DGAP-News: Großes Interesse am ersten Hamburger Investorentag (deutsch)

Großes Interesse am ersten Hamburger Investorentag

27.08.2018 / 15:31

Auf dem ersten Hamburger Investorentag (HIT) der Montega AG kamen am

vergangenen Donnerstag mehr als 50 Investoren, Presse- und

Unternehmensvertreter zusammen. Mit cyan, HolidayCheck, MS Industrie,

Nynomic, Ringmetall, Schweizer Electronic, SMT Scharf und Vita 34 hatte das

Hamburger Researchhaus die Vorstände von acht hochattraktiven Unternehmen

eingeladen, um vor ausgewählten Small- und MidCap-Investoren zu referieren.

Den Teilnehmern bot sich über den gesamten Tag hinweg ein volles Programm

bestehend aus Gruppenpräsentationen und 1on1-Gesprächen, die angesichts der

hohen Nachfrage neben dem Businessclub Hanse Lounge zum Teil auch in den

nahegelegenen Räumlichkeiten von Montega stattfanden. Beim anschließenden

Get Together nutzten die Marktteilnehmer zudem bis in den Abend hinein die

Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu pflegen.

Patrick Speck, Vorstand der Montega AG, zieht folgendes Fazit der

Veranstaltung: "Die rege Teilnahme und das ausnahmslos positive Feedback der

Emittenten und Investoren zum ersten HIT freut uns sehr. Zugleich ist dies

für uns eine große Motivation, den von Montega eingeschlagenen Weg als

Vermittler attraktiver Equity Stories und Ideenschmiede für institutionelle

Investoren konsequent weiterzuverfolgen."

Der nächste Hamburger Investorentag wird Anfang 2019 stattfinden.

Über Montega

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit

klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst

Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch

erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als

ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert

sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung

von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig

orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär

aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega

zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde

Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen

Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Presse- und Investorenkontakt:

Montega AG

Patrick Speck

Schauenburgerstraße 10

20095 Hamburg

Tel.: 040/ 41111 3770

Mail: p.speck@montega.de

