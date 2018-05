DGAP-News: GxP German Properties AG: GxP German Properties erreicht 2017 deutliches Wachstum (deutsch)

GxP German Properties AG: GxP German Properties erreicht 2017 deutliches Wachstum

^

DGAP-News: GxP German Properties AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

GxP German Properties AG: GxP German Properties erreicht 2017 deutliches

Wachstum

02.05.2018 / 07:27

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

* Nettovermögenswert (NAV) je Aktie steigt auf 6,12 Euro

* Gesamtwert des Immobilienportfolios (GAV) erhöht sich um 76,8 Mio. Euro

auf 165,3 Mio. Euro

* Ergebnis nach Steuern erhöhte sich von 9,4 Mio. Euro auf 15,5 Mio. Euro

Berlin, 2. Mai 2018 - Die GxP German Properties AG (ISIN: DE000A1YCNN8, WKN:

A1YCNN) ist im Geschäftsjahr 2017 deutlich gewachsen und hat bei ihren

Ergebniskennzahlen signifikante Steigerungen erzielt. Das geht aus dem heute

veröffentlichten freiwilligen und erstmalig aufgestellten IFRS

Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017 hervor. Der Geschäftsbericht

steht ab sofort auf der Website der Gesellschaft zum Download zur Verfügung.

Verbesserungen der Portfoliokennzahlen durch Wachstum und aktives Asset

Management

Das Immobilienportfolio vergrößerte sich bis zum Ende des Berichtszeitraumes

durch vier Neuerwerbungen auf nunmehr insgesamt zwölf renditestarke

Gewerbeimmobilien mit einer Gesamtfläche von 106.700 Quadratmetern (Vorjahr:

acht Immobilien bzw. 65.095 Quadratmeter). Damit wurde das Ziel eines

deutlichen Ausbaus des Immobilienbestandes im Berichtsjahr erreicht.

Insgesamt wurden 18 neue Mietverträge über eine Fläche von 14.500

Quadratmetern abgeschlossen. Die durchschnittliche Leerstandsrate ging zum

Berichtsstichtag um 229 Basispunkte auf 13,15 Prozent zurück (Vorjahr: 15,4

Prozent), während sich die gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge im

Portfolio (WAULT) von 2,89 auf 3,67 Jahre erhöhte.

Die von der Gesellschaft gehaltenen Immobilien verteilen sich auf elf

Standorte innerhalb Deutschlands und repräsentieren einen Gesamtwert (GAV)

von 165,3 Mio. Euro (Vorjahr: 88,5 Mio. Euro) und einen NAV von 64,8 Mio.

Euro (Vorjahr: 38,5 Mio. Euro). Der NAV je Aktie erreicht 6,12 Euro

(Vorjahr: 3,64 Euro*). Die Bruttorendite des Immobilienportfolios lag bei

6,32 Prozent.

Deutliche Ergebnissteigerung und solide Finanzlage

Die Umsatzerlöse beliefen sich im Geschäftsjahr 2017 auf insgesamt 13,0 Mio.

Euro, wovon der überwiegende Teil mit 9,7 Mio. Euro auf erzielte Mieterlöse

entfiel. Weitere 3,1 Mio. Euro entfielen auf Erlöse aus der Veräußerung von

nicht mehr strategiekonformen Immobilien, während 0,2 Mio. Euro an

Umsatzerlösen durch erbrachte Dienstleistungen im Bereich des Asset

Managements generiert wurden. Im vorangegangenen Geschäftsjahr hatten die

Umsatzerlöse insgesamt 57,6 Mio. Euro betragen, wovon 54,6 Mio. Euro auf

Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien entfallen waren.

Die Wertsteigerungen des Immobilienportfolios beliefen sich im Berichtsjahr

auf 19,3 Mio. Euro und fielen damit deutlich höher aus als im Vorjahr (14,2

Mio. Euro). Sie betrafen sowohl die 2017 neu erworbenen Immobilien als auch

Bestandsimmobilien, bei denen im Rahmen des Asset Managements wertsteigernde

Maßnahmen umgesetzt worden sind. Das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich von

9,4 Mio. Euro auf 15,5 Mio. Euro.

