DGAP-News: Grammer plant neues Joint-Tech-Center in Indien (deutsch)

- Weitere Optimierung der F&E-Organisation durch neues Tech-Center in Pune

- Joint Venture mit neuem Partner AllyGrow Technologies

Amberg, 01. August 2018 - Der Grammer Konzern steht als einer der führenden

Innenraumspezialisten für innovative und hochwertige Produkte. Die Basis

hierfür sind die weltweiten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (F&E),

die im Rahmen der globalen Grammer Strategie in den letzten Jahren vor allem

in den Wachstumsregionen kontinuierlich ausgebaut wurden. Mit dieser

globalen und hoch-effizienten F&E-Organisation kann sich der Grammer Konzern

in den wichtigen Märkten in Europa, Asien und Nordamerika gegenüber den

Wettbewerbern positionieren und seine Marktposition mit innovativen

Produkten und Technologien weiter ausbauen.

Einen weiteren wichtigen Meilenstein in der F&E-Strategie wird Grammer nun

umsetzen. Künftig wird der externe Support für Entwicklungsprojekte an einem

Ort zentral gebündelt und auf nur noch wenige, hoch spezialisierte

Entwicklungsdienstleister verteilt werden. Zu diesem Zweck wird Grammer im

Rahmen eines Joint Ventures mit einem erfahrenen lokalen Partner einen neuen

F&E-Standort in Indien aufbauen. In der Stadt Pune in Westindien, wo bereits

viele Kunden von Grammer ansässig sind, wird das neue Joint-Tech-Center für

die Abwicklung spezieller F&E-Aufgaben entstehen. Im neuen Joint-Tech-Center

werden insbesondere F&E-Tätigkeiten abgewickelt, die bereits heute

hauptsächlich von externen Dienstleistern übernommen werden. Die

Vertragsunterzeichnung für das Joint Venture ist für das dritte Quartal 2018

geplant. Grammers neuer Partner AllyGrow Technologies ist einer der

führenden Entwicklungsdienstleister im Bereich Automotive, Engineering sowie

Aerospace und ist weltweit an sechs Standorten mit rund 300 Ingenieuren

vertreten, die seit Jahren in Indien aktiv sind.

"Für die weitere erfolgreiche Entwicklung von Grammer ist ein optimaler

Einsatz der F&E-Ressourcen von allerhöchster Bedeutung, um die Vielzahl von

neuen Projekten und Produktinnovationen schnell und effizient in den Markt

zu bringen. Mit dem Aufbau des Joint Ventures in Indien werden wir unsere

Entwicklungsprozesse im Rahmen der F&E-Strategie weiter optimieren und

unsere F&E-Organisation deutlich globaler aufstellen", so Hartmut Müller,

Vorstandsvorsitzender der Grammer AG.

Unternehmensprofil

Die Grammer AG mit Sitz in Amberg ist spezialisiert auf die Entwicklung und

Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie

von gefederten Fahrer- und Passagiersitzen für On- und Offroad-Fahrzeuge. Im

Segment Automotive liefern wir Kopfstützen, Armlehnen, Mittelkonsolen sowie

hochwertige Interieur-Komponenten und Bediensysteme für die

Automobil-Industrie an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an

Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie. Das Segment Commercial Vehicles

umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze (Traktoren, Baumaschinen,

Stapler) sowie Bahn- und Bussitze.

Mit rund 13.000 Mitarbeitern ist Grammer in 19 Ländern weltweit tätig. Die

Grammer Aktie ist im SDAX notiert und wird an den Börsen München und

Frankfurt sowie über das elektronische Handelssystem Xetra gehandelt.

Kontakt:

GRAMMER AG

Ralf Hoppe

Tel.: 09621 66 2200

investor-relations@grammer.com

