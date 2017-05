DGAP-News: GxP German Properties startet erfolgreich in das Geschäftsjahr 2017 (deutsch)

GxP German Properties startet erfolgreich in das Geschäftsjahr 2017

GxP German Properties startet erfolgreich in das Geschäftsjahr 2017

Berlin, den 31. Mai 2017 - Die GxP German Properties (ISIN: DE000A1YCNN8, WKN: A1YCNN) ist mit den abgeschlossenen Zukäufen und Erfolgen im Asset Management erfolgreich in das Geschäftsjahr gestartet.

Q1 2017 Finanzkennzahlen bestätigen Guidance

- Mieteinnahmen im ersten Quartal 2017: 1,7 Mio. Euro

- Auf Basis der Nettokaltmieten des Monats März (624.909,13 EUR) erwirtschaftet das Portfolio jährliche Mieteinnahmen von rund 7,5 Mio. Euro, was der zuvor gegebenen Guidance entspricht.

- Die annualisierte Bruttorendite des Portfolios betrug zum Quartalsende 7,1 % Prozent.

- Das Unternehmen bestätigt die FFO Guidance von 3,5 Mio. EUR für das Jahr 2017.

- Der NAV je Aktie wurde zum Jahresende 2016 bereits inklusive der Akquisition in Dresden bei 1,11 EUR je Aktie und 0,61 EUR je Aktie exklusive Goodwill vermeldet und bleibt unverändert.

- Durch den Ankauf der Immobilien in Dresden und der planmäßigen Tilgung von Darlehen hat sich der Cashbestand des Unternehmens verringert und liegt per 31.3.2017 bei 8,0 Mio. EUR.

- Der Verschuldungsgrad (Loan to value) liegt zum 31.3.2017 bei 65,9 %.

Erfolgreicher Ausbau des Immobilienportfolios

Anfang Februar hat die Gesellschaft den Ankauf eines Objekts, bestehend aus zwei Büroimmobilien, in zentraler Lage der sächsischen Landeshauptstadt Dresden erfolgreich abgeschlossen. Die beiden Büroimmobilien verfügen zusammen über eine vermietbare Fläche von rund 14.600 Quadratmetern und haben einen Gesamtwert von rund 17,8 Mio. Euro.

Operativ erfolgreiches erstes Quartal 2017 Die Mietfläche wurde zum Ende des Quartals mit dem Closing des Objekts Dresden auf 79.652 Quadratmeter gesteigert (31. Dezember 2016: 65.103 Quadratmeter). Gleichzeitig wurde der Leerstand auf 15,1 % reduziert (31. Dezember 2016: 15,4 %). Die Nettokaltmieten pro Quadratmeter liegen derzeit bei durchschnittlich 9,28 Euro.

Für das GxP-Bestandsportfolio in den Städten Hannover, Mannheim und Dresden wurden zu Beginn des ersten Quartals Neuvermietungen von etwa 2.500 Quadratmetern vereinbart.

- Hannover: Neuvermietung von 1.142 Quadratmeter auf zehn Jahre und Vertragsverlängerung über 524 Quadratmeter um 5 Jahre

- Mannheim: Neuvermietung von 600 Quadratmeter auf fünf Jahre.

- Dresden: Vertragserweiterung mit bestehendem Mieter um knapp 250 Quadratmeter auf fünf Jahre.

Mit den Vermietungserfolgen wurde die durchschnittliche gewichtete Mietrestlaufzeit (WAULT) auf 3,32 Jahre gesteigert (31. Dezember 2016: 2,9 Jahre).

GxP German Properties AG

Die GxP German Properties mit Sitz in Berlin konzentriert sich auf die Akquisition, die Bestandhaltung und das Asset Management von Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Deutschland. Der Investitionsfokus umfasst attraktive Gewerbeimmobilien in den Segmenten "Core+" und "Value add" in Metropolregionen sowie ausgewählten mittelgroßen deutschen Städten. Die Gesellschaft verfolgt die Strategie, durch aktives Bestandsmanagement deutliche Wertsteigerungspotentiale zu heben und gleichzeitig nachhaltige Mieterträge zu sichern. Sie greift hierfür auf ihre langjährige Erfahrung am Immobilienmarkt und ein umfangreiches Netzwerk zurück.

Die Website der Gesellschaft ist unter der Adresse: www.gxpag.com zu erreichen.

Kontakte:

GxP German Properties AG Kirchhoff Consult AG Europa Center 19. OG Borselstraße 20 Tauentzienstr. 9 22765 Hamburg D-10789 Berlin TEL: +49 (0)40 609 186 65 TEL: +49 (0)30 886 267 40 FAX: +49 (0)40 609 186 60 FAX: +49 (0)30 886 267 411 E-MAIL: [1]gxp@kirchhoff.de E-MAIL: [1]info@gxpag.com

