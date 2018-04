DGAP-News: HAMBORNER REIT AG: Erfolgreicher Start ins Jahr 2018 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hamborner REIT":

HAMBORNER REIT AG: Erfolgreicher Start ins Jahr 2018

^

DGAP-News: HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e):

Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

HAMBORNER REIT AG: Erfolgreicher Start ins Jahr 2018

25.04.2018 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung

HAMBORNER REIT AG: Erfolgreicher Start ins Jahr 2018

- Anstieg der Miet- und Pachterlöse um 15,4 Prozent

- FFO-Steigerung um 7,6 Prozent

- Portfoliovolumen über 1,4 Mrd. Euro

- Leerstandsquote bei 1,0 Prozent

Duisburg, 25. April 2018 - Die HAMBORNER REIT AG ist nach dem positiven

Verlauf des Jahres 2017 auch erfolgreich in das Geschäftsjahr 2018 gestartet

und hat ihre Strategie des renditeorientierten Wachstums konsequent

fortgeführt.

Die Miet- und Pachterlöse beliefen sich im ersten Quartal 2018 auf 20,4 Mio.

Euro und lagen damit um 2,7 Mio. Euro bzw. 15,4 Prozent über dem Niveau des

Vorjahresquartals. Die Funds from operations (FFO) sind in den ersten drei

Monaten um 7,6 Prozent auf 11,6 Mio. Euro gestiegen. Der Periodenüberschuss

betrug 3,5 Mio. Euro. Die Gesellschaft konnte weitere Vermietungserfolge

erzielen und infolgedessen die Leerstandsquote im ersten Quartal von 1,4

Prozent auf 1,0 Prozent reduzieren. Die Finanzsituation der Gesellschaft ist

nach wie vor komfortabel. Die REIT-Eigenkapitalquote betrug 57,8 Prozent und

der Loan to Value (LTV) 40,9 Prozent.

Bereits zu Beginn des ersten Quartals sind drei weitere qualitativ

hochwertige Einzelhandelsimmobilien in Köln, Bonn und Düsseldorf in den

Besitz der HAMBORNER übergegangen. Der Kaufvertrag für die Objekte wurde

erst Ende November unterzeichnet. Die Voraussetzungen für die

Besitzübergänge konnten jedoch zügig geschaffen werden, sodass die

Immobilien nun für das gesamte Jahr 2018 zu Mieterträgen und FFO beitragen.

Hauptmieter der drei Immobilien ist EDEKA. Bei einem Kaufpreis von insgesamt

43,7 Mio. Euro liegen die jährlichen Mieteinnahmen bei rund 2,3 Mio. Euro.

Nach den Zugängen zu Jahresbeginn verfügte HAMBORNER zum 31. März 2018 über

ein Portfolio von 77 Immobilien mit einem Verkehrswert von über 1,4 Mrd.

Euro. Der NAV je Aktie lag zum Quartalsende mit 10,27 Euro um 1,2 Prozent

über dem Niveau zum Jahresende 2017 (10,15 Euro).

Im Laufe des ersten Quartals wurde der Kaufvertrag für eine weitere

Immobilie in Darmstadt unterzeichnet. Bei dem Objekt handelt es sich um eine

großflächige Einzelhandelsimmobilie mit einem separaten Büroteil auf einem

Grundstück, das sich in einem etablierten, verkehrstechnisch gut

angebundenen Gewerbegebiet im Bezirk Darmstadt-Nord befindet. Die

Einzelhandelsflächen sind langfristig an REWE vermietet. Zu den Mietern der

Büroflächen gehören unter anderem Herbalife und Alcan Systems. Der Kaufpreis

der Immobilie betrug 42,8 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung noch

durchzuführender Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 1,6 Mio. Euro beträgt

die Bruttoanfangsrendite 5,6 Prozent. Der Akquisitionsprozess konnte

ebenfalls zügig abgeschlossen werden, sodass die Immobilie bereits am 20.

April 2018 in den Besitz der Gesellschaft übergegangen ist.

Für das Gesamtjahr 2018 hält der Vorstand an seiner im Geschäftsbericht 2017

veröffentlichten grundsätzlichen Einschätzung zu den künftigen

Geschäftsaussichten fest. Nach Ablauf des ersten Quartals 2018 geht der

Vorstand nunmehr von einer Steigerung der Miet- und Pachterlöse am oberen

Ende der bislang prognostizierten Spannbreite von 8 bis 10 Prozent aus.

Dabei wird ein prozentualer Anstieg des operativen Ergebnisses (FFO) in

vergleichbarer Größenordnung erwartet.

Am 26. April 2018 findet in Mülheim an der Ruhr die ordentliche

Hauptversammlung der Gesellschaft statt. Den Aktionären wird für das

vergangene Geschäftsjahr 2017 eine um 2 Cent erhöhte Dividende von 45 Cent

je Aktie vorgeschlagen, die am 2. Mai 2018 zur Auszahlung kommen soll. Unter

Berücksichtigung des Aktienkurses zum 31. März 2018, entspräche dies einer

Dividendenrendite in Höhe von 4,8 Prozent.

Kennzahlen zum 31. März 2018

31.03.2018 31.03.2017

Miet- und Pachterlöse 20,4 Mio. EUR 17,6 Mio. EUR

Betriebsergebnis 7,2 Mio. EUR 7,7 Mio. EUR

Periodenergebnis 3,5 Mio. EUR 4,4 Mio. EUR

Funds from Operations (FFO) 11,6 Mio. EUR 10,8 Mio. EUR

Funds from Operations (FFO) je Aktie 0,15 EUR 0,14 EUR

31.03.2018 31.12.2017

REIT EK-Quote 57,8 % 59,0 %

Loan to Value (LTV) 40,9 % 39,6 %

Net Asset Value (NAV) je Aktie 10,27 EUR 10,15 EUR

Über die HAMBORNER REIT AG

Die HAMBORNER REIT AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die heute

ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für

renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als

Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes

substanzstarkes Immobilienportfolio. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden

attraktive Einzelhandelsflächen in zentralen Innenstadtlagen deutscher

Großstädte und Mittelzentren sowie hoch frequentierte Fachmärkte und

profitable Büro- und Ärztehäuser.

Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im

Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre schlanke und transparente

Unternehmensstruktur sowie die besondere Nähe zu den Mietern aus. Die

Gesellschaft ist ein eingetragener Real Estate Investment Trust (REIT) und

profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und

Gewerbesteuer.

Investor- & Public Relations:

Christoph Heitmann

Tel.: +49 (0)203 54405-32

Fax: +49 (0)203 54405-49

E-Mail: c.heitmann@hamborner.de

Web: www.hamborner.de

---------------------------------------------------------------------------

25.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HAMBORNER REIT AG

Goethestraße 45

47166 Duisburg

Deutschland

Telefon: 0203/54405-0

Fax: 0203/54405-49

E-Mail: info@hamborner.de

Internet: www.hamborner.de

ISIN: DE0006013006

WKN: 601300

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, SIX

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

678445 25.04.2018

°