DGAP-News: GxP German Properties AG: Veränderungen im Aufsichtsrat und Aufsichtsratsvorsitz (deutsch)

GxP German Properties AG: Veränderungen im Aufsichtsrat und Aufsichtsratsvorsitz

GxP German Properties AG: Veränderungen im Aufsichtsrat und

Aufsichtsratsvorsitz

20.06.2018 / 07:39

Für den Aufsichtsrat der GxP German Properties AG (ISIN: DE000A2E4L00; WKN:

A2E4L0) wurde vom Amtsgericht in Frankfurt am Main ein neues Mitglied

bestellt. In das Gremium zieht Herr Franz-Josef Schmitz ein. Herr Schmitz

ist unter anderem Geschäftsführer (COO) der Aggregate Management GmbH in

Berlin sowie Geschäftsführer der Pebble Investment GmbH in Berlin. Zuvor

hatte Herr Norbert Kickum sein Aufsichtsratsmandat aus wichtigen

persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung am 31. Mai 2018 niederlegt.

Der Aufsichtsrat hat Herrn Prof. Dr. Martin Meißner zu seinem Vorsitzenden

gewählt. Als sein Stellvertreter fungiert Herr Franz-Josef Schmitz.

IR-Kontakt:

GxP German Properties AG

Tauentzienstraße 9

10789 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 263 914 10

Fax: +49 (0)30 263 914 499

E-Mail: info@gxpag.com

Über die GxP German Properties AG

Die GxP German Properties AG mit Sitz in Berlin konzentriert sich auf die

Akquisition, die Bestandhaltung und das Asset Management von Büro- und

Einzelhandelsimmo-

bilien in Deutschland. Der Investitionsfokus umfasst attraktive

Gewerbeimmobilien in den Segmenten "Core+" und "Value add" in

Metropolregionen sowie ausgewählten mittelgroßen deutschen Städten. Die

Gesellschaft verfolgt die Strategie, durch aktives Bestandsmanagement

deutliche Wertsteigerungspotentiale zu heben und gleichzeitig nachhaltige

Mieterträge zu sichern. Sie greift hierfür auf ihre langjährige Erfahrung am

Immobilienmarkt und ein umfangreiches Netzwerk zurück.

Die Website der Gesellschaft ist unter der Adresse: www.gxpag.com zu

erreichen.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: GxP German Properties AG

Tauentzienstraße 9

10789 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 263 91 44 10

Fax: +49 (0)30 263 91 44 99

E-Mail: info@gxpag.com

Internet: http://gxpag.com/

ISIN: DE000A2E4L00

WKN: A2E4L0

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board),

Hamburg, München, Stuttgart

