünftigen Kreditaufnahmen und Refinanzierungen zusätzliches Potential die

durchschnittlichen Finanzierungskosten der Gesellschaft weiter zu senken. Da

die Anschlussfinanzierungen der bis zum Jahr 2020 auslaufenden Kredite

bereits weitgehend abgeschlossen sind und damit das derzeit günstige

Zinsniveau gesichert wurde, ist in den kommenden Jahren mit weiter sinkenden

durchschnittlichen Finanzierungskosten zu rechnen.

Im Laufe des ersten Halbjahres 2018 konnte der Immobilienbestand um vier

weitere Objekte auf insgesamt 78 erweitert werden. Bereits zu Jahresbeginn

wurde das HAMBORNER-Portfolio um drei moderne, qualitativ hochwertige

großflächige Einzelhandelsimmobilien in Köln, Bonn und Düsseldorf ergänzt.

Der Kaufpreis belief sich auf insgesamt 43,7 Mio. Euro. Im zweiten Quartal

erfolgte der Besitzübergang einer weiteren Einzelhandelsimmobilie mit einem

separaten Büroteil in Darmstadt. Der Kaufpreis lag bei 42,8 Mio. Euro. Nach

den Zugängen im ersten Halbjahr belief sich der Gesamtwert des

HAMBORNER-Portfolios zum 30. Juni 2018 auf 1,45 Mrd. Euro. Aktuell verfügt

die Gesellschaft noch über einen Akquisitionsspielraum in Höhe von ca. 120

Mio. Euro.

Aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr hebt die

Gesellschaft die bisherige Prognose zu den Miet- und Pachterlösen sowie dem

operativen Ergebnis (FFO) für das Gesamtjahr 2018 an. Der Vorstand geht

nunmehr von einer Steigerung der Miet- und Pachterlöse in Höhe von 10 bis 12

Prozent und einer Steigerung des FFO von ebenfalls 10 bis 12 Prozent aus.

Dies entspräche einem FFO je Aktie von 0,61 bis 0,63 Euro.

Kennzahlen zum 30. Juni 2018

30. Juni 30. Juni

2018 2017

Mietund Pachterlöse 41,3 Mio. 35,8 Mio.

EUR EUR

EBITDA 33,7 Mio. 32,0 Mio.

EUR EUR

Periodenüberschuss vor Abschreibungen 26,1 Mio. 24,7 Mio.

(EBDA) EUR EUR

Periodenergebnis 9,5 Mio. 10,9 Mio.

EUR EUR

davon Ergebnis aus der Veräußerung von 0 EUR 2,6 Mio.

Immobilien EUR

Funds from Operations (FFO) absolut 26,1 Mio. 22,1 Mio.

EUR EUR

Funds from Operations (FFO) je Aktie 0,33 EUR 0,28 EUR

Net Asset Value (NAV) je Aktie 10,00 EUR 9,42 EUR

REIT-Eigenkapitalquote 54,5 % 61,1 %

Loan to Value (LTV) 44,5 % 37,7 %

Über die HAMBORNER REIT AG

Die HAMBORNER REIT AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die heute

ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für

renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als

Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes

substanzstarkes Immobilienportfolio. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden

attraktive Einzelhandelsflächen in zentralen Innenstadtlagen deutscher

Großstädte und Mittelzentren sowie hoch frequentierte Fachmärkte und

profitable Büro- und Ärztehäuser.

Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im

Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre schlanke und transparente

Unternehmensstruktur sowie die besondere Nähe zu den Mietern aus. Die

Gesellschaft ist ein eingetragener Real Estate Investment Trust (REIT) und

profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und

Gewerbesteuer.

Investor- & Public Relations:

Christoph Heitmann

Tel.: +49 (0)203 54405-32

Fax: +49 (0)203 54405-49

E-Mail: c.heitmann@hamborner.de

Web: www.hamborner.de

°