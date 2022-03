DGAP-News: Gym Aesthetics startet Gymetaverse und kündigt den ersten Avatar ,Ares' des NFT-Projekts Gym A X Dustland Runner in The Sandbox an (deutsch)

Gym Aesthetics startet Gymetaverse und kündigt den ersten Avatar ,Ares' des NFT-Projekts Gym A X Dustland Runner in The Sandbox an

Gym Aesthetics startet Gymetaverse und kündigt den ersten Avatar ,Ares' des

NFT-Projekts Gym A X Dustland Runner in The Sandbox an

02.03.2022

Gym Aesthetics startet Gymetaverse und kündigt den ersten Avatar ,Ares' des

NFT-Projekts Gym A X Dustland Runner in The Sandbox an

Brückenschlag zwischen Fitness und dem Metaverse für Fitnessbegeisterte

weltweit

STUTTGART (DEUTSCHLAND) - Media OutReach - 2 März 2022 - Während sich das

Metaverse in der Gesellschaft weiterentwickelt, kämpfen verschiedene

Branchen darum, an einer der größten Bewegungen, die die Welt jemals gesehen

hat, teilzunehmen. NFTs (Non-Fungible Tokens) werden bald die aktuellen

Vermögenswerte wie Konzert- oder Sportkarten verdrängen und eine neue Ära

der Innovation und Exklusivität einleiten. Gym Aesthetics will eine Brücke

zwischen der Fitness-Community und dem Metaverse schlagen und freut sich,

die Entwicklung von Gymetaverse und seine Partnerschaft mit OliveX zum Start

der Gym A X Dustland Runner NFT-Avatarserie auf Sandbox ankündigen und den

Nutzern den Zugang zu The Dustland Runner gewähren zu können. OliveX, eine

Tochtergesellschaft von Animoca Brands Corporation Limited ("Animoca

Brands"), hat eine Lizenzvereinbarung mit Marvel Entertainment zur

Entwicklung von digitalem Fitness-Content getroffen.

Das dynamische deutsche Unternehmen für modische Fitness-Bekleidung startet

die exklusive NTF-Serie zur Ergänzung des Mobilspiels von OliveX, um die

täglichen Erfahrungen über die physischen und zeitlichen Grenzen hinaus zu

erweitern. Gymetaverse stellt eine nahtlose Integration des Konzepts von

Fitness Metaverse dar, um Fitnessbegeisterten eine neue Erfahrung zu bieten.

Im aktuellen gesellschaftlichen Umfeld, in dem die persönliche Fitness

eingeschränkt ist, sprengt Gymetaverse die Grenzen des traditionellen

Fitnessstudios oder -centers. Die Nutzer können ihre Fitnessziele an jedem

Ort durch virtuelle Workouts erreichen, einschließlich attraktiverer

Fitnessaktivitäten und einer immersiven Gamifizierung der Fitness in einem

digitalen Umfeld, um die wildesten Träume wahrzumachen.

Die von Gym Aesthetics und OliveX entwickelte Gym A X Dustland Runner NFT

Avatar-Serie ist eine Sammlung von 10.000 spielbaren NFT-Avataren für The

Sandbox, jeder mit einer einzigartigen Funktionalität, die über die einfache

Standard-NFT hinausgeht. Als führendes NFT-Projekt bei der Zusammenarbeit

mit OliveX führt die Kollektion Gym A X Dustland Runner ihren ersten

NFT-Avatar Ares ein; einer der führenden Charaktere im Club. Ares ist ein

Amateurboxer des Gym A X Dustland Runner, der Berufsboxer werden möchte.

Ares, der seine Familie im Krieg verloren hat und als Waise aufgewachsen

ist, ist ein introvertierter Mensch, der sich allein auf das Boxen verlässt,

um seine innere Stärke zu finden. Um weitere Informationen und weitere

Ankündigungen zu erhalten, besuchen Sie Gymetaverse und den offiziellen

Discord-Server von Gym A X Dustland Runner: https://discord.io/gymetaverse .

Zusätzlich zum exklusiven Zugang zu The Sandbox können die NFT-Inhaber von

Gym A X Dustland Runner auch Zugang zum mobilen Fitness-Spiel von OliveX,

The Dustland Runner, erhalten. The Dustland Runner ist das weltweit erste

Move-To-Earn Audio-Fitness-Spiel, das mit $DOSE-Tokens funktioniert.

Spieler, die ihr Wallet mit der Dustland Website ( www.thedustland.com)

verknüpfen, haben Anspruch auf die erste "Kettlemine NFT", die nach der

ersten Siedlung in Dustland benannt ist, was für alle mit einer gültigen

MetaMask-Wallet zugänglich ist.

Offizieller Discord Server von Dustland Runner:

https://discord.gg/775hMGpCaV

Über Gym Aesthetics

Gym Aesthetics ist eine modische und dynamische deutsche

Fitness-Bekleidungsmarke, die sowohl die ästhetischen als auch die

funktionalen Bedürfnisse ihrer Kunden weltweit anspricht. Das 2013

gegründete Gym Aesthetics wurde von zwei Bosch-Ingenieuren, Phil und Aleks,

die in der Automobilbranche tätig sind, sowie von zwei professionellen

Youtubern und Sportlern, Karl und Ralf, ins Leben gerufen. Der auffallende,

breite Stringer und die kurzen, eng am Oberschenkel anliegenden Shorts

verbreiteten sich mit einem enormen Erfolg in der deutschen

Bodybuilding-Community und erreichten bald Kultstatus. Als eine asiatische

Fondgesellschaft 2017 das Potenzial des Unternehmens erkannte und in die

deutsche Marke investierte, begann ein neues Kapitel. Ziel dieser

Investition war die weitere Stärkung des Markenimages, die Erweiterung der

Produktpalette und die Vergrößerung des weltweiten Marktanteils.

Über OliveX (BVI) und $DOSE

OliveX (BVI) Limited baut ein Fitness-Metaverse, bei dem die Gamer zuhause,

im Fitness-Studio oder im Freien ein Workout durchführen können, um

Belohnungen im Spiel zu erhalten. Diese Erlebnisse werden mit $DOSE-Tokens

verbunden, die als Belohnung in einer Erfahrung erhalten und in einer

anderen ausgegeben werden können.

Website von Gym Aesthetics: www.gymaesthetics.com/de

#GymAesthetics

Für weitere Informationen oder Presseanfragen setzen Sie bitte in Verbindung

mit:

Ellen Dang

E-Commerce Executive

Für Anfragen: ellen@gymaesthetics.com

