DGAP-News: GxP German Properties AG: GxP German Properties erzielt zwei Vermietungserfolge in Erfurt (deutsch)

GxP German Properties AG: GxP German Properties erzielt zwei Vermietungserfolge in Erfurt

DGAP-News: GxP German Properties AG / Schlagwort(e): Immobilien

GxP German Properties AG: GxP German Properties erzielt zwei

Vermietungserfolge in Erfurt

25.06.2018 / 07:30

GxP German Properties erzielt zwei Vermietungserfolge in Erfurt

- Neuvermietung von ca. 5.780 qm Bürofläche

- Mietvertragsverlängerung für weitere ca. 2.040 qm

Berlin, 25. Juni 2018 - Die GxP German Properties AG (ISIN: DE000A1YCNN8,

WKN: A1YCNN) hat zwei Vermietungserfolge in einem Bürogebäude in Erfurt

erzielt. Zum einen wurde ein neuer Mietvertrag über insgesamt rund 5.780

Quadratmeter Bürofläche mit einer Laufzeit von sechs Jahren abgeschlossen.

Zum anderen konnte ein bestehender Mietvertrag über insgesamt rund 2.040

Quadratmeter Bürofläche um weitere zwei Jahre verlängert werden.

Die beiden Verträge repräsentieren ein jährliches Nettomietvolumen von rund

647.000 Euro. Aufgrund der erzielten Vermietungserfolge erhöhen sich die

annualisierten Mieteinnahmen bei diesem Objekt auf nunmehr 2,34 Millionen

Euro p. a.

Der Vermietungsstand des Gebäudes verbesserte sich durch den neu

abgeschlossenen Mietvertrag auf 86,7 Prozent. Die gewichtete

durchschnittliche Restlaufzeit aller Mietverträge in diesem Objekt (WALT),

die zum 30. April 2018 noch bei 1,4 Jahren gelegen hatte, erhöhte sich auf

3,0 Jahre. Das Bürogebäude war im November 2016 von institutionellen

Investoren gemeinsam mit GxP erworben worden und wird von der GxP als

Drittmandat betreut. Das Bürogebäude befindet sich am Europaplatz 1-7.

Pressekontakt:

RUECKERCONSULT GmbH

Peter Dietze-Felberg

Wallstr. 16

D-10179 Berlin

TEL: +49 (0)30 28 44 987 62

E-MAIL: gxp@rueckerconsult.de

Investor Relations:

GxP German Properties AG

Europa Center 9. OG

Tauentzienstr. 9

D-10789 Berlin

TEL: +49 (0)30 886 267 40

FAX: +49 (0)30 886 267 411

E-MAIL: info@gxpag.com

Über die GxP German Properties AG

Die GxP German Properties AG mit Sitz in Berlin konzentriert sich auf die

Akquisition, die Bestandhaltung und das Asset Management von Büro- und

Einzelhandelsimmo-

bilien in Deutschland. Der Investitionsfokus umfasst attraktive

Gewerbeimmobilien in den Segmenten "Core+" und "Value add" in

Metropolregionen sowie ausgewählten mittelgroßen deutschen Städten. Die

Gesellschaft verfolgt die Strategie, durch aktives Bestandsmanagement

deutliche Wertsteigerungspotentiale zu heben und gleichzeitig nachhaltige

Mieterträge zu sichern. Sie greift hierfür auf ihre langjährige Erfahrung am

Immobilienmarkt und ein umfangreiches Netzwerk zurück.

Die Website der Gesellschaft ist unter der Adresse: www.gxpag.com zu

erreichen.

