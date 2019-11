DGAP-News: Grammer unterzeichnet Joint Venture Vertrag mit FAWSN, einem verbundenen Unternehmen von einem der größten Automobilhersteller in China (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Grammer":

Grammer unterzeichnet Joint Venture Vertrag mit FAWSN, einem verbundenen Unternehmen von einem der größten Automobilhersteller in China

05.11.2019 / 08:42

* Weiterer Meilenstein der Expansionspläne in China erreicht

* Grammer AG hält 50 Prozent an dem Joint Venture mit der CHANGCHUN FAWSN

GROUP CO., LTD.

* Die CHANGCHUN FAWSN Group ist ein verbundenes Unternehmen der FAW Group,

einem führenden chinesischen Hersteller von Pkw und Lkw

Changchun (China), 5. November 2019 - Die Grammer AG unterzeichnete heute

den Vertrag zur Gründung eines Joint Ventures für Automobil

Interieur-Komponenten mit der Changchun FAWSN GROUP CO., LTD., Changchun,

China, einem verbundenen Unternehmen der FAW Group Co., Ltd., die einer der

größten Automobilhersteller Chinas ist. Die Grammer AG hält 50 Prozent an

dem neuen Joint Venture GRAMMER FAWSN Vehicle Parts Co., Ltd. Die restlichen

50 Prozent werden von der Changchun FAWSN Group CO., LTD. gehalten.

Das Joint Venture wird eine breite Produktpalette von Innenraumkomponenten

für Pkw entwickeln und produzieren, die von der FAW-Gruppe und ihren

ausländischen Partnern hergestellt werden. Grammer bringt dazu sein

Entwicklungs- und Fertigungs-Know-how für Konsolen, Innenraumkomponenten und

thermoplastische Produkte ein.

Als einer der größten Automobilhersteller Chinas produzierte die FAW-Gruppe

im vergangenen Jahr mehr als 3,2 Millionen Pkw für den lokalen Markt und

exportierte in andere asiatische Länder, Afrika und Lateinamerika.

"Mit dem Joint Venture mit der Changchun FAWSN Group erreichen wir einen

weiteren wichtigen Meilenstein unserer Wachstumsstrategie in China. Durch

die enge Zusammenarbeit mit einem führenden lokalen OEM werden wir unsere

Position im größten Automobilmarkt der Welt stärken und unser geplantes

Wachstum in Asien deutlich vorantreiben können", erklärt Thorsten Seehars,

Vorstandsvorsitzender der Grammer AG. "Das Joint Venture kombiniert die

Stärken eines führenden chinesischen Herstellers mit der Kompetenz eines

führenden Anbieters von Interieurkomponenten."

Mit mehr als 26 Millionen produzierten Pkw ist China der weltweit größte

Markt für Automobile. Zusammen mit dem neuen Partner FAWSN Group verfügt

Grammer über eine hervorragende Plattform, um seine Kundenbasis in China zu

erweitern und gleichzeitig eine stärkere Durchdringung anderer asiatischer

Märkte zu erreichen.

Mit insgesamt sechs Produktions- sowie zwei Forschungs- und

Entwicklungsstandorten, die sowohl das Pkw- als auch das Nutzfahrzeugsegment

abdecken, erwirtschaftet Grammer heute rund 15 Prozent des Konzernumsatzes

in China. Das neue Joint Venture in Changchun unterstützt die Wachstumsziele

von Grammer in China weiter.

Über die CHANGCHUN FAWSN GROUP

Die CHANGCHUN FAWSN GROUP CO., LTD. mit Sitz in Changchun in der Provinz

Jilin ist ein Tochterunternehmen eines der größten Automobilhersteller

Chinas. Der Konzern beschäftigt 9.500 Mitarbeiter und produziert ein breites

Spektrum an Automobilkomponenten und -systemen vor allem für die FAW-Gruppe

für den chinesischen Markt und den Export.

Über die Grammer AG

Die Grammer AG mit Sitz in Amberg ist spezialisiert auf die Entwicklung und

Produktion von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie

von gefederten Fahrer- und Passagiersitzen für On- und Offroad-Fahrzeuge. Im

Segment Automobile liefert Grammer Kopfstützen, Armlehnen, Mittelkonsolen,

hochwertige Interieur-Komponenten und Bediensysteme sowie innovative

thermoplastische Lösungen für die Automobil-Industrie an namhafte

Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der

Fahrzeugindustrie. Das Segment Commercial Vehicles umfasst die

Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze (Traktoren, Baumaschinen, Stapler)

sowie Bahn- und Bussitze. Mit rund 15.000 Mitarbeitern ist Grammer in 20

Ländern weltweit tätig. Die Grammer Aktie ist im Prime Standard notiert und

wird an den Börsen München und Frankfurt sowie über das elektronische

Handelssystem Xetra gehandelt.

Kontakt:

GRAMMER AG

Boris Mutius

Tel.: 09621 66 2200

investor-relations@grammer.com

