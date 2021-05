DGAP-News: Greenwater Capital GmbH: Greenwater Capital GmbH schließt erstes Quartal 2021 mit Zukäufen im Wert von über 42 Mio. Euro erfolgreich ab (deutsch)

Greenwater Capital GmbH: Greenwater Capital GmbH schließt erstes Quartal 2021 mit Zukäufen im Wert von über 42 Mio.



20. Mai 2021, Frankfurt am Main - Die Greenwater Capital GmbH, ein

Immobilieninvestor und Asset Manager mit Fokus auf Wohnimmobilien mit

Wertsteigerungspotenzial, hat im ersten Quartal 2021 Zukäufe im Wert von

über 42 Mio. Euro getätigt. Für den Rhein-Main Wohnfonds wurden

Wohnimmobilien im Wert von 15 Mio. Euro erworben. Dabei hat Greenwater

Capital Mehrfamilienhäuser in Frankfurt am Main, Ginsheim-Gustavsburg und in

Wiesbaden gekauft.

Durch aktives Asset Management sollen die bei den Objekten ermittelten

Wertpotenziale sukzessive gehoben werden. Insgesamt beläuft sich das

Portfolio des Rhein-Main Wohnfonds nun auf 12 Objekte. Greenwater Capital

hat den Rhein-Main Wohnfonds mit einem Zielvolumen von bis zu 200 Mio. Euro

als offenen Spezial-AIF gemeinsam mit der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück

initiiert.

Für rd. 27 Mio. Euro hat Greenwater Capital Immobilien für weitere Anleger

erworben.

Zudem wurden Objekte in den eigenen Bestand übernommen. Der Gesamtbestand

der von Greenwater Capital verwalteten Assets beläuft sich zum Ende des 1.

Quartals 2021 auf über 250 Mio. Euro.

Adalbert Pokorski, Gründer und Geschäftsführer der Greenwater Capital GmbH:

"Wir haben im

1. Quartal 2021 unser Portfolio mit hochwertigen Immobilien deutlich

aufgestockt. Wohnimmobilien bleiben nach unserer Einschätzung auch in

Zukunft attraktiv und werden weiter eine hohe Nachfrage durch Investoren

erfahren. Durch unseren hervorragenden Marktzugang zu Objekten sehen wir

aktuelle weitere attraktive Erwerbsmöglichkeiten im Rhein-Main-Gebiet für

die von uns betreuten Mandate."

Über Greenwater Capital

Die Greenwater Capital GmbH ("Greenwater") ist ein Immobilieninvestor und

Asset-Manager, der auf Wohnimmobilien mit Wertsteigerungspotenzial

ausgerichtet ist. Greenwater deckt die gesamte Wertschöpfungskette, vom

Ankauf über das Asset Management bis zum Verkauf, durch eigene Mitarbeiter

ab und kann so überdurchschnittliche Renditen erzielen. Dabei verfolgt

Greenwater einen unternehmerischen Ansatz und investiert auf eigene Rechnung

und agiert als Asset Manager für institutionelle Investoren. Zudem wurden

bereits zwei Fonds für Wohnimmobilien aufgelegt. Der Fokus liegt stets auf

der langfristigen Wertsteigerung durch dezentrales und aktives Management

der Immobilien. Seit der Gründung in 2010 hat sich Greenwater dynamisch

entwickelt und betreut heute Immobilien im Wert von über 250 Mio. Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter www.Greenwater-Capital.de.

