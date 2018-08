DGAP-News: GxP German Properties AG: Dr. Markus Beermann ist neuer Vorsitzender des Aufsichtsrates der GxP German Properties AG (deutsch)

GxP German Properties AG: Dr. Markus Beermann ist neuer Vorsitzender des Aufsichtsrates der GxP German Properties AG

^

DGAP-News: GxP German Properties AG / Schlagwort(e):

Hauptversammlung/Personalie

GxP German Properties AG: Dr. Markus Beermann ist neuer Vorsitzender des

Aufsichtsrates der GxP German Properties AG

23.08.2018 / 20:22

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

- Amir Sagy wird stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates

- Dank an die scheidenden Aufsichtsratsmitglieder Franz-Josef Schmitz und

Andreas Steyer

Berlin, 23. August 2018 - Die ordentliche Hauptversammlung der GxP German

Properties AG (ISIN: DE000A1YCNN8, WKN: A1YCNN) hat heute in Berlin einen

neuen Aufsichtsrat gewählt. Dieser setzt sich künftig aus Dr. Markus

Beermann, Vechta, Prof. Dr. Martin Meißner, Frankfurt, und Amir Sagy, Haifa,

zusammen.

Herr Dr. Beermann und Herr Sagy wurden als Vertreter des neuen

Hauptaktionärs in den Aufsichtsrat gewählt, nachdem Franz-Josef Schmitz und

Andreas Steyer nicht erneut kandidiert hatten. Herr Prof. Meißner hatte dem

Gremium bereits in der vorherigen Wahlperiode angehört.

Unmittelbar nach dem Ende der Hauptversammlung trat der neu gewählte

Aufsichtsrat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Dabei wurden Dr.

Markus Beermann zum Vorsitzenden und Amir Sagy zum Stellvertretenden

Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt. Aufsichtsrat und Vorstand der GxP

German Properties AG dankten Franz-Josef Schmitz und Andreas Steyer für ihre

Tätigkeit als Aufsichtsräte in der vorangegangenen Amtsperiode.

Pressekontakt:

RUECKERCONSULT GmbH

Peter Dietze-Felberg

Wallstr. 16

D-10179 Berlin

TEL: +49 (0)30 28 44 987 62

E-MAIL: gxp@rueckerconsult.de

Investor Relations:

GxP German Properties AG

Europa Center 9. OG

Tauentzienstr. 9

D-10789 Berlin

TEL: +49 (0)30 886 267 40

FAX: +49 (0)30 886 267 411

E-MAIL: info@gxpag.com

Über die GxP German Properties AG

Die GxP German Properties AG mit Sitz in Berlin konzentriert sich auf die

Akquisition, die Bestandhaltung und das Asset Management von Büro- und

Einzelhandelsimmo-

bilien in Deutschland. Der Investitionsfokus umfasst attraktive

Gewerbeimmobilien in den Segmenten "Core+" und "Value add" in

Metropolregionen sowie ausgewählten mittelgroßen deutschen Städten. Die

Gesellschaft verfolgt die Strategie, durch aktives Asset Management

deutliche Wertsteigerungspotentiale zu realisieren und gleichzeitig

nachhaltige Mieterträge zu sichern.

Die Website der Gesellschaft ist unter der Adresse: www.gxpag.com zu

erreichen.

---------------------------------------------------------------------------

23.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: GxP German Properties AG

Tauentzienstraße 9

10789 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 263 91 44 10

Fax: +49 (0)30 263 91 44 99

E-Mail: info@gxpag.com

Internet: http://gxpag.com/

ISIN: DE000A2E4L00

WKN: A2E4L0

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board),

Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

717069 23.08.2018

°