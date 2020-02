DGAP-News: Great Place to Work(R): adesso erzielt Platz 1 beim Wettbewerb 'Deutschlands Beste Arbeitgeber 2020' in der Größenklasse '2.001 bis 5.000 Mitarbeitende' (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Adesso":

Great Place to Work(R): adesso erzielt Platz 1 beim Wettbewerb 'Deutschlands Beste Arbeitgeber 2020' in der Größenklasse '2.001 bis 5.000 Mitarbeitende'

27.02.2020

Das Unternehmen adesso freut sich über den Siegerplatz beim Dachwettbewerb

"Deutschlands Beste Arbeitgeber 2020" des Great Place to Work(R) Instituts.

Die Auszeichnung wurde gestern Abend bei einer feierlichen Preisverleihung

in Berlin vergeben. Zum ersten Mal seit seiner Teilnahme kann der

IT-Dienstleister die Erstplatzierung auch im allgemeinen,

branchenübergreifenden Wettbewerb für sich verbuchen.

Schon 2016 und 2018 wurde adesso mit dem ersten Platz in seiner

Branchenkategorie "Bester Arbeitgeber in der ITK (Großunternehmen)"

ausgezeichnet. Die gestern in Empfang genommene branchenübergreifende

Auszeichnung als "Deutschlands Bester Arbeitgeber 2020" in der Kategorie bis

5.000 Mitarbeitende empfindet Dirk Pothen, bei adesso für das Ressort

Personal zuständiger Vorstand, als "sensationell": "Wir sind sehr stolz auf

diesen Spitzenplatz im branchenübergreifenden Wettbewerb und fühlen uns als

attraktiver Arbeitgeber einmal mehr bestätigt. Unsere konsequent auf die

Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgerichtete

Unternehmenskultur mit Werten wie Respekt, Wertschätzung, Vertrauen,

Fairness und lebendiges Miteinander zahlt offenbar langfristig auf ein gutes

Arbeitsklima ein."

Für HR-Leiterin Kristina Gerwert, die gestern Abend den Preis für das

Unternehmen in Berlin entgegennehmen konnte, sind es die förderlichen

Maßnahmen und der ausgewogene Mix an HR-Angeboten, die die Attraktivität von

adesso als Arbeitgeber ausmachen. Diese reichen von einem umfassenden,

kostenfreien Schulungs- und Weiterbildungsprogramm für fachliche und

persönliche Weiterentwicklung mit Zertifizierungsangeboten für Fach- und

Führungskräfte über familienfreundliche Angebote und Maßnahmen für gezielte

Frauenförderung im Rahmen der adesso-Initiative "She for IT" bis hin zu

diversen adesso-Events rund um das Jahr.

Als Digitalisierungspartner von Wirtschaft und Verwaltung ist adesso seit

Jahren auf einem erfolgreichen Wachstumskurs, sowohl in Bezug auf

Mitarbeiterzahlen wie auch Standorte und Umsatz: Seit der letzten Prämierung

im März 2018 als "Bester Arbeitgeber in der ITK" ist die adesso SE in

Deutschland um 900 Neueinstellungen auf 2670 Mitarbeitende, also um 50

Prozent, gewachsen. Der Konzern adesso Group mit allen Töchtern und

Landesgesellschaften umfasst heute bereits rund 4.000 Mitarbeitende. Allein

im letzten Jahr kamen in Deutschland fünf neue adesso-Geschäftsstellen in

Düsseldorf, Rostock, Leipzig, Bonn und Reutlingen dazu, so dass die

Unternehmensgruppe aktuell an insgesamt 23 Standorten in Deutschland

vertreten ist. Ein Vorteil, der auch den adesso-Mitarbeitenden zugutekommt,

da sich der Reiseaufwand der Software Engineers und Consultants durch die

Vor-Ort-Präsenz bei den Unternehmenskunden reduziert.

Grundlage für die Bewertungen bei Great Place to Work(R) sind ausführliche

anonyme Befragungen der Mitarbeitenden von Unternehmen zu Arbeitsplatzthemen

wie Vertrauen in die Führungskräfte, Qualität der Zusammenarbeit,

Wertschätzung, Identifikation, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten,

Vergütung und Work-Life-Balance. Darüber hinaus wird auch immer das

Management zu Maßnahmen und Angeboten der Personalarbeit im Unternehmen

befragt.

In diesem Jahr hatten sich 840 Unternehmen aller Größen und Branchen an dem

renommierten Arbeitgeber-Wettbewerb beteiligt, der seit 2002 jährlich

durchgeführt wird.

Die Auszeichnung im Branchen-Wettbewerb "Beste Arbeitgeber in der ITK 2020"

findet am 24. März 2020 in München statt. Mit der aktuellen Auszeichnung als

"Deutschlands Bester Arbeitgeber" (Unternehmen bis 5.000 Mitarbeitende) darf

adesso auch hoffnungsvoll in diesen branchenspezifischen Entscheid gehen.

Great Place to Work(R)

Great Place to Work(R) ist ein international tätiges Forschungs- und

Beratungsnetzwerk, das Unternehmen in über 50 Ländern weltweit bei der

Gestaltung einer mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur unterstützt. Im

Mittelpunkt steht dabei der Aufbau von Vertrauen, Begeisterung und

Teamgeist. Neben unternehmensspezifischen Analyse- und Beratungsangeboten

zur Verbesserung der Arbeitsplatzqualität und Arbeitgeberattraktivität

ermittelt das Institut im Rahmen überregionaler, regionaler und

branchenspezifischer Arbeitgeberwettbewerbe und in Zusammenarbeit mit

namhaften Partnern regelmäßig sehr gute Arbeitgeber und stellt diese der

Öffentlichkeit vor.

Das deutsche Great Place to Work(R) Institut wurde 2002 gegründet und

beschäftigt am Standort Köln rund 90 Mitarbeitende. Weitere Informationen:

www.greatplacetowork.de - www.greatplacetowork.com

adesso Group

Die adesso Group ist mit rund 4.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 2018

von 375,6 Millionen Euro eines der größten deutschen

IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An

eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa, der Türkei und den

USA sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung

der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für

stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige

Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer

Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist

ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2020

branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in

Deutschland ausgezeichnet. Zuvor gelang adesso bereits 2016 und 2018 die

Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.

Kontakt:

Martin Möllmann

Manager Investor Relations

Tel.: +49 231 7000-7000

E-Mail: ir@adesso.de

°