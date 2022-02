DGAP-News: Green City Konzerngesellschaften beantragen Insolvenz in Eigenverwaltung (deutsch)

Green City Konzerngesellschaften beantragen Insolvenz in Eigenverwaltung

Green City Konzerngesellschaften beantragen Insolvenz in Eigenverwaltung

16.02.2022 / 08:36

München, 16.02.2022 - Die Green City-Konzerngesellschaften Green City Energy

Kraftwerkspark II GmbH & Co. KG, Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH &

Co. KG sowie Green City Solarimpuls I GmbH & Co. KG haben gestern in

Ad-hoc-Meldungen veröffentlicht, dass sie aufgrund von drohender

Zahlungsunfähigkeit beim Amtsgericht München jeweils einen Antrag auf

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung stellen werden.

Ursächlich für die Insolvenzanträge ist, dass die Gesellschaften Zins- und

Rückzahlungsverpflichtungen voraussichtlich nicht vollständig werden

nachkommen können. Im Rahmen von Eigenverwaltungsverfahren sollen die drei

Gesellschaften nun saniert werden. Das Gericht wird zeitnah über die

Insolvenzanträge der Gesellschaften entscheiden und bei Zustimmung einen

vorläufigen Sachwalter bestellen.

Die drei Konzerngesellschaften der Green City AG wurden zum Zweck der

Finanzierung von Erneuerbaren-Energien-Anlagen gegründet und haben Namens-

sowie börsennotierte Inhaberschuldverschreibungen mit einem Gesamtvolumen

von rund 115 Mio. Euro emittiert. Die Gesellschaften hatten den Kapitalmarkt

in Ad-hoc-Mitteilungen bereits am 17. Dezember 2021 und am 24. Januar 2022

darüber informiert, dass sie sich in einer finanziellen Krise befinden und

ihr Bestand in Frage gestellt ist.

Von der Insolvenz betroffen sind folgende Schuldverschreibungen:

* Green City Energy Kraftwerkspark II GmbH & Co. KG: Tranche A (ISIN

DE000A161MQ1/WKN A161MQ) sowie Tranchen B (ISIN DE000A161MR9/WKN A161MR

sowie ISIN DE000A14KH45/WKN A14KH4) sowie die

Namensschuldverschreibungen der Tranchen A und B

* Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG: Tranche A (ISIN

DE000A2AALN4/WKN A2AALN), die Tranche B (ISIN DE000A2AALP9/WKN A2AALP)

und die Tranche C (ISIN DE000A2G8V82/WKN A2G8V8)

* Green City Solarimpuls I GmbH & Co. KG: ISIN DE000A2GSTH8/WKN A2GSTH

Die Insolvenzen der beiden Kraftwerksparks-Gesellschaften und der

Solarimpuls-Gesellschaft haben keinen unmittelbaren Einfluss auf den

Sanierungsprozess der Green City AG. Wie bereits durch den vorläufigen

Insolvenzverwalter der Green City AG, Axel W. Bierbach mitgeteilt, sollen

das operative Geschäft der Green City AG in vollem Umfang aufrechterhalten

und alle laufenden Projekte fortgeführt werden. Auch die kaufmännische und

technische Betriebsführung der bereits in Betrieb befindlichen Anlagen ist

vollumfänglich sichergestellt.

Über die Green City AG: Energie für die Stadt der Zukunft

Die Green City AG steht für die Beschleunigung der Energiewende, denn die

Umstellung unserer Energieerzeugung auf 100% Erneuerbare Energien ist die

entscheidende Klimaschutzmaßahme. Green City AG leistet einen maßgeblichen

Beitrag für eine ressourcenunabhängige und klimafreundliche

Energieversorgung durch Wind- und Solarkraftwerke. Die Green City-Gruppe ist

ein ganzheitlicher Anbieter für Entwicklung, Bau, Finanzierung und Betrieb

von Erneuerbaren-Energien-Anlagen in Europa. Für ihre hohen

Nachhaltigkeitsstandards und ihr Engagement für die Energie- und

Verkehrswende wurde die Green City AG mit zahlreichen Preisen wie u.a. dem

Corporate Design Preis 2019, dem Mobilitätspreis der Metropolregion München

2018, dem Europäischen Solarpreis 2017, dem Best Community Award 2016 sowie

dem Energy Globe Award 2013 ausgezeichnet.

Weitere Informationen: https://ag.greencity.de/investor-relations/

Kontakt Unternehmenskommunikation: presse-ag@greencity.de