Die finanzielle Situation der Gesellschaft konnte weiter stabilisiert

werden. Der Verschuldungsgrad (Loan-to-value bzw. LTV) lag zum Jahresende

bei 59,0 Prozent (Vorjahr: 58,8 Prozent), und die Eigenkapitalquote

verbesserte sich um 180 Basispunkte auf 35,5 Prozent (Vorjahr: 33,7

Prozent).

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit lag im Berichtszeitraum

bei 5,8 Mio. Euro (Vorjahr: -17,0 mio. Euro).

Weiteres Portfoliowachstum und Verbesserung der Portfoliokennzahlen für 2018

geplant

Für das laufende Geschäftsjahr 2018 strebt die GxP German Properties AG ein

weiteres Portfoliowachstum sowie eine erneute Verbesserung der

Portfoliokennzahlen an. Boris Tramm, CEO der Gesellschaft: "Auch 2018 wollen

wir das Potenzial der unterschiedlichen Immobilienmärkte nutzen, um unseren

Immobilienbestand durch den Zukauf von Objekten zu ergänzen, die unsere

Qualitäts- und Renditeanforderungen erfüllen. Zugleich werden wir unseren

vorhandenen Bestand weiter optimieren, um die Ertragsbasis der Gesellschaft

kontinuierlich zu verbreitern und die Basis für langfristige

Wertsteigerungen zu schaffen."

Kennzahlen im Überblick:

Bilanzkennzahlen: 31.12.2017 31.12.2016

(IFRS-Konzernabschluss)

Millionen Euro Millionen Euro

NAV 64,8 38,5

NAV je Aktie (in Euro) * 6,12 3,64

Bilanzsumme 176,1 110,6

Eigenkapital 62,5 37,3

Nettofinanzschulden 97,6 52,0

Loan to value (in Prozent) 59,0 58,8

* Der Vorjahresvergleich des NAV je Aktie wird von einer deutlichen Änderung

der Aktienanzahl verzerrt. Das Grundkapital der Gesellschaft hat sich vom

31. Dezember 2016 zum 31. Dezember 2017 - insbesondere aufgrund einer

Aktienzusammenlegung im Verhältnis von 8:1 - auf 10,6 Mio. Aktien deutlich

reduziert (31. Dezember 2016: 69,3 Mio. Aktien). Für die Berechnung des NAV

je Aktie wurde an beiden Stichtagen die Aktienanzahl vom 31. Dezember 2017

zugrunde gelegt.

Portfoliokennzahlen: 31.12.2017 31.12.2016

Anzahl der Objekte 12 8

Gesamtfläche (in qm) 106.700 65.103

Leerstandsrate (in Prozent) 13,15 15,44

WAULT (in Jahren) 3,67 2,89

Pressekontakt:

RUECKERCONSULT GmbH

Peter Dietze-Felberg

Wallstr. 16

D-10179 Berlin

TEL: +49 (0)30 28 44 987 62

E-MAIL: gxp@rueckerconsult.de

Investor Relations:

GxP German Properties AG

Europa Center 9. OG

Tauentzienstr. 9

D-10789 Berlin

TEL: +49 (0)30 886 267 40

FAX: +49 (0)30 886 267 411

E-MAIL: info@gxpag.com

Über die GxP German Properties AG

Die GxP German Properties AG mit Sitz in Berlin konzentriert sich auf die

Akquisition, die Bestandhaltung und das Asset Management von Büro- und

Einzelhandelsimmobilien in Deutschland. Der Investitionsfokus umfasst

attraktive Gewerbeimmobilien in den Segmenten "Core+" und "Value add" in

Metropolregionen sowie ausgewählten mittelgroßen deutschen Städten. Die

Gesellschaft verfolgt die Strategie, durch aktives Bestandsmanagement

deutliche Wertsteigerungspotentiale zu heben und gleichzeitig nachhaltige

Mieterträge zu sichern. Sie greift hierfür auf ihre langjährige Erfahrung am

Immobilienmarkt und ein umfangreiches Netzwerk zurück.

Die Website der Gesellschaft ist unter der Adresse: www.gxpag.com zu

erreichen.

---------------------------------------------------------------------------

02.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: GxP German Properties AG

Tauentzienstraße 9

10789 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 263 91 44 10

Fax: +49 (0)30 263 91 44 99

E-Mail: info@gxpag.com

Internet: http://gxpag.com/

ISIN: DE000A2E4L00

WKN: A2E4L0

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board),

Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

681269 02.05.2018

°